Una productora de huevos de Estados Unidos retira casi 1,6 millones de docenas por posible riesgo de salmonela en el país

La FDA informó que Midwest Poultry Services retiró del mercado casi 1,6 millones de docenas de huevos producidos en Texas por posible riesgo de Salmonella Enteritidis (REUTERS/Ann Wang)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó este miércoles que Midwest Poultry Services retiró del mercado casi 1,6 millones de docenas de huevos de cáscara blanca y marrón de gallinas criadas en libertad producidos en Texas, por posible contaminación con Salmonella Enteritidis, según Reuters.

Según la FDA, el retiro abarcó 1.589.577 docenas de huevos de cáscara blanca y huevos marrones de gallinas criadas sin jaulas (cage free) producidos en Texas.

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El organismo precisó que los productos fueron elaborados y distribuidos desde granjas del estado entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con fechas de “vender antes de/consumir preferentemente antes de” (sell by/best by) entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026.

La autoridad regulatoria señaló que, hasta el momento del anuncio, no se reportaron casos de enfermedad vinculados con estos productos. También indicó que Midwest Poultry Services suspendió la distribución de huevos producidos en sus granjas de Texas.

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Los huevos retirados se vendieron en tiendas Kroger en Texas y Louisiana, y en locales de Brookshire Grocery en estados como Oklahoma, Arkansas y Mississippi, de acuerdo con la FDA.

El organismo añadió que también se comercializaron en otros minoristas más pequeños y que se enviaron a clientes de “servicio de comida” (foodservice) y de venta minorista en Texas, Oklahoma y Louisiana.

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La FDA detalló, además, que la empresa identificó el problema en dos granjas de Texas a partir de monitoreos ambientales y un análisis de causa raíz. En su alerta, el regulador remarcó que ningún otro producto de Midwest Poultry Services formó parte del retiro.

Cómo identificar los huevos incluidos en el retiro

El retiro de huevos en Estados Unidos abarcó productos de cáscara blanca y marrón de gallinas criadas en libertad elaborados entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

La FDA indicó que los huevos retirados del mercado tienen un código impreso en el lado izquierdo o derecho del cartón con tinta de fechado. Como criterio de identificación, la alerta mencionó solo los códigos P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana (Julian Date) entre 157 y 184.

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El organismo incluyó ejemplos de presentaciones y marcas asociadas a los productos comercializados en cadenas como Kroger y Brookshire Grocery.

Entre ellas, mencionó referencias vendidas como Simple Truth (huevos marrones de gallinas criadas sin jaulas, en distintas presentaciones), además de rótulos como Brookshire’s, Country Morning y Sunups, junto con formatos de venta a granel.

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Qué es Salmonella Enteritidis y cuáles son los síntomas

La FDA advirtió que la Salmonella Enteritidis puede causar diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, y recomendó no consumir los huevos retirados y devolverlos para obtener un reembolso total (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

La FDA explicó que la Salmonella Enteritidis puede vivir dentro o fuera del huevo y causar enfermedades transmitidas por alimentos. Entre los síntomas mencionó calambres, diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre y posible dolor de cabeza entre 12 y 72 horas después de comer.

En su comunicación, el organismo añadió que la Salmonella puede provocar infecciones graves y, en ocasiones, mortales, especialmente en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y en quienes tienen el sistema inmune debilitado.

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En personas sanas, señaló, suele manifestarse con fiebre, diarrea (que puede ser con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos raros, la infección puede llegar al torrente sanguíneo y derivar en cuadros más severos.

Qué recomendó la FDA a los consumidores

La FDA recomendó que los consumidores que hayan comprado productos asociados a este retiro eviten su consumo y los devuelvan al lugar original de compra para obtener un “reembolso total” (full refund). También informó que las consultas pueden dirigirse a la empresa por teléfono en el 574.405.9531, durante el horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 (hora del Este), y consignó correos de contacto para consumidores y prensa.

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De acuerdo con Reuters, al momento de la publicación Midwest Poultry Services y Kroger no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios fuera del horario habitual, mientras que Brookshire Grocery no pudo ser contactada en ese momento.