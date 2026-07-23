Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. bajan a 187.000 en la última semana, el mínimo desde 1969

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 187.000, el nivel más bajo desde 1969 (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 187.000 la semana pasada, el nivel más bajo desde 1969. El registro fue leído como una señal de que el mercado laboral se mantiene estable y de que la Reserva Federal llega a su reunión de la próxima semana con más margen para concentrarse en la inflación que en un deterioro del empleo.

Según el Departamento de Trabajo, el dato divulgado este jueves también coincidió con un descenso en la cantidad de personas que continuaron cobrando la prestación por más de una semana, un indicador asociado al ritmo de contratación.

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Ese total se ubicó en 1,796 millones, el menor nivel en seis semanas, para el período terminado el 11 de julio. El retroceso de esta serie suele seguirse de cerca porque ayuda a dimensionar cuánto tarda una persona en volver a conseguir un empleo.

De acuerdo con Reuters, las solicitudes iniciales de ayuda estatal por desempleo disminuyeron en 22.000 frente a la semana anterior, el mayor retroceso en tres meses. El Departamento de Trabajo informó que la cifra ajustada por estacionalidad quedó por debajo de la proyección de los economistas consultados por la agencia, que esperaban un aumento hasta 212.000.

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En términos prácticos, el resultado se apartó de lo que anticipaba el consenso de mercado y reforzó la idea de que la dinámica de despidos siguió contenida.

El informe abarcó la semana de referencia que se usa para el próximo reporte nacional de empleo de julio, que se publicará en unas dos semanas. Por eso, el registro reforzó la lectura de continuidad en la estabilidad del mercado laboral, en un momento en el que inversores y analistas ajustan sus expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

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Un indicador clave, en la antesala del informe de empleo

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a 4,2% en junio, aunque el descenso respondió a una menor participación en la fuerza laboral (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

La tasa de desempleo había bajado en junio de forma inesperada hasta 4,2%, su menor nivel en un año. De todos modos, el dato respondió más a una reducción de la fuerza laboral que a una aceleración de las contrataciones.

Esa distinción es relevante porque puede alterar la interpretación de la fortaleza del mercado laboral: un descenso de la tasa puede explicarse por más empleo, pero también por menos personas participando del mercado de trabajo.

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Reuters señaló que el mercado laboral estadounidense atraviesa una combinación poco frecuente: una oferta limitada de trabajadores disponibles, una creación de empleo moderada y despidos acotados. Ese equilibrio permitió que el desempleo se mantuviera en niveles históricamente bajos. En ese esquema, una desaceleración del ritmo de contratación no se tradujo, por ahora, en un aumento marcado de las solicitudes de subsidio.

Matthew Martin, economista senior para Estados Unidos en Oxford Economics, dijo al medio que las cifras pueden contener distorsiones estacionales porque los meses de verano suelen ser volátiles. Aun así, remarcó: “Puede haber algo de ruido estacional en los datos, dado que los meses de verano tienden a ser ruidosos, pero el nivel extremadamente bajo de solicitudes es difícil de ignorar y la tendencia en las solicitudes continuas sigue siendo alentadora”.

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Martin agregó que “las bajas tasas de despidos, un crecimiento más cálido de las nóminas y una débil expansión de la oferta laboral mantendrán contenida la tasa de desempleo en los próximos meses y potencialmente la empujarán por debajo de su nivel actual de 4,2%“.

Esa proyección combina tres elementos: un nivel de despidos bajo, una expansión del empleo menos acelerada y una oferta laboral que no se amplía con fuerza, una mezcla que, según el economista, podría sostener el nivel actual del desempleo.

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La inflación vuelve al centro del debate en la Fed

La Reserva Federal llega a su próxima reunión con más margen para enfocarse en la inflación, mientras el mercado ya contempla nuevas subas de tasas de interés (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La resistencia del mercado laboral llevó a un número creciente de funcionarios de la Fed a expresar más preocupación por una inflación que sigue por encima de la meta del 2% que por el comportamiento del empleo, según Reuters. La autoridad monetaria se reunirá la próxima semana para definir su política de tasas.

En ese contexto, el mercado presta atención a señales que indiquen si la prioridad será endurecer el costo del crédito o sostener la actividad ante una eventual pérdida de impulso.

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Tras la publicación de las cifras de subsidios por desempleo y un nuevo aumento del precio del petróleo vinculado a la intensificación de las hostilidades en la guerra encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán, los futuros de tasas de interés pasaron a reflejar una probabilidad cercana al 40% de una suba en el encuentro de dos días, de acuerdo con la agencia.

El movimiento del petróleo es seguido por su vínculo con la inflación, ya que incide en costos de energía y transporte, y puede trasladarse a precios más amplios.

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De concretarse, la tasa de referencia subiría desde el rango actual de 3,50% a 3,75%. Los mercados de futuros también muestran una probabilidad cercana a la certeza de que la Fed aplicará al menos otro aumento de un cuarto de punto porcentual tan pronto como en septiembre, según Reuters.

En ese escenario, los indicadores del mercado laboral adquieren peso porque ayudan a evaluar cuánto margen tiene la Fed para sostener un sesgo restrictivo sin que aparezcan señales de deterioro en el empleo.

El comportamiento de las solicitudes iniciales y de las solicitudes continuas, tal como las informó el Departamento de Trabajo, se convirtió así en una pieza clave para el diagnóstico de corto plazo.

Con esos números, el foco de la discusión se desplazó hacia la inflación y hacia la decisión que tomará la Reserva Federal en su próxima reunión, en un contexto de expectativas de mercado que ya incorporan la posibilidad de nuevas subas de tasas.