Estados Unidos

Identifican los restos de una millonaria desaparecida en California hace 45 años

Un hombre fue condenado por el asesinato de Thelma Gaston, una viuda de 80 años, ocurrido en 1981, pero sus restos solo pudieron ser reconocidos décadas después mediante pruebas de ADN, genealogía genética y registros dentales

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Retrato en blanco y negro de una mujer mayor con cabello claro y rostro marcado, mirando al frente
Los restos de Thelma Jeanette Gaston habían sido hallados en 1981 en una tumba poco profunda en las montañas Santa Rosa, cerca de Palm Springs (Los Angeles Times).

Thelma Jeanette Gaston, la viuda de 80 años cuya desaparición en Los Ángeles en 1981 derivó en una condena por homicidio sin cuerpo identificado, fue finalmente reconocida 45 años después. El hallazgo cerró una incógnita abierta desde que su asesino intentó apropiarse de su fortuna, informaron The New York Times y NBC News.

Los restos fueron hallados el 28 de noviembre de 1981, apenas meses después de la desaparición, en una tumba poco profunda en las montañas Santa Rosa, cerca de Palm Springs. Sin embargo, las autoridades no pudieron establecer entonces la identidad de la víctima por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

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Ese resultado recién llegó en mayo de este año, cuando los investigadores lograron una coincidencia positiva mediante pruebas de ADN, genealogía genética investigativa y registros dentales. La identificación fue anunciada por la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside: “Se le ha devuelto a la señora Gaston su nombre y su historia”.

Los restos aparecieron en 1981 y la identificación llegó con nueva tecnología forense

La señora Gaston desapareció el 28 de junio de 1981 de su casa de Los Ángeles. En la puerta principal apareció una nota que decía que había salido a atender a un gato enfermo, pero nunca regresó, indicó The New York Times.

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Según reportes policiales de la época citados por el diario, la nota fue colocada por Lawrence Remsen, un vendedor de alfombras 41 años menor que ella, para encubrir el crimen. En 1983, Remsen fue condenado por asesinato y otros 12 cargos, entre ellos falsificación, hurto mayor e intento de hurto mayor.

La reapertura del caso se produjo después de que la oficina forense del condado recibiera una subvención para revisar expedientes antiguos con tecnología forense más reciente, precisó NBC News. Un laboratorio privado colaboró en el nuevo examen de los restos con pruebas de ADN forense avanzado, genealogía genética y cotejo odontológico.

Cuatro insignias de sheriff en forma de estrella de color dorado con el centro verde y texto "Riverside County Sheriff" sobre una superficie de madera
La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside anunció la identificación de la viuda de 80 años después de 45 años (The Riverside County Sheriff's Office)

El móvil fue el control de una fortuna estimada entre USD 20 millones y USD 100 millones

Cuando murió, Gaston era una viuda acaudalada. Reportes periodísticos de la época situaron su patrimonio en USD 20 millones, mientras que otras publicaciones lo calcularon cerca de USD 100 millones, señaló NBC News.

Reportes de Los Angeles Times, citados por The New York Times, detallaron que había construido su fortuna mediante la compra de bienes inmuebles en ventas por impuestos impagos.

Poco después de la desaparición, Ramsen comenzó a enviar cartas a socios comerciales de la viuda para presentarse como la persona a cargo de sus asuntos financieros. Esas cartas, según los investigadores, eran falsas y llevaban el sello robado de un notario público.

A su vez, se le atribuyó la falsificación de documentos para obtener control sobre sus cuentas y transferir USD 20.000 a una cuenta en las Islas Caimán, además de intentar negociar la venta de varios terrenos que ella poseía, señaló NBC News. En otro episodio, trató de comprar un Mercedes-Benz de USD 100.000 a nombre de Gaston.

La maniobra empezó a desmoronarse cuando amigos y asociados de Gaston advirtieron irregularidades. La viuda no era conocida por gastos frívolos y un banquero alertó a la policía por el intento de compra del automóvil.

Página de periódico en blanco y negro con titular: "Man, 39, Sought After Wealthy Widow Vanishes", texto en columnas y foto de mujer de edad avanzada
Tras la desaparición de Thelma Jeanette Gaston, Lawrence Remsen envió cartas falsas, intentó controlar sus cuentas y buscó vender propiedades de la viuda (Los Angeles Times).

La ubicación del cuerpo contradijo la versión del condenado

En el juicio, el acusado declaró que se había convertido en un asistente que la ayudaba a gestionar sus negocios, pero la fiscalía sostuvo que en realidad hacía recados e intentaba ganarse su confianza y que la asesinó para quedarse su patrimonio.

“Pensé que iba a sacar lo que pudiera y dejar el país”, declaró Remsen en ese momento, según Los Angeles Times.

Pese a admitir que había intentado aprovecharse de la muerte de Gaston, negó haberla asesinado. Ramsen sostuvo que la encontró muerta por causas naturales en su cocina, en Rancho Park, y que después trasladó el cadáver a South Laguna Beach. Allí infló una balsa, le ató pesos al cuerpo y lo arrojó al mar, mientras mantenía la versión de que ella estaba de viaje y lo había dejado a cargo de su patrimonio.

El lugar donde fueron encontrados los restos desmintió ese relato. La víctima estaba enterrada en una fosa superficial cerca de Sugar Loaf Mountain, no en el océano.

Remsen huyó de su casa de Newport Beach poco después de la desaparición y fue detenido en septiembre de 1981 cuando intentaba cruzar la frontera desde México hacia Texas.

El juez del Tribunal Superior Gordon Ringer lo condenó a una pena de 15 años a cadena perpetua por el homicidio y añadió otra pena de seis años por los cargos de falsificación. Además, lo describió como un “canalla incompetente”.

En la actualidad, el asesino tiene 83 años y sigue preso en la California Institution for Men, en Chino. Registros penitenciarios revelan que se le negó la libertad condicional en múltiples ocasiones desde 2016 y que su próxima audiencia está prevista para julio de 2028.

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