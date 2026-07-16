Estados Unidos

Un meteorito se estrelló contra una casa en Nueva Jersey y reveló una composición química de otro mundo

Un equipo internacional del Instituto SETI y la NASA halló aminoácidos y compuestos orgánicos solubles, además de una concentración inédita de fluidos salinos en una condrita carbonácea CM1/2

Guardar
Un meteorito del cinturón interior de asteroides se estrelló contra una casa en Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024 (SETI)
Un meteorito del cinturón interior de asteroides se estrelló contra una casa en Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024 (SETI)

Una roca espacial proveniente del cinturón interior de asteroides cruzó el cielo a gran velocidad y terminó su recorrido estrellándose contra una casa en Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024.

El impacto no causó heridos y los fragmentos que quedaron en la vivienda fueron conservados por los propietarios, una decisión que permitió que un equipo internacional de científicos los analizara.

PUBLICIDAD

El estudio, publicado ahora en la revista Science Advances, reveló que contenían sustancias que podrían haber estado presentes antes de la aparición de la vida en la Tierra.

Los investigadores determinaron que el meteorito, uno de los más valiosos jamás recuperados, estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados antes de separarse de su asteroide original. Este proceso, desconocido hasta ahora en este tipo de objetos, pudo modificar su composición interna y ayuda a explicar cómo algunos ingredientes necesarios para la vida pudieron llegar a la Tierra desde el espacio.

PUBLICIDAD

Aquel 16 de julio, el fenómeno fue observado por residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania, quienes reportaron una brillante bola de fuego y un fuerte estampido sónico.

El objeto, con un tamaño similar al de una maleta de avión grande, ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 kilómetros por segundo y se fragmentó a unos 35 kilómetros de altura.

El radar meteorológico Doppler del Aeropuerto Internacional Newark Liberty detectó la nube de fragmentos, pero solo uno logró atravesar el techo de una casa, aterrizando en el dormitorio principal.

Los propietarios, alertados por el fuerte estruendo y el olor a azufre, recogieron los fragmentos con guantes desechables, papel de aluminio y frascos de vidrio. Fueron cuidadoso pero no tenían forma de prever que la preservación de esas muestras terminaría dando lugar, casi dos años después, a un descubrimiento científico de gran importancia.

Características y rareza del meteorito de Hillsborough

El meteorito de Hillsborough fue clasificado como una condrita carbonácea CM1/2, una categoría extremadamente infrecuente entre los meteoritos conocidos (SETI)
El meteorito de Hillsborough fue clasificado como una condrita carbonácea CM1/2, una categoría extremadamente infrecuente entre los meteoritos conocidos (SETI)

El meteorito recuperado en Hillsborough ha sido clasificado como una condrita carbonácea CM1/2, una categoría extremadamente infrecuente dentro de los meteoritos conocidos.

La “C” corresponde a la riqueza en carbono y la “M” alude al meteorito Mighei, caído en Ucrania en 1889. Este ejemplar representa la segunda caída registrada de una condrita CM1/2 y la primera que ha podido estudiarse en condiciones tan prístinas, debido al rápido accionar de los propietarios.

La fragilidad de la roca, más parecida a tierra o arcilla que a piedra sólida, es consecuencia de su escasa exposición al calor y su alto contenido de agua, características propias de los cuerpos rocosos que se formaron en los albores del sistema solar. El meteorito de Hillsborough se considera “uno de los meteoritos más valiosos científicamente jamás recuperados”, según el instituto de investigación científica SETI.

Conservación y análisis científico de los fragmentos

El procedimiento de conservación adoptado por los dueños de la vivienda fue determinante para preservar la integridad original del meteorito. Tras el impacto, los fragmentos, de color negro y acompañados de polvo y escombros, fueron aislados inmediatamente antes de que se pudiera contaminar o deteriorar la muestra.

Esto posibilitó a un equipo internacional de científicos, liderado por Peter Jenniskens del instituto SETI y la NASA, analizar el material en un estado prácticamente intacto. La rápida comunicación con expertos de la Sociedad Americana de Meteoros y la minuciosa documentación del hallazgo también contribuyeron a que la muestra se conservara en condiciones óptimas para el estudio forense.

Composición química y hallazgos principales

El análisis del meteorito halló moléculas prebióticas, aminoácidos, compuestos orgánicos solubles y restos de salmueras antiguas de su asteroide progenitor (SETI)
El análisis del meteorito halló moléculas prebióticas, aminoácidos, compuestos orgánicos solubles y restos de salmueras antiguas de su asteroide progenitor (SETI)

El análisis reveló que el meteorito de Hillsborough contenía moléculas prebióticas y componentes básicos de la vida, como una amplia variedad de aminoácidos y compuestos orgánicos solubles. Muchos de estos compuestos, según los investigadores, son raros o inexistentes en la vida terrestre, lo que confirma su origen extraterrestre. Los científicos también identificaron una alta concentración de sales minerales y restos de salmueras antiguas que alguna vez estuvieron presentes en la subsuperficie del asteroide progenitor.

Este hallazgo es inédito en condritas de tipo CM, ya que nunca antes se había observado tal cantidad de fluidos salinos concentrados en este tipo de meteoritos. Las salmueras, además, permitieron que fosfatos y otros elementos esenciales permanecieran en solución, facilitando reacciones químicas complejas. Entre los compuestos orgánicos sobresalen los compuestos organometálicos de magnesio, que en la Tierra se encuentran en la sangre y se utilizan en la fotosíntesis.

El meteorito contenía aproximadamente 1,8 % de carbono y 0,07 % de nitrógeno en peso, con isótopos que coinciden con otros meteoritos de tipo CM. La diversidad de aminoácidos hallada en Hillsborough supera incluso a la de las muestras recolectadas en las misiones OSIRIS-REx (asteroide Bennu) y Hayabusa2 (Ryugu), reforzando su carácter excepcional.

Relevancia astrobiológica: implicaciones sobre el origen de la vida en la Tierra

Los resultados del estudio sugieren que meteoritos como el de Hillsborough pudieron haber tenido un papel fundamental en el suministro de materia orgánica a la Tierra primitiva. La presencia de compuestos orgánicos complejos y salmueras indica que estos cuerpos celestes habrían transportado ingredientes claves para el surgimiento de la vida.

Los investigadores destacan que la química facilitada por las salmueras podría haber generado moléculas esenciales, como aminoácidos y ácidos carboxílicos, colaborando con la formación del inventario prebiótico terrestre. Estudios isotópicos apuntan a que las condritas carbonáceas primitivas aportaron carbono y nitrógeno en formas compatibles con el desarrollo posterior de organismos vivos.

Destino de los fragmentos y colaboración con instituciones científicas

Tras la finalización del análisis forense, varios fragmentos del meteorito de Hillsborough fueron enviados al Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Allí, estos restos únicos serán preservados y puestos a disposición de la comunidad científica internacional para investigaciones futuras.

La colaboración entre instituciones como el Instituto SETI, la NASA, y museos de prestigio subraya la importancia de este hallazgo, que abre nuevas vías para comprender el origen del agua y la materia orgánica en la Tierra y, por extensión, el surgimiento de la vida.

Temas Relacionados

Nueva YorkNueva JerseyNASAEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo solicitar hasta 10.000 dólares en ayuda escolar en Texas: fechas clave y requisitos

El gobierno estatal lanzó la Texas Education Freedom Account, una cuenta escolar que se gestiona en línea y cuenta con 1.000 millones de dólares para 2026-2027, con el objetivo de ampliar opciones educativas

Cómo solicitar hasta 10.000 dólares en ayuda escolar en Texas: fechas clave y requisitos

El Pentágono ordena pruebas anuales de testosterona para los militares mayores de 30 años

Pete Hegseth dispuso que todos los efectivos, hombres y mujeres, sean sometidos cada año a este control hormonal. Aquellos con resultados bajos podrán iniciar tratamiento de reemplazo de manera voluntaria

El Pentágono ordena pruebas anuales de testosterona para los militares mayores de 30 años

Llegó a Miami sin saber usar una cinta métrica y hoy diseña los closets de las celebridades

Katy Fernandez habló con el podcast Planes del salto desde un restaurante en Miami a vestir los closets de Lele Pons, Nadia Ferreira y Marc Anthony, del tratamiento de fertilidad que casi la quiebra y del embarazo de alto riesgo que la dejó cinco meses en cama. “Yo primero digo que sí a las cosas y después busco la solución”, aseguró

Llegó a Miami sin saber usar una cinta métrica y hoy diseña los closets de las celebridades

JD Vance criticó a quienes conspiran contra el éxito del plan de paz de EEUU para Medio Oriente: “Que se vayan al infierno”

En una entrevista con Joe Rogan, el funcionario dijo que una operación de influencia discreta y bien financiada busca frenar la negociación impulsada por Donald Trump para terminar el conflicto reciente

JD Vance criticó a quienes conspiran contra el éxito del plan de paz de EEUU para Medio Oriente: “Que se vayan al infierno”

De una misión de la NASA a Madison Square: la historia del árbol que nació de una semilla que viajó al espacio

El ejemplar de liquidámbar fue llevado en secreto durante su primer año para facilitar su adaptación, tras ser germinado bajo controles científicos y entregado por la NASA a instituciones seleccionadas tras el regreso de Orión

De una misión de la NASA a Madison Square: la historia del árbol que nació de una semilla que viajó al espacio

TECNO

Por qué envolver la billetera y las llaves en papel aluminio puede salvarte de ataques tecnológicos

Por qué envolver la billetera y las llaves en papel aluminio puede salvarte de ataques tecnológicos

WhatsApp estrenó una nueva animación y muchos quieren eliminarla: así se desactiva

Ver la final del Mundial 2026 en Tarjeta roja: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta bancaria

El Mundial también se gana en Instagram: Haaland lidera, Vozinha sorprende y Messi suma 6 millones de seguidores

Edita tus fotos con la voz gracias a la nueva función de IA de Google Fotos

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

MUNDO

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova