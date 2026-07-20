Estados Unidos

El FBI detuvo a un hombre que detonó un artefacto incendiario frente a los tribunales federales de inmigración en Manhattan

El incidente ocurrió cerca de las 8:30 en Foley Square, junto a oficinas federales de Nueva York y activó una causa a cargo de autoridades nacionales

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Según fuentes policiales, el sospechoso llevó hasta la entrada de Federal Plaza un carrito con fuegos artificiales y líquido inflamable
Según fuentes policiales, el sospechoso llevó hasta la entrada de Federal Plaza un carrito con fuegos artificiales y líquido inflamable (Captura NBC News)

Un hombre fue detenido este lunes frente a un edificio federal de Manhattan que alberga tribunales de inmigración y oficinas de distintas agencias del gobierno estadounidense, después de que encendiera fuegos artificiales, provocara un incendio y portara varias armas. El episodio ocurrió en el 26 Federal Plaza, un complejo situado en el sur de Manhattan donde también funcionan dependencias de ICE y el FBI.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana. Fuentes policiales citadas por la cadena NBC News indicaron que el hombre empujó un carrito con fuegos artificiales y líquido inflamable hasta la entrada del edificio, en Foley Square. El inmueble es escenario de arrestos de solicitantes de asilo e inmigrantes, que luego permanecen retenidos en celdas ubicadas en el décimo piso, según The New York Times.

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La investigación preliminar buscaba determinar si el detenido era un activista anti-ICE o tiene algún problema de salud mental.

Captura de pantalla de un mensaje en red social del Director del FBI, Kash Patel. El texto informa sobre la detonación de un artefacto incendiario en Nueva York
Un mensaje del Director del FBI, Kash Patel, informa sobre la detonación de un artefacto incendiario con dos heridos leves en Federal Plaza, Nueva York. (X @FBIDirectorKash)

Según fuentes policiales, el hombre llevó hasta el lugar un carrito cargado con fuegos artificiales y líquido inflamable antes de prenderle fuego. En el carrito también había varias réplicas de airsoft, rifles que disparan perdigones o balines.

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Los bomberos acudieron para controlar las llamas mientras las fuerzas de seguridad reducían al sospechoso en la vereda. Cuatro fuentes, citadas por NBC News, identificaron al sospechoso como Andrew Arrabaca, de 43 años.

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo de Nueva York, integrado por el FBI y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, quedó a cargo de la investigación.

Las consecuencias físicas inmediatas fueron limitadas, aunque las cifras iniciales variaron entre las fuentes. Según la policía citada por The New York Times y fuentes consultadas por la cadena NBC, una persona sufrió heridas leves y fue trasladada al Hospital Downtown de Nueva York; los bomberos, citados por CBS, reportaron 4 lesionados leves, uno de ellos derivado a un hospital local.

Videos del lugar mostraron una densa columna de humo blanco que se elevaba desde la zona exterior del edificio, cerca de las calles Worth y Lafayette. En esas imágenes también se veía a agentes salir corriendo, forcejear con un hombre y derribarlo sobre la acera.

La policía advirtió que el operativo podía provocar demoras de tránsito, interrupciones en el transporte público y cierres de calles en el Bajo Manhattan.

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