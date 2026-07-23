Estados Unidos

Estados Unidos avanza en una norma tras 15 muertes en Teslas: la puerta electrónica que puede dejarte atrapado y la nueva exigencia que prepara el gobierno

La NHTSA abrió el proceso para redactar un nuevo estándar de seguridad que obligue a incorporar tiradores claros y mecanismos de escape confiables en unidades recién fabricadas, tras siniestros con fuego y fallas de energía

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La medida de la NHTSA surgió tras incidentes mortales en los que ocupantes quedaron atrapados en autos, en especial modelos de Tesla, por fallas del cierre electrónico (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
La medida de la NHTSA surgió tras incidentes mortales en los que ocupantes quedaron atrapados en autos, en especial modelos de Tesla, por fallas del cierre electrónico (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) anunció una medida que podría transformar la seguridad de millones de conductores: comenzará a trabajar en una regulación federal para que todos los vehículos nuevos cuenten con un sistema de salida de puertas visible y robusto.

Esta decisión surge tras incidentes mortales en los que ocupantes quedaron atrapados dentro de automóviles, especialmente modelos de Tesla, cuando el sistema de cierre electrónico falló tras un accidente.

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El detonante fue una petición presentada en noviembre por un ingeniero del área tecnológica de Silicon Valley. El documento advertía sobre un “vacío crítico de seguridad” ocasionado por los sistemas electrónicos u “ocultos” de apertura de puertas, una tendencia creciente entre los vehículos eléctricos.

La agencia reconoció la gravedad del señalamiento y confirmó que iniciará el proceso formal para crear una nueva norma de seguridad.

Según investigaciones de Bloomberg News, al menos 15 personas perdieron la vida en una docena de incidentes donde ni ocupantes ni rescatistas lograron abrir las puertas de un Tesla tras un choque y posterior incendio.

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La NHTSA iniciará una regulación federal para que los vehículos nuevos incorporen un sistema de salida de puertas visible y robusto (REUTERS/Adam Gray)
La NHTSA iniciará una regulación federal para que los vehículos nuevos incorporen un sistema de salida de puertas visible y robusto (REUTERS/Adam Gray)

Petición ciudadana y respuesta institucional

La petición ciudadana subrayó la necesidad de una regulación federal para enfrentar los riesgos generados por los sistemas electrónicos de apertura.

El expediente presentado por la NHTSA indicó que el proceso de reglamentación ya estaba en marcha, aunque también aclaró que una decisión definitiva sobre la imposición de nuevos requisitos dependerá de la información recabada durante la elaboración de la norma.

A pesar del avance, la agencia rechazó una segunda petición que exigía la apertura de una investigación formal por defecto de seguridad. Tanto la NHTSA como Tesla rehusaron emitir comentarios adicionales sobre el tema.

Riesgos y antecedentes en puertas electrónicas

La creciente popularidad de los tiradores de puertas al ras y de accionamiento eléctrico, impulsados por Tesla y adoptados por otras marcas, generó preocupación entre expertos en seguridad.

El director ejecutivo del Center for Auto Safety, Michael Brooks, valoró la decisión oficial: “Es muy significativo que vayan a iniciar el proceso normativo, ya que es el primer paso para fortalecer los estándares federales en torno a las puertas eléctricas y la salida de emergencia”.

(NHTSA)
Una petición presentada en noviembre advirtió sobre un vacío crítico de seguridad en los sistemas electrónicos u ocultos de apertura de puertas (NHTSA)

Brooks advirtió que la entrada en vigor de una norma definitiva podría no concretarse antes de 2030, aunque el proceso avance sin demoras.

La industria automotriz suele mostrar resistencia ante requerimientos que suponen nuevos costos. El proceso de elaboración y aprobación de una reglamentación federal puede prolongarse durante varios años, por lo que los cambios no serán inmediatos.

Iniciativas legislativas y contexto reciente

El debate sobre la seguridad de las puertas electrónicas ganó fuerza en el Congreso de Estados Unidos. La representante Robin Kelly, demócrata por Illinois, propuso a comienzos de año una ley que obligaría a incluir sistemas manuales de apertura en todos los vehículos nuevos, así como mecanismos para que los servicios de emergencia puedan acceder cuando el sistema eléctrico falla.

En septiembre del año pasado, la NHTSA ya había abierto una investigación sobre el Tesla Model Y tras recibir denuncias de niños que quedaron encerrados en el vehículo.

Las consecuencias de los sistemas electrónicos de puertas continúan generando debate y acciones tanto en el ámbito regulatorio como en el legislativo.

Seguridad Tesla
Al menos 15 personas murieron en una docena de incidentes en los que no pudieron abrir las puertas de un Tesla tras un choque y un incendio (Tesla)

La NHTSA decidió iniciar el proceso para redactar una nueva norma federal tras recibir una petición ciudadana que alertó sobre los riesgos de los sistemas de apertura electrónica de puertas.

Se documentaron al menos 15 muertes relacionadas con la imposibilidad de salir de vehículos Tesla tras un accidente y una pérdida de energía. La agencia evaluará la necesidad de nuevos requisitos durante el proceso, que podría extenderse hasta 2030.

La expectativa está puesta en si este proceso derivará en cambios obligatorios para la industria automotriz, en medio de una presión creciente de legisladores y familias afectadas por los incidentes.

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