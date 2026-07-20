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Millones de años seco y niebla diaria: lo que hace único al desierto del Namib

La “antigüedad” se entiende como la persistencia de condiciones áridas a escala geológica, pero la dinámica costera aporta brumas recurrentes que moldean el clima local y sostienen una biodiversidad especializada

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El desierto del Namib figura en la discusión científica como el desierto más antiguo del planeta por la persistencia de condiciones áridas durante decenas de millones de años (Wikimedia Commons)
El desierto del Namib figura en la discusión científica como el desierto más antiguo del planeta por la persistencia de condiciones áridas durante decenas de millones de años (Wikimedia Commons)

El desierto del Namib, que se extiende sobre la costa atlántica del sudoeste de África, figura de manera recurrente en la discusión científica como el desierto más antiguo del planeta porque distintas investigaciones sostienen que la región mantuvo condiciones áridas o semiáridas durante decenas de millones de años, aunque su antigüedad exacta sigue en debate.

Un estudio especializado publicado en 2023 reconstruyó la evolución del área durante los últimos 55 millones de años, un lapso que ayuda a explicar por qué el Namib ocupa un lugar central cuando se comparan los grandes desiertos antiguos del mundo. La idea de “antigüedad”, en este caso, no remite a una fecha única de origen, sino a la persistencia de un régimen seco a escala geológica.

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Esa continuidad es uno de los rasgos que lo distinguen de otros ambientes áridos que alternaron fases húmedas y secas de manera más marcada. En el Namib, la investigación científica observa un sistema de larga duración, con procesos capaces de modelar el relieve a lo largo de millones de años.

Qué hace “antiguo” al Namib y por qué su edad sigue en debate

El Namib no se reduce a un mar de arena. El sistema incluye campos de dunas, planicies de grava, montañas aisladas y cauces estacionales que solo llevan agua en forma ocasional.

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En términos de extensión, se estima que recorre la costa de la República de Namibia a lo largo de cerca de 1.600 kilómetros. La continuidad ambiental puede llegar a 2.000 kilómetros si se considera el ambiente desértico que se prolonga hacia el sur de Angola y el noroeste de Sudáfrica.

El nombre ofrece una clave adicional sobre su escala. “Namib” proviene de la lengua nama y suele traducirse como “enorme” o “lugar vasto”, una definición que alude tanto a su tamaño como a la diversidad de formas del terreno que conviven dentro del mismo sistema desértico.

La niebla como fuente de agua: el rol de la corriente de Benguela

La aridez del Namib depende de una combinación de factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos sobresale la corriente fría de Benguela, que fluye hacia el norte a lo largo de la costa suroeste africana y enfría el aire húmedo sobre el Atlántico.

Esa interacción favorece la formación de bancos de niebla que avanzan tierra adentro y cubren sectores del desierto durante las primeras horas del día. En las áreas hiperáridas, esa humedad oceánica puede ser decisiva para la supervivencia de especies adaptadas a captar agua en condiciones extremas.

Según Atmospheric Research, la niebla es un componente central del sistema climático y ecológico del Namib. Su variabilidad interanual se asocia con procesos oceánicos como el afloramiento costero y con cambios en la temperatura superficial del mar.

Ese peso climático también aparece en el reconocimiento internacional del área. La UNESCO inscribió el Namib Sand Sea como Patrimonio Mundial el 21 de junio de 2013 y destacó su condición de desierto costero influido por la niebla, además de su sistema extenso de dunas.

La UNESCO inscribió el Namib Sand Sea como Patrimonio Mundial en 2013 y destacó su condición de desierto costero influido por la niebla y su extenso sistema de dunas (Wikimedia Commons)
La UNESCO inscribió el Namib Sand Sea como Patrimonio Mundial en 2013 y destacó su condición de desierto costero influido por la niebla y su extenso sistema de dunas (Wikimedia Commons)

Animales adaptados al Namib: del órix a los escarabajos que “cosechan” niebla

Aunque a primera vista puede parecer un paisaje vacío, el Namib alberga especies que evolucionaron para resistir el calor, la arena y la escasez de agua. Entre los animales más conocidos figura el órix, o gemsbok, un gran antílope que obtiene parte del agua que necesita de los vegetales que consume.

En las planicies también habitan avestruces, chacales, invertebrados y reptiles que se refugian bajo la arena durante las horas más calurosas. Ese comportamiento les permite evitar temperaturas extremas y conservar humedad.

Uno de los casos más estudiados es el de los escarabajos vinculados con la captura de agua a partir de la niebla. Trabajos científicos citados por Nature analizan cómo aprovechan el viento cargado de humedad para condensar gotas en el cuerpo, y examinan la eficiencia de recolección, la textura de las superficies corporales y la conducta conocida como exposición deliberada a la niebla.

Esas investigaciones también discuten qué especies realizan activamente ese comportamiento y cómo pequeñas diferencias de geometría, postura o textura modifican el rendimiento de captación de agua. En conjunto, esos mecanismos muestran que la vida en el Namib se organiza alrededor de una disponibilidad hídrica irregular que muchas veces depende de un fenómeno tan sutil como la niebla costera.

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