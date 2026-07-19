Milagro en el Bronx: un bebé de un año sobrevive tras caer cinco pisos por una ventana

Un bebé de un año sobrevivió tras caer cinco pisos por una ventana de un departamento en El Bronx (Univision)

Un bebé de un año sobrevivió el viernes tras caer por la ventana trasera de un apartamento en un quinto piso en El Bronx, un tipo de accidente que suele aumentar en verano por la mayor cantidad de ventanas abiertas en Nueva York.

Según el tabloide neoyorquino New York Post, la Policía de Nueva York informó que la caída ocurrió hacia las 18:40 en el edificio ubicado en 593 Oak Terrace, cerca de Beekman Avenue, en el barrio de Mott Haven. Los servicios de emergencia trasladaron al niño al Harlem Hospital Center, donde quedó internado en condición estable.

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La Policía de Nueva York mantuvo bajo custodia a un hombre no identificado, aunque de inmediato no presentó cargos. También se vio a otros niños pequeños cuando eran conducidos hacia una patrulla.

Una vecina identificada solo como Jane, de 35 años, contó al diario que salió a la calle al escuchar las sirenas y vio a un hombre caminando de un lado a otro frente a la propiedad. “Caminaba de un lado a otro. No aparecían los padres por ninguna parte. Es algo desgarrador”.

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El niño fue hallado en un patio trasero y no se precisó sobre qué superficie cayó

Las autoridades no precisaron sobre qué superficie cayó el bebé, hallado en un patio trasero detrás del edificio (Google Maps)

No quedó claro en qué lugar impactó el menor. Citada por el Daily News, una vecina aseguró que un bombero tuvo que entrar por una ventana para llegar hasta donde estaba el niño, en un patio trasero.

Detrás del edificio hay una franja de hormigón de unos 3 metros que se extiende hasta el patio cercado de otra propiedad, donde también hay un árbol y arbustos, según describió la publicación. Ese entorno impidió establecer de inmediato si el bebé cayó sobre hormigón, vegetación o una combinación de ambas superficies.

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La caída en Mott Haven se sumó a otros episodios recientes en la ciudad y sus alrededores. El mes pasado, una niña de dos años sobrevivió tras precipitarse dos pisos por la ventana de su vivienda en Brooklyn mientras su madre estaba en el baño, y en abril un niño de cinco años también sobrevivió luego de caer desde una ventana de un tercer piso en El Bronx y aterrizar sobre una acera de hormigón.

Las autoridades recomiendan protectores en ventanas y supervisión constante de menores

Las autoridades recomiendan usar protectores en ventanas, no confiar en mosquiteros y mantener supervisión constante de los menores (Univision)

En agosto, otro niño de cinco años sobrevivió después de caer cinco pisos desde una ventana de su casa en Brooklyn. En mayo de 2025, un menor cayó desde la ventana de un tercer piso en Hartford, Connecticut, y un adulto lo atrapó en el aire; ese mismo mes, un bebé de un año fue llevado de urgencia al hospital tras caer del balcón de su vivienda en Queens y también sobrevivió.

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Los antecedentes incluyeron además casos fatales. En noviembre de 2024, una adolescente de 14 años murió tras caer del techo de un edificio de apartamentos en el barrio de SoHo, en Manhattan.

En septiembre de ese año, una niña de 10 años murió de un paro cardíaco después de haber sobrevivido a una caída de varios pisos en su edificio residencial en Nueva York, de acuerdo con la policía.

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En julio de 2024, un niño de tres años cayó cinco pisos y sobrevivió en Brooklyn durante un aparente accidente mientras jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de ese año, otro niño de siete años sobrevivió tras caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan.

Fuera de la ciudad, en septiembre de 2023 un niño de siete años cayó desde el balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese mismo año, un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana desde un cuarto piso en Brooklyn.

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Las autoridades recomiendan revisar de forma periódica los protectores de las ventanas y recuerdan que las tapas o mosquiteros no son sustitutos seguros.

Además, recomiendan mantener a los menores alejados de balcones y terrazas sin supervisión cercana de un adulto y cerrar los accesos a esas áreas.

También solicitan impedir que jueguen cerca de huecos de ascensores, escaleras de incendios, tejados o pasillos con ventanas sin protección.

Por último, instan a llamar al 311 para denunciar ventanas de pasillos que carezcan de resguardo.