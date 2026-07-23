Estados Unidos podría registrar en 2026 la cifra más baja de homicidios en su historia, según un informe

El informe sobre criminalidad en Estados Unidos detectó descensos en nueve de 13 delitos durante la primera mitad de 2026 (REUTERS/Gabriel V. Cardenas).

De acuerdo con un informe del Consejo de Justicia Penal (CCJ), Estados Unidos podría cerrar 2026 con la cifra de homicidios más baja en más de un siglo, tras una caída del 18% en la tasa durante el primer semestre en comparación con el mismo período de 2025.

Según informó Associated Press, los datos recopilados en 30 ciudades de Estados Unidos reflejaron unas 215 muertes menos este año frente al mismo tramo de 2025. El análisis también señaló que los homicidios se ubicaron 51% por debajo del pico más reciente, registrado en 2022.

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A su vez, el estudio siguió la evolución de 13 tipos de delitos y detectó descensos en nueve de ellos durante la primera mitad de 2026. Entre las bajas más pronunciadas figuró el robo de autos con violencia, con una caída de 47%, junto con retrocesos en robo a viviendas, agresiones agravadas y otros indicadores de criminalidad.

La base de datos del Consejo se alimenta de departamentos de policía y de otras fuentes de las fuerzas de seguridad. Algunas categorías del informe reúnen información de hasta 36 ciudades, mientras que otras incluyen menos por vacíos de seguimiento o por diferencias en la definición de ciertos delitos.

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Los homicidios cayeron 18% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025 y quedaron 51% por debajo del pico de 2022 (REUTERS/Daniel Becerril).

Letalidad y otros delitos: qué cambió en 2026

Otro dato central del informe fue que una parte importante de los hechos violentos resultó menos letal. En 17 ciudades con información suficiente, la letalidad de los delitos graves violentos cayó 23% frente al primer semestre de 2025 y 20% frente al mismo período de 2019.

Entre los delitos no violentos también se registraron bajas amplias. El robo a viviendas disminuyó 13% en la comparación interanual y acumuló una caída de 50% respecto de 2019, antes de la pandemia.

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La excepción más visible fue el hurto en comercios, que subió 5% y quedó como el único de los 13 delitos analizados todavía por encima de los niveles del primer semestre de 2019, indicó el Consejo.

Los delitos vinculados con drogas aumentaron 12% y los episodios de violencia doméstica crecieron 8%, aunque en el caso de las infracciones por drogas el nivel se mantuvo por debajo del período previo a la pandemia.

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Casi un tercio de las 30 ciudades de la muestra se apartó de la tendencia nacional de baja en homicidios y registró un aumento de la violencia letal entre la primera mitad de 2025 y la de 2026. Entre esos casos figuraron Norfolk, en Virginia, con una suba de 64%, y San Francisco, con un incremento de 55%.

Si la comparación se amplía a 2019, la lista se compone de cuatro ciudades: Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis. Estas fueron las únicas que reportaron más homicidios en 2026 que en el mismo período previo a la pandemia.

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El hurto en comercios subió 5%, los delitos vinculados con drogas aumentaron 12% y la violencia doméstica creció 8% en 2026 (REUTERS/Megan Varner).

Los especialistas atribuyen la mejora a cambios más amplios que una sola política

El presidente y director ejecutivo del Consejo, Adam Gelb, señaló que la mejora no parece responder a una sola política local ni a una orientación partidaria específica.

“Los índices están disminuyendo en todo el mapa, en ciudades con diferentes liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, diferentes estrategias policiales, de enjuiciamiento y de reducción de la violencia, y diferentes niveles de actividad policial federal”, expresó en Associated Press.

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Por su parte, el director del Centro de Seguridad Pública y Justicia del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, John Roman, coincidió con Gelb y señaló que las variaciones locales pueden obedecer a múltiples factores que van más allá de una administración política puntual.

Entre esos factores mencionó una menor utilización de drogas y, con ello, menos compras en mercados ilegales frecuentemente asociados con la violencia. Asimismo, destacó la llegada de fondos federales a gobiernos locales después de la pandemia para programas sociales.

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Roman explicó que esos programas financiaron con frecuencia puestos como docentes y trabajadores sociales que se enfocan sobre todo en “jóvenes que corren el mayor riesgo de sufrir violencia y ser víctimas de abusos”.

El director del Consejo coincidió en que no hay una sola causa, aunque sostuvo que los resultados deben estudiarse para extraer lecciones a futuro. Gelb afirmó en Associated Press: “Es uno de los avances más importantes en materia de seguridad pública en décadas. Significa que se están salvando vidas, se evitan traumas a las familias y las comunidades están recuperando la estabilidad”.

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