Murió Charles Gaines, el escritor que popularizó el fisicoculturismo e impulsó la carrera de Arnold Schwarzenegger

Charles Gaines nació en Jacksonville, Florida, se crió en Birmingham, Alabama, y se formó en Birmingham-Southern College y en la University of Iowa (Captura de video: Documental Netflix "Arnold").

El escritor Charles Gaines falleció a los 84 años, tras una carrera en la que llevó el fisicoculturismo profesional al gran público y ayudó a proyectar a Arnold Schwarzenegger fuera de un deporte de nicho, reportó Associated Press.

La noticia fue confirmada por su hija Greta Gaines, pero no informó la causa del fallecimiento. En su Instagram escribió: “Gracias por todas nuestras aventuras y por tu apoyo artístico. Siempre seguiste tu propio camino e inspiraste a todos a tu alrededor a hacer lo mismo”.

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Nacido el 6 de enero de 1942 en Jacksonville, Florida, Gaines pasó su infancia y adolescencia en Birmingham, Alabama. Obtuvo una licenciatura en Birmingham-Southern College y una maestría en escritura en la University of Iowa, indicó Deadline.

En su trayectoria profesional, colaboró con revistas como Harper’s, GEO, Sports Illustrated, Town & Country, Playboy y Outdoor Life. Además, publicó más de 25 libros, entre ellos “Waters Far and Near: Tales of Angling Adventure and Misadventure Around the World” y las novelas “Dangler” y “Survival Games”.

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La muerte de Charles Gaines fue confirmada por su hija Greta Gaines, quien informó la noticia en Instagram sin precisar la causa del fallecimiento (Instagram: @gretagaines).

El vínculo de Gaines con el fisicoculturismo y el impacto de Pumping Iron

De acuerdo con Associated Press, Gaines contó que estaba vinculado al fisicoculturismo, de una u otra forma, desde los 16 años, cuando empezó a levantar pesas.

El escritor colaboró con George Butler para escribir “Pumping Iron: The Art and Sport of Bodybuilding”, que comenzó como un artículo para Sports Illustrated en 1972 sobre una competencia de Mr. East Coast.

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Arnold Schwarzenegger, que más tarde ganó siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, apareció en la portada de Pumping Iron. Luego fue el protagonista de un documental del mismo nombre sobre la rivalidad con su compañero culturista Lou Ferrigno en la competición por el título de Mr. Olympia.

En la introducción del libro de 1974, el autor explicó que él y Butler lo veían como “una especie de informe respetuoso desde el interior de una región interesante, pintoresca y hasta ahora ignorada de la vida estadounidense”.

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En una edición de 2022, admitió que ninguno de los dos pensó que “muchas personas fuera del mundo del fisicoculturismo se interesarían” por ese trabajo. En esa misma reflexión, Gaines sostuvo que Schwarzenegger “sacó al culturismo de la sombra en la que había permanecido desde sus inicios en Estados Unidos y lo puso en el centro de atención”.

Gaines también publicó la novela “Stay Hungry” en 1972, que luego adaptó en 1976, protagonizada por Jeff Bridges, y le dio a Arnold Schwarzenegger su primer papel en cine, precisó Deadline.

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Pumping Iron impulsó a Arnold Schwarzenegger y contribuyó a sacar al culturismo de un deporte de nicho para llevarlo al centro de atención (X: @InMemoriamX).

El homenaje de Arnold Schwarzenegger a Charles Gaines

En un homenaje publicado en Instagram, Arnold Schwarzenegger recordó al escritor: “No había aventura demasiado grande para Charles Gaines. Escaló montañas, cruzó el hielo, pescó y cazó en casi todos los continentes, escribiendo sobre cada aventura de una manera que cautivaba a la gente. Le interesaba todo y su interés era contagioso”.

En ese mensaje, el actor vinculó el impacto del trabajo de Gaines con su salto a la fama: “Así fue como el libro y la película ‘Pumping Iron’ me catapultaron a la fama: él escribió ese libro y luego trabajó incansablemente en el documental, dando a conocer el culturismo a millones de personas”.

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A su vez, destacó que su llegada a Hollywood se produjo gracias al escritor: “Así fue como llegué a Hollywood con mi primer gran papel en ‘Stay Hungry’, una película que Charles también escribió”.

Schwarzenegger definió su relación con Gaines como una amistad “para toda la vida” y expresó que no se considera “un hombre hecho a sí mismo”. Por ello, rinde “homenaje a la increíble vida de una de las personas que me ayudaron a ser quien soy”.

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Por último, expresó que la muerte de Gaines no implica un adiós definitivo y evocó una frase que escuchaba de él con frecuencia: “Aún puedo oír su voz: ‘¡Hola, Oak!’, siempre seguida de alguna reflexión o filosofía increíble, siempre regalándonos el mayor obsequio: hacernos pensar”.

“No, no se ha ido. Vive en su maravillosa familia y en todas las vidas que tocó. Simplemente se ha ido a su próxima aventura”, concluyó.

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Arnold Schwarzenegger afirmó que el libro y el documental “Pumping Iron” lo catapultaron a la fama y dieron a conocer el culturismo a millones de personas (Instagram: @schwarzenegger).

El origen del paintball por equipos y el rol de Charles Gaines

Charles Gaines no solo fue escritor, sino que se le atribuye la invención del paintball por equipos a comienzos de la década de 1980, junto con el operador de Wall Street Hayes Noel, señaló Deadline.

La idea nació de una discusión sobre si los habitantes de las ciudades conservaban los mismos instintos de supervivencia que quienes habían crecido cerca de la naturaleza, en contacto con la caza, la pesca y la construcción de refugios.

A partir de esa conversación, Gaines creó un juego de supervivencia con cápsulas de tinte usadas para marcar ovejas y organizó la primera versión en los bosques de su propiedad en junio de 1981.