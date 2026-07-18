El Departamento de Justicia de EE. UU. concluye que ya no es ilegal descargar TikTok en los dispositivos federales

El Departamento de Justicia aclaró que cada agencia federal puede permitir o impedir la descarga de TikTok en equipos oficiales por razones de gestión laboral o productividad (REUTERS/Fred Greaves).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que ya no es ilegal descargar TikTok en dispositivos del gobierno federal, dado que la ley aprobada en 2022 dejó de aplicarse a la versión actual de la plataforma tras el traspaso de sus operaciones y datos en el país a una nueva empresa conjunta con mayoría de inversores estadounidenses.

En enero de 2026, inversores estadounidenses y globales pasaron a controlar el 80,1% de la empresa conjunta, mientras ByteDance retuvo el 19,9%, apenas por debajo del límite legal del 20%. La nueva estructura opera bajo el nombre de TikTok USDS.

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El cambio legal se apoya en la nueva estructura de propiedad de TikTok en Estados Unidos

La prohibición original había sido aprobada a fines de 2022 con apoyo de ambos partidos en el Congreso. Esa norma obligaba a las agencias del Poder Ejecutivo a eliminar TikTok de los dispositivos federales y alcanzaba también a “cualquier aplicación o servicio sucesor desarrollado o proporcionado por ByteDance Limited o una entidad propiedad de ByteDance Limited“.

El centro de esa preocupación era el riesgo de que los datos de una red social controlada por ByteDance, con sede en Pekín, terminaran en manos del gobierno chino. TikTok rechazó durante años esa hipótesis, pero el temor dominó el debate político en Washington, reportó CBS News.

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La prohibición original obligaba a las agencias del Poder Ejecutivo a eliminar TikTok de los dispositivos federales y alcanzaba a servicios sucesores de ByteDance (REUTERS/Dado Ruvic).

En 2024, el Congreso avanzó todavía más y aprobó una ley que habría prohibido TikTok en todo Estados Unidos si ByteDance no se desprendía de sus operaciones estadounidenses antes de enero de 2025.

Esa norma entró en vigor un día antes de la asunción del presidente Donald Trump, aunque luego el mandatario ordenó al Departamento de Justicia que no la aplicara mientras se negociaba una reestructuración de la propiedad.

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En una opinión de 12 páginas dirigida al asesor jurídico adjunto del presidente, la Oficina de Asesoría Legal sostuvo que el Congreso prohibió únicamente la versión de TikTok que conservaba las características de propiedad que habían motivado las alertas de seguridad nacional y que el hecho de que ByteDance siguiera como accionista minoritario de TikTok USDS “no produce ninguna diferencia práctica”.

Eso no implicó una autorización automática en toda la administración federal. El propio Departamento de Justicia aclaró que cada agencia conserva la facultad de permitir o impedir la descarga de la aplicación en sus equipos oficiales, incluso por razones internas de gestión laboral, como la productividad de los empleados.

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La Oficina de Asesoría Legal sostuvo que la prohibición del Congreso solo abarcaba la versión de TikTok con las características de propiedad que motivaban las alertas de seguridad nacional (REUTERS/Dado Ruvic).

TikTok USDS: nuevos controles de ciberseguridad y reorganización del manejo de datos

La nueva sociedad TikTok USDS prometió controles reforzados de ciberseguridad y una reorganización profunda del manejo de datos y del algoritmo de recomendaciones.

ByteDance conserva la propiedad de las operaciones comerciales de TikTok en Estados Unidos, aunque transfiere el control de los datos, el contenido y el algoritmo de la aplicación a la empresa conjunta, informó Reuters.

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En enero, TikTok explicó que volverá a entrenar, probar y actualizar el algoritmo con datos de usuarios estadounidenses. A su vez, quedará protegido en la nube de Oracle en el país, la empresa tecnológica presidida por Larry Ellison que figura entre los tres principales inversores.

El acuerdo quedó bajo escrutinio de algunos legisladores, quienes reclamaron pruebas de que la reestructuración resuelve de manera efectiva los problemas de seguridad nacional que llevaron al Congreso a aprobar las restricciones, indicó CBS News.

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Incluso, dos inversores de empresas tecnológicas rivales, Alphabet y Meta, demandaron al gobierno federal con el argumento de que el pacto no cumple con la ley. El gobierno pidió que el caso sea desestimado y el expediente sigue pendiente.