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Armadores de buques suspendieron escalas en puertos ucranianos del mar Negro tras una serie de ataques rusos

Entre el 20 de junio y el 20 de julio, Rusia impactó contra 28 buques civiles y provocó la muerte de 21 personas, según datos de la fiscalía regional de Odesa

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El tráfico marítimo en Odesa y otros puertos ucranianos cayó drásticamente tras el aumento de impactos rusos (Europa Press)
El tráfico marítimo en Odesa y otros puertos ucranianos cayó drásticamente tras el aumento de impactos rusos (Europa Press)

Un grupo de armadores suspendieron las escalas en los puertos ucranianos del mar Negro a raíz del incremento de los ataques rusos, medida que interrumpió la llegada de buques y sumó presión sobre el ya frágil sistema de exportación agrícola de Ucrania.

En las últimas semanas, Rusia intensificó los bombardeos con misiles y drones sobre infraestructuras logísticas y portuarias, con especial énfasis en la región de Odesa, lo que provocó la muerte de tripulantes y el desplome del tráfico marítimo hacia y desde puertos ucranianos. La decisión de los armadores de detener las llegadas no respondió a restricciones impuestas por el Gobierno ucraniano, sino al temor por la seguridad de las tripulaciones y las embarcaciones.

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El presidente Volodímir Zelensky advirtió que Moscú buscaría bloquear el principal corredor ucraniano para la exportación de cereales, una estrategia que apunta a debilitar aún más la economía ucraniana y a impactar la seguridad alimentaria mundial. Entre el 20 de junio y el 20 de julio, Rusia atacó 28 buques civiles y causó la muerte de 21 personas, de acuerdo con datos de la fiscalía regional de Odesa. El domingo, un misil alcanzó un barco que transportaba maíz y mató a diez personas, la mayoría de ellas extranjeros.

A partir de este incidente, el miércoles, el ministro de Agricultura de Ucrania, Taras Vysotskyi, informó que los armadores suspendieron temporalmente las llegadas de buques destinados a cargar productos agrícolas en puertos ucranianos, lo que reflejó un deterioro rápido de la logística portuaria y la capacidad de exportación del país.

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El ministro de Exteriores en funciones de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó los ataques rusos en plena cosecha como un acto de “terror económico y humanitario deliberado” y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio.

Andrii Sybiha calificó la ofensiva rusa en plena cosecha como “terror económico y humanitario deliberado” (Reuters)
Andrii Sybiha calificó la ofensiva rusa en plena cosecha como “terror económico y humanitario deliberado” (Reuters)

Vysotskyi, por su parte, instó a los productores y comerciantes a evitar decisiones apresuradas en las ventas y sugirió rutas alternativas para las exportaciones, como los puertos del Danubio y los denominados “puertos secos” del ferrocarril, aunque admitió que estas opciones aún no alcanzaron su máximo potencial.

La escalada bélica en el mar Negro derivó en el encarecimiento del trigo a nivel global, en momentos en que la región desempeña un papel clave para las exportaciones mundiales de cereales. Lloyd’s List Intelligence, empresa de datos marítimos, señaló que los armadores prefieren evitar la zona por los riesgos crecientes.

En la jornada de ayer, ningún barco transitó el corredor marítimo ucraniano, justo cuando la cosecha alcanzaba su punto máximo, lo que puso en peligro la seguridad alimentaria mundial, según indicó el canciller Sybiha. Dos de las mayores navieras internacionales, Maersk y Hapag-Lloyd, suspendieron operaciones en el puerto ucraniano de Chornomorsk, al citar el aumento significativo de riesgos operativos y de seguridad.

Ucrania figura entre los principales exportadores globales de granos y aceite vegetal, y el 90% de sus exportaciones sale por los puertos del mar Negro, especialmente en Odesa y sus alrededores. Estas exportaciones constituyen una de las pocas fuentes de divisas que le quedan al país en guerra. Rusia y Ucrania, en conjunto, representan alrededor del 30% del suministro global de trigo.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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