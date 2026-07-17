El mapa de la ciclosporiasis en Estados Unidos: confirman 1.645 casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y evalúan otros 5.100 contagios

El CDC confirmó 1.645 casos de ciclosporiasis adquirida en Estados Unidos desde el 1 de mayo de 2026, con 141 hospitalizaciones y ninguna muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de mayo de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 1.645 casos de ciclosporiasis adquirida en territorio estadounidense, distribuidos en 34 estados. De ellos, 141 —el 9%— requirieron hospitalización. No hubo muertes. La cifra supera en más de seis veces los 249 casos registrados en el mismo período de 2025.

A esos casos confirmados se suman más de 5.100 casos adicionales que el organismo tiene registrados pero que aún requieren análisis para determinar si corresponden a ciclosporiasis de adquisición doméstica. El número real de enfermos es probablemente mayor: muchas personas se recuperan sin atención médica y sin realizarse pruebas.

PUBLICIDAD

El mapa de los 34 estados afectados

El mapa muestra dónde vivían los 1.645 casos confirmados. Michigan y Nueva York concentran la mayor carga, con rangos de 501 a 900 y 161 a 300 casos respectivamente. Le sigue Carolina del Norte (81 a 160) y luego Illinois, Indiana, Kentucky, Nueva Jersey y Texas (31 a 80 cada uno).

Un mapa de Estados Unidos indica la distribución de casos de ciclosporidiasis en 34 estados, clasificados por rangos numéricos y fuente CDC (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con entre 11 y 30 casos aparecen Connecticut, Florida, Georgia, Kansas, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y West Virginia. El resto de los estados con reporte registra entre 1 y 10 casos cada uno.

PUBLICIDAD

Los datos son preliminares y sujetos a cambios. El CDC estima un rezago de seis semanas entre el inicio de síntomas y el reporte, por lo que el recuento seguirá en alza.

Además de los casos domésticos, 35 estados reportaron 440 casos confirmados en personas que se contagiaron fuera del país. Ese grupo tiene las siguientes características:

PUBLICIDAD

Rango de edad: 14 a 89 años, mediana de 45.

Sexo: 59% mujeres.

Inicio mediano de síntomas: 9 de junio de 2026.

Hospitalizaciones: 20.

Muertes: ninguna.

Perfil de los casos domésticos confirmados

Los 1.645 casos de adquisición doméstica presentan el siguiente perfil, según datos del CDC al 13 de julio de 2026:

Casos confirmados en laboratorio: 1.645.

Estados afectados: 34.

Rango de edad: 2 a 95 años.

Mediana de edad: 44 años.

Sexo: 56% mujeres.

Inicio mediano de síntomas: 22 de junio de 2026 (rango: 1 de mayo al 9 de julio).

Hospitalizaciones: 141 (9%).

Muertes: ninguna.

Casos bajo análisis adicional: más de 5.100 registros pendientes de confirmación — el CDC los conoce, pero aún no determinó si corresponden a ciclosporiasis de adquisición doméstica.

Temporada oficial: 1 de mayo al 31 de agosto.

El brote vinculado a Taco Bell

El CDC, la FDA y autoridades sanitarias de varios estados investigan un brote multiestatal con vínculo epidemiológico aparente, lo que apunta a una fuente común de infección.

PUBLICIDAD

Un mapa de Estados Unidos muestra la distribución de 1.644 personas enfermas en cinco estados, con datos desagregados por Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky y West Virginia, según el CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese brote se relaciona con lechuga iceberg rallada servida en locales de Taco Bell en cinco estados.

La recomendación oficial es no consumir lechuga iceberg rallada en ningún local de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ni West Virginia. El organismo aclara que, en paralelo, investiga otros brotes y casos de ciclosporiasis a nivel nacional sin relación con este.

PUBLICIDAD

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal producida por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se adquiere al consumir alimentos o agua contaminados y no se transmite de persona a persona. Brotes anteriores se vincularon a productos frescos contaminados.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora cayetanensis, se adquiere por alimentos o agua contaminados y no se transmite de persona a persona (CDC)

Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición, con un promedio de una semana. Los más frecuentes son:

Diarrea acuosa y frecuente.

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Hinchazón abdominal.

Náuseas.

Fatiga.

Con menor frecuencia se presentan fiebre leve y vómitos. Sin tratamiento, el cuadro puede alternar períodos de mejoría y recaída durante días o más de un mes. La enfermedad puede ser grave, pero rara vez pone en riesgo la vida.

PUBLICIDAD

Diagnóstico y subregistro

La ciclosporiasis suele estar subdiagnosticada y subreportada. Los exámenes estándar de parásitos en heces pueden no detectarla de forma confiable, por lo que los médicos deben solicitar específicamente la prueba para Cyclospora cuando la sospechen clínicamente.

La enfermedad es de notificación obligatoria en 47 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York.

Las investigaciones siguen abiertas

El CDC trabaja junto con la FDA y los departamentos de salud estatales y locales para identificar las fuentes de contagio en los múltiples brotes activos.

PUBLICIDAD

Las investigaciones de rastreo continúan en curso. Los departamentos de salud de cada estado pueden contar con información más actualizada sobre la situación en sus jurisdicciones.