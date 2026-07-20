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El ejército libanés despliega tropas en las "zonas piloto" del sur mientras Israel continúa sus bombardeos

La operación en las aldeas fronterizas pone a prueba el Marco Trilateral, con Hezbolá en contra y sin calendario de retirada israelí

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Las tres aldeas del sur del Líbano fueron definidas como zonas piloto del Marco Trilateral firmado por Líbano, Israel y Estados Unidos. (EP)
Las tres aldeas del sur del Líbano fueron definidas como zonas piloto del Marco Trilateral firmado por Líbano, Israel y Estados Unidos. (EP)

El ejército libanés desplegó tropas este lunes en tres aldeas del sur del Líbano en lo que constituye la primera prueba sobre el terreno del acuerdo de retirada israelí firmado el 26 de junio.

Las localidades de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya fueron designadas como “zonas piloto” del Marco Trilateral suscrito por Líbano, Israel y Estados Unidos. El modelo busca verificar, en una escala acotada, que el ejército libanés puede asumir el control exclusivo de seguridad en zonas desocupadas y certificar que están libres de armamento e infraestructura de Hezbollah, antes de extender el esquema a otras áreas del sur.

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El Departamento de Estado atribuyó el inicio de las operaciones a las conversaciones celebradas la semana pasada en Roma entre delegaciones israelí y libanesa. Su portavoz, Tommy Pigott, confirmó que Washington continuará trabajando con ambas partes para llevar el acuerdo “a su conclusión exitosa”.

Israel bombardeó Taybeh y Kfar Tebnit mientras mantiene presencia militar en las afueras de Zawtar al-Gharbiya. (Reuters)
Israel bombardeó Taybeh y Kfar Tebnit mientras mantiene presencia militar en las afueras de Zawtar al-Gharbiya. (Reuters)

El avance diplomático no detuvo los ataques. Las fuerzas israelíes bombardearon Taybeh, en el distrito de Marjayoun, y ejecutaron lo que la Agencia Nacional de Noticias libanesa describió como un “bombardeo masivo” sobre Kfar Tebnit, en la gobernación de Nabatieh. Las columnas de humo fueron visibles desde varios kilómetros. Israel, además, mantiene presencia militar en las afueras de Zawtar al-Gharbiya.

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Esa presencia refleja una de las tensiones centrales del pacto: no existe un calendario para la retirada israelí, y sus funcionarios han advertido que las tropas permanecerán en una franja de 10 kilómetros mientras Hezbollah conserve su arsenal. Mientras tanto, la población civil fue instada a mantenerse alejada de la zona.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibe al presidente libanés Joseph Aoun en Washington. (EP)
El secretario de Estado, Marco Rubio, recibe al presidente libanés Joseph Aoun en Washington. (EP)

Los ataques se han reducido en frecuencia desde la firma del entendimiento trilateral, aunque no han cesado. Las autoridades no informaron víctimas fatales este lunes, pero el saldo acumulado desde el 2 de marzo asciende a al menos 4.328 muertos y más de 12.200 heridos, según cifras oficiales libanesas.

Hezbollah, por su parte, rechazó el acuerdo desde su firma. Su secretario general, Naim Qassem, lo calificó de “humillante, vergonzoso y una rendición de soberanía”, y condiciona cualquier arreglo a negociaciones más amplias entre Washington y Teherán. No ha precisado si se opondrá activamente a la implementación en las zonas designadas.

En ese contexto, el presidente libanés Joseph Aoun viajará este martes a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, donde ambos abordarán el proceso de retirada y la situación de seguridad en la frontera sur.

(Con información de AFP y EFE)

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