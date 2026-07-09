Estados Unidos

Cómo Las Vegas le robó el show al Mundial 2026 y se llenó de turistas sin tener un solo partido

La capital del entretenimiento inventó una fórmula inédita para atraer a miles de fanáticos sin gastar en estadios. Una mina de oro tan simple como millonaria que ya revoluciona el turismo

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Las Vegas se consolidó como epicentro del turismo deportivo durante el Mundial 2026 sin albergar un solo partido oficial
Las Vegas se consolidó como epicentro del turismo deportivo durante el Mundial 2026 sin albergar un solo partido oficial

Las Vegas se convirtió en uno de los destinos más populares del Mundial 2026 sin recibir un solo partido. La ciudad apostó por los watch parties —reuniones masivas para ver los encuentros en pantallas gigantes, con ambiente festivo y apuestas en tiempo real— como motor de turismo deportivo, y los fanáticos respondieron en masa. El impacto económico ya se siente en la ocupación hotelera y el empleo durante lo que históricamente es la temporada más floja del año.

La estrategia apuntó a un nicho que las sedes oficiales no podían cubrir: el turista que quiere vivir el fútbol en grupo, apostar y disfrutar sin pagar una entrada. Ese perfil, multiplicado por decenas de miles de visitantes, transformó los eventos deportivos en Las Vegas en el motor del verano 2026.

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Las Vegas y el Mundial 2026: cómo la ciudad se adaptó sin ser sede

Las Vegas organizó alrededor de 100 watch parties por cada uno de los 104 partidos del torneo, más de 10.000 eventos en seis semanas. Así lo precisó Steve Hill, director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, a Forbes.

La Sphere de Las Vegas introduce una experiencia inmersiva única con su domo LED de 16K, sonido direccional individualizado y efectos sensoriales integrados. (Foto: Instagram/@spherevegas)
La ciudad organizó más de 10.000 watch parties en seis semanas, superando en eventos a cualquier sede oficial del torneo (Instagram/@spherevegas)

Hill destacó la ventaja del modelo frente al de una sede oficial: “Si hubiéramos sido ciudad anfitriona, habríamos tenido quizás seis o siete partidos”. En cambio, la ciudad pudo comercializar el Mundial.

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Los nueve establecimientos de Caesars Entertainment en la Strip montaron watch parties diarias bajo el nombre “Soccer on the Strip” en restaurantes y casas de apuestas deportivas (sportbooks) con formato de anfiteatro.

El Mundial generó un incremento notable en la ocupación hotelera y el empleo, según empresarios y autoridades locales (REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus/File Photo)
El Mundial generó un incremento notable en la ocupación hotelera y el empleo, según empresarios y autoridades locales (REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus/File Photo)

MGM Resorts International habilitó espacios en el Bellagio y el Luxor, y el Mandalay Bay Resort & Casino instaló una pantalla LED de 44 metros en su Tailgate Beach Club.

El impacto económico de los watch parties en el turismo de Las Vegas

Derek Stevens, dueño del Circa Resort & Casino, declaró a una afiliada local de ABC que el Mundial haría “una diferencia masiva en los números del segundo y tercer trimestre en materia de empleo” y lo calificó como “un impulso tremendo” en plena temporada baja.

Caesars Entertainment y MGM Resorts adaptaron sus principales establecimientos para transmitir los partidos en espacios temáticos y casas de apuestas (REUTERS/Lee Smith)
Caesars Entertainment y MGM Resorts adaptaron sus principales establecimientos para transmitir los partidos en espacios temáticos y casas de apuestas (REUTERS/Lee Smith)

Los partidos de Estados Unidos y México agotaron el sportsbook del Circa —con capacidad para mil personas— y el Stadium Swim, un recinto para 4.000 visitantes con seis piscinas y una pantalla de 43,6 metros de alto.

El impacto total aún no tiene cifra definitiva. “Tendremos una imagen más clara cuando lleguemos a agosto”, indicó Hill a Forbes. Si ese mes registra una caída de visitantes respecto a junio y julio, ese contraste será la mejor prueba del efecto real del torneo en la temporada.

Transformación de Las Vegas: de capital del juego a hub de deportes

La reconversión arrancó a mediados de la década de 2010, cuando los casinos regionales de todo Estados Unidos erosionaron el monopolio de la ciudad sobre las apuestas presenciales. El golpe definitivo fue la decisión de la Corte Suprema de levantar la prohibición federal sobre las apuestas deportivas, lo que disparó el mercado online y móvil y volvió insostenible el modelo tradicional.

(Foto: Twitter/RAIDERS_PR)
Las Vegas aceleró su reconversión tras perder el monopolio de las apuestas, invirtiendo en estadios y grandes eventos para posicionarse como destino deportivo internacional (X/RAIDERS_PR)

La respuesta fue apostar por eventos deportivos en vivo y de gran escala. El T-Mobile Arena abrió en 2016, los Vegas Golden Knights de la NHL llegaron en 2017 y el Allegiant Stadium inauguró en 2020 como nueva casa de los Raiders de la NFL. Con esa infraestructura, la ciudad se adjudicó el Super Bowl de 2024 y lanzó el Gran Premio de Fórmula 1 en 2023.

“Aquí es donde Vegas jugó bien sus cartas”, dijo Alan Fyall, subdecano del Rosen College of Hospitality Management de la Universidad de Florida Central, a Forbes. “La infraestructura se construyó para turistas deportivos de corto y largo plazo”.

¿Qué buscan los visitantes del Mundial en Las Vegas?

El visitante tipo no es el hincha que sigue a su selección de estadio en estadio. Es, según Fyall a Forbes, el que prefiere “unas vacaciones agradables, tomar el sol, apostar por su equipo y ver muchos partidos en un mismo entorno, porque es mucho más barato quedarse en un solo lugar”.

Hill lo resumió sin rodeos: “Hay un mercado mucho más grande de personas que quieren venir a un watch party que asientos disponibles en un estadio”.

El modelo de watch parties de Las Vegas ya inspira a otras ciudades que buscan replicar el éxito turístico alcanzado durante el torneo (REUTERS/Carlos Barria)
El modelo de watch parties de Las Vegas ya inspira a otras ciudades que buscan replicar el éxito turístico alcanzado durante el torneo (REUTERS/Carlos Barria)

Ese público encuentra en Las Vegas una oferta que ninguna sede oficial replica: piscinas con pantallas de decenas de metros, sportsbooks climatizados y promociones activas en toda la Strip durante cada jornada.

El modelo ya despertó el interés de otras ciudades. “Muchos destinos intentarán copiar esto a menor escala en el futuro, porque ha sido un éxito”, afirmó Fyall.

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