El barril de petróleo cerró en su nivel más alto en seis semanas por la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

En la terminal de Kinder Morgan, vista desde la refinería de Phillips 66 Company en Los Ángeles, Carson, California, EE. UU., el 11 de marzo de 2022, se observan tanques de almacenamiento de petróleo crudo, gasolina, diésel y otros productos derivados del petróleo refinado. REUTERS/Bing Guan

El precio del barril de petróleo Brent cerró el miércoles en USD 94,07, un alza de 3,36%, su nivel más alto en casi seis semanas, ante el temor a interrupciones en el suministro mundial provocadas por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y las amenazas de la milicia hutí al tráfico marítimo en dos estrechos estratégicos.

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 2,95%, hasta USD 86,83 por barril. Durante la jornada, el Brent llegó a superar los USD 95 por primera vez desde mediados de junio, antes de moderar el repunte al cierre.

El ejército estadounidense confirmó su undécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán. Los ataques se produjeron poco después de que el ejército kuwaití anunciara que sus defensas aéreas interceptaban drones iraníes.

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El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que Estados Unidos “bombardearía y destruiría un puente o una central eléctrica” cada vez que Teherán atacara un buque en el estrecho de Ormuz. Por su parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán alertó en X a las compañías navieras de que la ruta sur del estrecho está minada.

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo antes del conflicto, es el principal punto de fricción entre ambas potencias. “Las operaciones militares se han reanudado con una intensidad sin precedentes y el tono de las declaraciones es particularmente virulento”, afirmó John Kilduff, analista de Again Capital, en declaraciones a la AFP.

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Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido

Los hutíes proiraníes abrieron un nuevo frente al anunciar el lunes un bloqueo naval de Arabia Saudita, el primer exportador de crudo del mundo, y amenazar con atacar buques que transporten petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb. Cinco petroleros ya cambiaron de rumbo en el mar Rojo para evitar ese paso.

“La amenaza ha llevado a los petroleros a desviar su ruta, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el mercado físico y las exportaciones saudíes, contribuyendo a impulsar los precios al alza”, señaló Frank Walbaum, analista de la plataforma de negociación Naga.com. Mandeb, en la entrada sur del mar Rojo, se ha convertido en una ruta de creciente peso para las exportaciones de Riad, precisamente porque el tráfico a través de Ormuz ha caído de forma drástica desde que se rompiera el alto el fuego entre Washington y Teherán a comienzos de mes.

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“El mercado energético se enfrenta ahora a la preocupación por los dos estrechos, ya que el de Bab el-Mandeb parece que podría sumarse al de Ormuz como punto conflictivo, mientras los operadores siguen de cerca las cifras de tráfico marítimo en el mar Rojo”, advirtió Tim Waterer, de KCM Trade.

El diferencial temporal a tres meses del crudo Brent se amplió a USD 9,26 por barril, su nivel más alto desde el 22 de mayo. La ampliación acentuó el backwardation, fenómeno que se produce cuando el crudo para entrega inmediata cotiza por encima de los contratos a fechas posteriores y que suele indicar una oferta más ajustada a corto plazo.

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A ese escenario se sumó la caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos, mayor de la esperada, que el mercado interpretó como una señal de mayor demanda en el principal consumidor mundial de petróleo. “Esto podría obstaculizar la exportación de millones de barriles, lo que, unido al bloqueo actual del tráfico en el estrecho de Ormuz, podría provocar graves penurias de suministro”, subrayó David Morrison, del bróker Trade Nation.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)