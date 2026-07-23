Wall Street terminó con pérdidas: el S&P 500 registró su peor sesión en un mes

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Wall Street cerró con pérdidas el jueves, arrastrado por la caída de dos de sus empresas más influyentes —Alphabet y Tesla— y por el encarecimiento del petróleo, que avivó los temores inflacionarios y presionó a los mercados globales. El S&P 500 retrocedió un 1,24% hasta los 7.408 puntos, en lo que supone su peor jornada en un mes y lo deja encaminado hacia su primera racha de pérdidas semanales consecutivas desde marzo.

El Dow Jones Industrial Average cedió 506,93 puntos —un 1%— para cerrar en 51.711,65, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 2,15%, hasta los 25.137,69 puntos. El índice de volatilidad CBOE, conocido como el “barómetro del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en casi un mes durante la sesión.

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El barril de Brent, referencia internacional, subió un 7% para cerrar en USD 100,69, su primer cierre por encima de los USD 100 desde mayo. Durante la jornada llegó a tocar los USD 102, mientras que los futuros del crudo estadounidense superaron los USD 90. El detonante fue el ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que amenaza una de las rutas marítimas clave para el transporte de crudo desde Oriente Medio.

El presidente Donald Trump respondió con una advertencia de “castigo militar severo” contra los hutíes, respaldados por Irán, si continúan los ataques a embarcaciones. Las fuerzas militares de Estados Unidos también lanzaron una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán, que a su vez respondió con fuego contra países árabes vecinos donde se ubican bases estadounidenses.

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Hace apenas unas semanas, el Brent había caído por debajo de los USD 72 por barril, impulsado por expectativas de una distensión en el conflicto que reabriera completamente el estrecho de Ormuz. El repunte actual revierte esa tendencia y complica el panorama macroeconómico justo cuando la inflación había comenzado a desacelerarse más de lo que los economistas preveían.

El encarecimiento del crudo empujó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4,69%, frente al 4,67% del miércoles y muy por encima del 3,97% registrado antes del inicio del conflicto con Irán. Ese nivel ya ha llevado las tasas hipotecarias a largo plazo en Estados Unidos a sus máximos en casi un año.

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Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de enero de 2026. EFE/SARAH YENESEL

La probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en su reunión de la próxima semana escaló al 36%, frente al 12% de hace siete días, según datos de CME Group. Con todo, los operadores seguían apostando mayoritariamente —con una probabilidad del 64%— a que el banco central mantendría las tasas sin cambios. Un alza sería la primera desde 2023.

El Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener sus tipos de referencia sin variación en su reunión del jueves. En tanto, Matt Miskin, co-estratega jefe de inversiones de Manulife John Hancock Investments, advirtió que “el alza del precio del petróleo a este ritmo representa un riesgo macroeconómico y de mercado considerable”, y señaló que los datos de bajo desempleo presionarían a la Fed a priorizar la lucha contra la inflación.

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Las pérdidas más abultadas de la jornada llegaron de la mano de los dos primeros integrantes del grupo de las “Siete Magníficas” en presentar resultados trimestrales. Tesla se hundió un 14,5% tras informar un beneficio inferior a las previsiones de los analistas y registrar flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre por primera vez en más de dos años. Dada su envergadura dentro del S&P 500, su caída tuvo un efecto desproporcionado sobre el índice.

Alphabet, matriz de Google, cedió un 7,1% pese a superar las expectativas de beneficio e ingresos. Los inversores concentraron su atención en el volumen de gasto en inteligencia artificial: la compañía duplicó sus inversiones de capital en el último trimestre hasta casi USD 45.000 millones y elevó su previsión de gasto para el conjunto del año. El consejero delegado Sundar Pichai señaló que la IA impulsó el crecimiento de los ingresos en la nube hasta el 82%, aunque la inquietud sobre la rentabilidad futura de esas inversiones persistió entre los inversores.

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Archivo..- EFE/SARAH YENESEL

“Los números en conjunto son buenos, pero muchas compañías han tenido algún elemento que ha provocado la caída de sus acciones”, afirmó Miskin, citando las preocupaciones sobre el gasto de capital como ejemplo. “Cualquier grieta en la armadura y las acciones se venden”, agregó.

Las aerolíneas encabezaron las caídas entre los sectores con mayor exposición al precio del combustible. American Airlines retrocedió un 8,4% a pesar de haber reportado un beneficio primaveral muy superior a lo esperado y de haber subido las tarifas para compensar el encarecimiento del queroseno. Southwest Airlines perdió un 6,2%, también con resultados trimestrales que superaron las estimaciones de analistas en beneficio e ingresos.

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El precio medio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos se situó en USD 4,09, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), frente a los USD 3,93 de hace un mes, aunque todavía por debajo del máximo de aproximadamente USD 4,56 registrado en mayo.

No todos los valores cerraron en rojo. Lockheed Martin fue uno de los grandes ganadores de la jornada dentro del sector industrial, después de elevar sus previsiones de ventas y beneficios para 2026. Thermo Fisher Scientific también avanzó tras mejorar su perspectiva de beneficio anual y superar las estimaciones del segundo trimestre.

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El índice Philadelphia Semiconductor cerró a la baja, con los resultados de Intel pendientes de publicación tras el cierre. Las acciones de Texas Instruments cayeron con fuerza pese a que la compañía proyectó ingresos trimestrales por encima de las estimaciones.

En los mercados internacionales, los índices europeos acusaron el golpe del petróleo: el CAC 40 de Francia retrocedió un 1,6%, una de las caídas más pronunciadas del continente. En Asia, las bolsas mostraron un comportamiento divergente; el Kospi de Corea del Sur avanzó un 4,4% antes de que se agudizara la tensión en Oriente Medio.

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