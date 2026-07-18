El humo de los incendios de Canadá y Minnesota envuelve Washington D.C. y pone en alerta a millones en EE. UU.

El humo de incendios forestales en Canadá y Minnesota volvió a degradar la calidad del aire en los Grandes Lagos, el noreste y el Atlántico Medio de Estados Unidos (REUTERS/Al Drago)

Millones de personas en la región de los Grandes Lagos, el noreste, el Atlántico Medio y especialmente en Washington D.C. volvieron a respirar aire insalubre el viernes debido al humo de incendios forestales en Canadá y Minnesota, en un episodio que podría extenderse al menos una semana más, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con The Associated Press (AP), la persistencia del fenómeno dependerá de la dirección del viento y de si las tormentas previstas para el fin de semana logran reducir, aunque sea por momentos, la concentración de contaminación en superficie.

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Las alertas por condiciones peligrosas debían continuar hasta el sábado en una amplia franja de Estados Unidos. El pronóstico contempló un alivio temporal en algunos puntos, pero no un cierre próximo del episodio, que ya tuvo repuntes luego de mejoras breves.

Bob Oravec, meteorólogo jefe del organismo con sede en Maryland, explicó que el humo seguirá presente “durante al menos una semana, probablemente”. También precisó que el impacto variará a medida que cambie el viento, que continuó empujando la contaminación hacia el este del país.

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Qué ocurrió y dónde se vio el efecto del humo

Minnesota, Illinois, Michigan y Detroit registraron algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo por la humareda (REUTERS/Al Drago)

El viernes, comunidades de Minnesota, Illinois y Michigan, incluida Detroit, registraron otra vez algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo, de acuerdo con IQAir, un sitio que monitorea la calidad del aire. En Washington D.C., la humareda cubrió durante gran parte del día el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y otros sitios, con visibilidad reducida.

Stewart Verdery, residente de Washington D.C., describió la escena tras subir a una azotea al amanecer y encontrar el horizonte oscurecido. “Es una locura despertarse al amanecer y no ver el sol cuando ni siquiera está lloviendo”, dijo por teléfono después de publicar un video en X. “Y huele como si alguien estuviera haciendo la barbacoa más grande del mundo”.

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Hacia la tarde del viernes, algunas zonas de la ciudad de Nueva York y sus alrededores mejoraron de la categoría “insalubre” a “moderada”. Un sol brillante atravesó una capa fina de humo y el cielo azul reapareció en gran parte de la región, después de que el jueves una bruma densa teñida de naranja y amarillo ocultara parcialmente el horizonte de Manhattan.

Suspensiones de eventos y recomendaciones sanitarias en varios estados

Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania distribuyeron mascarillas K95 y recomendaron limitar las salidas por el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura (REUTERS/Kylie Cooper)

La contaminación obligó a posponer en Ohio el partido de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Cleveland Guardians y los Pittsburgh Pirates. También llevó a cancelar programación al aire libre en distintos estados del noreste, según AP.

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Funcionarios de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y otros estados distribuyeron mascarillas K95 gratuitas y habilitaron bibliotecas y edificios públicos como centros de refrigeración para resguardarse del aire contaminado por el hollín.

En Akron, los organizadores del All-American Soap Box Derby cancelaron las actividades del viernes y esperaban que la mejora de la calidad del aire permitiera realizar el campeonato del sábado.

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Las autoridades pidieron especialmente a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores y niños que limitaran o evitaran las salidas al exterior.

También advirtieron que la exposición prolongada al humo puede agravar problemas previos y derivar en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, además de muerte prematura.

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Maria Travela, que padece asma, salió el viernes por primera vez desde que el humo cubrió el área de Chicago en la madrugada del jueves. “Ahora estoy mejor.

Esta mañana estaba mal”, dijo mientras cruzaba con mascarilla un puente sobre el río Chicago. “Decían que, para personas como yo, con asma, cualquier problema de ese tipo sería malo para los pulmones”.

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Incendios activos en Canadá, evacuaciones y cruce político

Canadá enfrenta cientos de incendios forestales, con unas 190 quemas en el norte de Ontario, destrucción en Namaygoosisagagun y evacuaciones en diez comunidades (Saul Loeb/Foto compartida vía AP)

La causa del episodio siguió activa al norte de la frontera. Según informó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, Canadá enfrenta cientos de incendios forestales, entre ellos unos 190 en el norte de Ontario.

Las llamas destruyeron la comunidad indígena de Namaygoosisagagun. Ford añadió que diez comunidades del norte de Ontario ya habían sido evacuadas o estaban en proceso de evacuación, y que podían sumarse más.

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En Estados Unidos también siguió activo un foco en la reserva natural Boundary Waters Canoe Area Wilderness, en Minnesota, que fue cerrada por las autoridades mientras continuaron las tareas para extinguirlo.

El presidente estadounidense Donald Trump publicó el viernes un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó a Canadá por su manejo forestal y amenazó con imponer aranceles adicionales. El gobierno canadiense no respondió en un primer momento a las consultas sobre esos comentarios.

Consultado por críticas de un legislador de Michigan, Ford recordó que Canadá ya asistió a Estados Unidos en incendios anteriores. “Si hay algunos políticos por ahí que no paran de hablar, quizás lo que deberían hacer en lugar de quejarse es enviar apoyo, enviar ayuda, porque nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por nuestros amigos estadounidenses y eso es lo que se supone que hay que hacer”, afirmó.

El impacto sobre la final del Mundial

El humo de los incendios también generó preocupación por la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwamura)

La evolución del humo también generó inquietud por la final del Mundial del domingo entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Oravec señaló que las condiciones previstas para ese día deberían ser mejores que las del sábado, aunque los vientos seguirán arrastrando humo hacia el este de Estados Unidos.

Las tormentas eléctricas previstas para el sábado en gran parte del noreste y el Atlántico Medio podrían ofrecer un respiro en algunas zonas. Dayna Lincoln, una enfermera pediátrica de Hodgdon, Maine, que viajó 15 h con su familia para la carrera de su hija de nueve años en Akron, apoyó la cancelación del viernes.

“Me alegra que no obliguen a los niños a salir. Hay niños con asma y adultos con problemas respiratorios que podrían sufrir mucho”.