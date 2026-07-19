Estados Unidos

Cambiados al nacer: dos hombres en EE. UU. descubrieron que vivieron 38 años con la familia equivocada

Kyle Bylin y Jeremy Morrison, hoy de 38 años, sostienen que crecieron con los padres del otro tras haber sido intercambiados en el hospital. Sus familias demandan al centro médico, mientras intentan reconfigurar sus vidas

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Jeremy Morrison - cambiado al nacer
La demanda afirma que Bylin y Morrison eran los únicos bebés nacidos el 26 de enero de 1988 en el centro médico y que el intercambio solo pudo ocurrir allí (Foto AP/Thomas Peipert).

Una demanda presentada en Dakota del Norte sostiene que dos hombres de 38 años, Kyle Bylin y Jeremy Morrison, fueron intercambiados al nacer en el Unity Medical Center y crecieron con las familias biológicas del otro, informaron Associated Press, CBS News y People.

Bylin descubrió a su familia biológica gracias a una prueba casera de ADN que recibió al azar durante un intercambio de regalos de Navidad. Ese examen lo condujo hasta una tía biológica en una plataforma de genealogía. Luego, el sobrino de esa mujer, Morrison, también se sometió a un análisis genético: los resultados fueron concluyentes.

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La demanda, presentada la semana pasada ante un tribunal estatal, afirma que Bylin y Morrison fueron los únicos bebés nacidos el 26 de enero de 1988 en el centro médico y que el intercambio solo pudo ocurrir allí, dado que no crecieron en la misma zona como para haber sido intercambiados después, por ejemplo, en una guardería.

Las dos familias alegan daños morales derivados de negligencia y mala praxis médica. El abogado Tim O’Keefe subrayó que intentó, durante un año, alcanzar un acuerdo económico antes de llevar el caso a la Justicia.

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Las pruebas de ADN revelaron un error que ninguna de las familias sospechaba

Desde su nacimiento, Kyle creció con Elizabeth O’Toole y Terry Morrison, mientras que Jeremy lo hizo con Evelyn Newton y Keith Bylin, precisó PEOPLE.

Cuando las familias recibieron los resultados, sus vidas cambiaron. Bylin declaró a Associated Press: “Fue entonces cuando me explotó la cabeza por completo. Nunca habríamos imaginado que realmente había ocurrido un intercambio al nacer”.

La madre que crió a Kyle, Elizabeth O’Toole, contó a la agencia que nunca sospechó que no fuera su hijo biológico y explicó que, aunque el resto de la familia inmediata tenía el pelo claro y él oscuro, su entonces esposo Terry Morrison tenía parientes con ese rasgo y ella misma había sido adoptada, por lo que no conocía la apariencia de sus propios familiares de sangre.

Por su parte, Morrison expresó que quedó convencido cuando vio una foto del hermano de Bylin y advirtió un gran parecido físico. A su vez, en declaraciones a KKTV, filial de CBS News, recordó que de niño sentía que no se parecía a nadie en su familia: “No tenía a nadie que se pareciera a mí en mi familia. Yo era ese niño rubio que destacaba en una familia llena de gente de pelo castaño”.

Kyle Bylin - cambiado al nacer - madre biológica
Kyle fue criado por Elizabeth O'Toole y Terry Morrison (Kyle Bylin vía AP).

El hallazgo reabrió preguntas sobre la vida que cada uno pudo haber tenido

Pese a amar a su hijo y considerarlo propio, Evelyn Newton puso en palabras la pérdida: “Siento que me han robado la vida que debería haber tenido con mi hijo biológico. No se pueden recuperar 35 años perdidos. Los primeros pasos, conducir un coche, casarse… ¿cómo se compensa eso?”.

Morrison, que hoy vive en Colorado City y trabaja como inspector de soldadura para una empresa de energía eólica, aseguró que su infancia fue buena y que no cambió la forma en que ve a los padres con los que creció: “Fui querido. Practiqué deportes. Me fue bien en la escuela. Una prueba de ADN no va a borrar 38 años de recuerdos”.

Aun así, sostuvo que su vida habría sido distinta si hubiera regresado a casa con sus padres biológicos. En declaraciones citadas por CBS News, consideró que probablemente no estaría hoy en Colorado y que habría trabajado en la granja de cereales de Dakota del Norte junto a un hermano mayor que no supo que tenía.

Jeremy Morrison - cambiado al nacer - padres equivocados
Jeremy Morrison afirmó que su vida habría sido distinta con sus padres biológicos y que probablemente habría seguido en Dakota del Norte (Foto AP/Thomas Peipert).

Bylin, que siguió una carrera académica lejos de Dakota del Norte, manifestó que el hallazgo alteró su manera de entender las diferencias que sentía dentro de su entorno familiar. Durante años, pensó que las discusiones políticas en la cena de Acción de Gracias eran solo una costumbre familiar, hasta que la revelación genética dio otro sentido a esa distancia.

“Te quedas como agitando el puño, preguntándote: ¿Cómo puede ser esta mi familia? ¿Cómo puedo ser tan diferente de ellos? Resulta que somos personas totalmente diferentes, punto”, señaló.

Kyle Bylin con una computadora en Adams - cambiado al nacer
Kyle Bylin con una computadora en Adams, Dakota del Norte, en la década de 1990 (Foto familiar vía AP).

Los dos hombres ya conocieron a sus padres biológicos y describieron esos encuentros como cordiales, pero incómodos. Todavía no se reunieron entre sí en persona, pero hablaron por teléfono, reportó Associated Press.

Según Bylin, el grupo intenta mantenerse unido: “Hemos intentado unirnos como grupo y reconocer que, pase lo que pase, esto puede generar problemas sociales de diversas maneras. Todos están conociendo a gente que no conocían antes”.

Asimismo, Morrison dijo que aún intenta construir esas nuevas relaciones: “Ahora sé la verdad, pero seguimos trabajando para reconstruir las relaciones. Es decir, no puedo retroceder en el tiempo y reconstruir lo que ya se perdió. Es un proceso continuo”.

Bud Bylin, Darren Bylin, Kyle Bylin y Keith Bylin
Miembros de la familia de Kyle Bylin en Adams, Dakota del Norte, en la década de 1990. De izquierda a derecha: Bud Bylin, Darren Bylin, Kyle Bylin y Keith Bylin (Foto familiar vía AP).

La respuesta del Unity Medical Center y la falta de registros de 1988

En un comunicado, citado por CBS News, Unity Medical Center indicó que trabaja para comprender mejor una situación “muy inusual” que involucra a dos hombres nacidos el mismo día en el hospital en 1988. A su vez, expresó su simpatía con las familias, aunque insistió en que no encontró pruebas que respalden las acusaciones.

El centro médico añadió: “Lamentablemente, debido al paso de casi cuatro décadas, los registros médicos y de personal que podrían haber aportado mayor claridad ya no existen, y ningún miembro del equipo de parto de aquella época trabaja actualmente en el hospital”.

No obstante, Bylin, nacido biológicamente como Jeremy Morrison, conserva incluso una pulsera del hospital que lo identificaba de forma errónea como Kyle Bylin.

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