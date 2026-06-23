El derrumbe del edificio en Miami que causó 98 muertes, se originó desde semanas previas

La investigación federal del NIST concluyó que el derrumbe de Champlain Towers South en Surfside comenzó semanas antes del colapso de 2021 (Reuters)

El derrumbe del condominio Champlain Towers South en Surfside que dejó 98 muertos en 2021 no comenzó en el momento en que la torre se vino abajo, sino cerca de tres semanas antes, cuando fallaron dos conexiones entre columnas del garaje y la losa de la piscina.

Aquella secuencia, concluyó una investigación federal, avanzó de forma lenta hasta desembocar en la catástrofe porque el edificio arrastraba vulnerabilidades de diseño, construcción y modificaciones acumuladas durante 40 años.

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Menos de un día antes del colapso, una jardinera ya se había desprendido de la losa de la piscina, y alrededor de una semana antes había aumentado una filtración en el techo del estacionamiento. Horas antes del desastre, una persona entrevistada por los investigadores describió esa entrada de agua como “un grifo”.

Según la agencia federal Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, conocida por sus siglas NIST, la falla inicial se produjo a comienzos de junio de 2021 en dos conexiones críticas bajo la plataforma de la piscina. A partir de allí, la losa de hormigón comenzó a deformarse y agrietarse durante 21 días, mientras transfería una carga creciente a columnas cercanas que no tenían resistencia suficiente para soportarla.

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La falla inicial en Champlain Towers South se produjo en dos conexiones entre columnas del garaje y la losa de la piscina, que se deformó y agrietó durante 21 días (EFE/Cristóbal Herrera)

La pesquisa, difundida el lunes y citada por Associated Press, determinó que el edificio de 12 pisos era vulnerable desde el inicio. La estructura no cumplía con los códigos de construcción vigentes cuando fue proyectada y, además, la obra ejecutada se apartó del diseño original.

Judith Mitrani-Reiser, codirectora de la investigación, explicó en un video que acompaña el informe: “Cuando las estructuras se diseñan y construyen conforme a los códigos y normas exigidos, tienen márgenes frente a la falla, lo que significa que deberían poder soportar mucha más carga de la que se espera que soporten”. Luego añadió: “En el caso de Champlain Towers South, esos márgenes frente a la falla eran demasiado estrechos desde el principio”.

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Las modificaciones incorporadas en Champlain Towers South, como jardineras pesadas, arena y adoquines, aumentaron la carga sobre una estructura con margen de seguridad reducido (Reuters)

La falla empezó bajo la losa de la piscina y avanzó en cadena

De acuerdo con el informe, el mecanismo fue una falla de punzonamiento en dos columnas del garaje situadas bajo la losa de la piscina. Ese tipo de rotura debilitó el apoyo entre la losa de hormigón armado y las columnas, extendió el daño a otros sectores de la plataforma y del estacionamiento a nivel de calle, y terminó por descalzar el borde sur de la losa de la piscina de su muro de apoyo.

Cuando esa losa se desprendió por completo el 24 de junio de 2021, dañó dos conexiones que sostenían parte de la torre. El fallo avanzó entonces por la sección central del edificio y luego por la oriental, en una reacción progresiva.

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Personas que estaban en el edificio describieron a los investigadores que vieron caer la plataforma de la piscina “un tramo a la vez, como si fueran fichas de dominó en una reacción en cadena secuencial”, relató Mitrani-Reiser. Otras dijeron haber sentido una ráfaga repentina en el vestíbulo y escuchado sonidos parecidos a los de “un motor a reacción”.

El medio The Wall Street Journal informó además que, en las semanas previas, hubo otras señales físicas que no fueron diagnosticadas: una puerta corrediza de vidrio de un departamento se salió de su marco y portones de acceso se desplazaron hasta trabarse.

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La investigación federal detectó corrosión en barras de refuerzo, grietas en una jardinera y otras señales físicas previas al derrumbe del condominio en Surfside (AP Foto/Lynne Sladky)

Diseño original, modificaciones y corrosión: reducción del margen de seguridad

La investigación federal concluyó que no hubo un único hecho desencadenante en la fecha del derrumbe. La causa fue la combinación de defectos de diseño y construcción, cambios incorporados con el paso de las décadas y deterioro prolongado por corrosión.

Mitrani-Reiser señaló que en algunos sectores el diseño ofrecía menos de la mitad de la resistencia exigida por el código. Más tarde se añadieron jardineras de gran peso sobre la plataforma de la piscina y también arena y adoquines, intervenciones que cargaron todavía más un sistema que el informe describió como estructuralmente inadecuado.

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El NIST también encontró corrosión en barras de refuerzo de la losa de la piscina y en sectores de las losas del estacionamiento. Fotografías tomadas por personas que estaban en el edificio durante las semanas anteriores mostraban una grieta larga en el muro de una jardinera de la plataforma y fisuras en la esquina donde ese muro se unía con otra caja de plantación.

El edificio se desplomó a la 1:22 del 24 de junio de 2021, mientras la mayoría de los residentes dormía en esta localidad costera ubicada al norte de Miami, en el sur de Florida. Una pared fuerte de hormigón evitó que la destrucción se propagara por completo hacia una tercera sección de la estructura.

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Champlain Towers South se desplomó a la 1:22 del 24 de junio de 2021 en Surfside, al norte de Miami, y dejó 98 muertos (REUTERS/Marco Bello)

Entre las víctimas había miembros de la amplia comunidad judía ortodoxa de la zona, además de la hermana de la primera dama de Paraguay, su familia y su niñera. Un juez de Miami aprobó un acuerdo de más de USD 1.000 millones para resolver reclamos por muerte por negligencia y lesiones personales derivados del desastre.

Las empresas responsables del diseño y la construcción original a fines de la década de 1970 ya no están en funcionamiento. Harley Tropin, abogado que representó a familias de víctimas y sobrevivientes en una demanda colectiva, rechazó comentar el nuevo informe, según la agencia.

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Después del colapso, los legisladores estatales aprobaron en 2022 una ley que obliga a las asociaciones de condominios a mantener reservas suficientes para afrontar reparaciones mayores.

La aplicación de esa norma sorprendió a algunos residentes con cargos elevados destinados a cubrir años de mantenimiento postergado para adecuar los edificios a los nuevos requisitos, lo que llevó luego a otra ley que dio más flexibilidad a asociaciones y propietarios para distribuir esos costos.