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Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre EEUU e Irán

El cierre del estrecho de Bab el-Mandeb podría recortar en un 7% el suministro mundial de petróleo, mientras la ONU advirtió que la medida eleva el riesgo de un conflicto regional “aún más amplio”. Kuwait denunció el ataque a una planta desalinizadora por segundo día consecutivo

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Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo. Imagen distribuida el 12 de julio de 2026. Nasa Worldview/entrega vía Reuters
Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo. Imagen distribuida el 12 de julio de 2026. Nasa Worldview/entrega vía Reuters

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita, un movimiento que abre un nuevo frente contra Estados Unidos y amplía la amenaza al suministro energético mundial más allá del Golfo. Irán había presionado a los hutíes para que cerraran el paso de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, si Washington seguía atacando la infraestructura energética iraní.

En un comunicado, las fuerzas armadas hutíes declararon “un embargo marítimo contra el enemigo criminal saudita, en base a la ecuación de ‘ojo por ojo’“, en respuesta a lo que calificaron como un “cerco injusto” de Arabia Saudita contra Yemen. Riad no respondió de inmediato.

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Un portavoz de la ONU advirtió que la medida eleva el riesgo de un conflicto regional "aún más amplio“.

El cierre total de Bab el-Mandeb reduciría el suministro mundial de petróleo en un 7%, al dejar a la mayoría de las exportaciones sauditas sin salida de la región, un golpe que se sumaría al recorte del 10% ya provocado por la guerra en el Golfo. El precio del petróleo subió brevemente tras el anuncio de los hutíes, aunque luego cedió parte de esas ganancias ante la expectativa de los operadores de un posible avance diplomático.

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Ataques a infraestructura civil en el Golfo

Embarcaciones cerca de la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el estrecho que los hutíes amenazan con cerrar tras declarar un bloqueo naval a Arabia Saudita (REUTERS/archivo)
Embarcaciones cerca de la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el estrecho que los hutíes amenazan con cerrar tras declarar un bloqueo naval a Arabia Saudita (REUTERS/archivo)

El bloqueo se conoció en momentos en que la guerra golpea cada vez más a la infraestructura civil de la región. Kuwait denunció que una planta desalinizadora fue atacada el domingo por segundo día consecutivo, provocando un incendio, en lo que calificó como un ataque directo contra infraestructura civil vital. Estas plantas abastecen la mayor parte del agua potable en varios países del Golfo, una de las regiones más áridas del mundo. Irán, que el sábado había acusado a Estados Unidos de atacar una de sus propias plantas desalinizadoras, reiteró en el pasado que apuntaría contra ese tipo de instalaciones en los países del Golfo en represalia; Washington no confirmó haber atacado una planta iraní.

En el estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución (IRGC) afirmaron que dos petroleros explotaron tras intentar transitar la vía por una ruta que calificaron de “insegura” —un día después de haber reportado un “accidente” con dos buques en la misma zona, sin que quedara claro si se trató del mismo incidente—. Por separado, un buque fue alcanzado por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, cerca del estrecho, según la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que la nave quedó a la deriva pero su tripulación está a salvo.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, con el objetivo declarado de “degradar” la capacidad iraní de atacar buques comerciales en el estrecho. En Irán se reportaron explosiones en Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini; al menos una persona murió y varias resultaron heridas al sudoeste de Tabriz, según la agencia estatal IRNA. Los Guardianes de la Revolución, por su parte, dijeron haber atacado con misiles balísticos aviones estadounidenses en el aeropuerto jordano de Áqaba, además de activos militares en las bases kuwaitíes de Al Adiri y Ali Al Salem, y posiciones en Siria. En Baréin sonaron sirenas durante toda la jornada del lunes, mientras el ejército de Kuwait informó haber interceptado nuevamente drones iraníes.

Diplomacia abierta pese a la escalada

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que su país seguirá atacando a Irán mientras este continúe atacando el transporte marítimo internacional. “Mientras Irán insista en controlar una vía navegable internacional, vamos a tener que responder a eso. Estados Unidos siempre permanece abierto a una solución diplomática”, dijo. La cancillería iraní, por su parte, señaló que Teherán tampoco descarta un regreso a la diplomacia: su vocero, Esmaeil Baghaei, confirmó que el país recibió “propuestas” de mediadores, entre ellas una que contempla un alto el fuego de 10 días para intentar reflotar el acuerdo interino alcanzado el mes pasado. El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya dejó miles de muertos, la mayoría en Irán y en el Líbano.

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