Un meteorito se estrelló contra una casa en Nueva Jersey y reveló una composición química de otro mundo

Un meteorito del cinturón interior de asteroides se estrelló contra una casa en Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024 (SETI)

Una roca espacial proveniente del cinturón interior de asteroides cruzó el cielo a gran velocidad y terminó su recorrido estrellándose contra una casa en Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024.

El impacto no causó heridos y los fragmentos que quedaron en la vivienda fueron conservados por los propietarios, una decisión que permitió que un equipo internacional de científicos los analizara.

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El estudio, publicado ahora en la revista Science Advances, reveló que contenían sustancias que podrían haber estado presentes antes de la aparición de la vida en la Tierra.

Los investigadores determinaron que el meteorito, uno de los más valiosos jamás recuperados, estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados antes de separarse de su asteroide original. Este proceso, desconocido hasta ahora en este tipo de objetos, pudo modificar su composición interna y ayuda a explicar cómo algunos ingredientes necesarios para la vida pudieron llegar a la Tierra desde el espacio.

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Aquel 16 de julio, el fenómeno fue observado por residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania, quienes reportaron una brillante bola de fuego y un fuerte estampido sónico.

El objeto, con un tamaño similar al de una maleta de avión grande, ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 kilómetros por segundo y se fragmentó a unos 35 kilómetros de altura.

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El radar meteorológico Doppler del Aeropuerto Internacional Newark Liberty detectó la nube de fragmentos, pero solo uno logró atravesar el techo de una casa, aterrizando en el dormitorio principal.

Los propietarios, alertados por el fuerte estruendo y el olor a azufre, recogieron los fragmentos con guantes desechables, papel de aluminio y frascos de vidrio. Fueron cuidadoso pero no tenían forma de prever que la preservación de esas muestras terminaría dando lugar, casi dos años después, a un descubrimiento científico de gran importancia.

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Características y rareza del meteorito de Hillsborough

El meteorito de Hillsborough fue clasificado como una condrita carbonácea CM1/2, una categoría extremadamente infrecuente entre los meteoritos conocidos (SETI)

El meteorito recuperado en Hillsborough ha sido clasificado como una condrita carbonácea CM1/2, una categoría extremadamente infrecuente dentro de los meteoritos conocidos.

La “C” corresponde a la riqueza en carbono y la “M” alude al meteorito Mighei, caído en Ucrania en 1889. Este ejemplar representa la segunda caída registrada de una condrita CM1/2 y la primera que ha podido estudiarse en condiciones tan prístinas, debido al rápido accionar de los propietarios.

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La fragilidad de la roca, más parecida a tierra o arcilla que a piedra sólida, es consecuencia de su escasa exposición al calor y su alto contenido de agua, características propias de los cuerpos rocosos que se formaron en los albores del sistema solar. El meteorito de Hillsborough se considera “uno de los meteoritos más valiosos científicamente jamás recuperados”, según el instituto de investigación científica SETI.

Conservación y análisis científico de los fragmentos

El procedimiento de conservación adoptado por los dueños de la vivienda fue determinante para preservar la integridad original del meteorito. Tras el impacto, los fragmentos, de color negro y acompañados de polvo y escombros, fueron aislados inmediatamente antes de que se pudiera contaminar o deteriorar la muestra.

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Esto posibilitó a un equipo internacional de científicos, liderado por Peter Jenniskens del instituto SETI y la NASA, analizar el material en un estado prácticamente intacto. La rápida comunicación con expertos de la Sociedad Americana de Meteoros y la minuciosa documentación del hallazgo también contribuyeron a que la muestra se conservara en condiciones óptimas para el estudio forense.

Composición química y hallazgos principales

El análisis del meteorito halló moléculas prebióticas, aminoácidos, compuestos orgánicos solubles y restos de salmueras antiguas de su asteroide progenitor (SETI)

El análisis reveló que el meteorito de Hillsborough contenía moléculas prebióticas y componentes básicos de la vida, como una amplia variedad de aminoácidos y compuestos orgánicos solubles. Muchos de estos compuestos, según los investigadores, son raros o inexistentes en la vida terrestre, lo que confirma su origen extraterrestre. Los científicos también identificaron una alta concentración de sales minerales y restos de salmueras antiguas que alguna vez estuvieron presentes en la subsuperficie del asteroide progenitor.

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Este hallazgo es inédito en condritas de tipo CM, ya que nunca antes se había observado tal cantidad de fluidos salinos concentrados en este tipo de meteoritos. Las salmueras, además, permitieron que fosfatos y otros elementos esenciales permanecieran en solución, facilitando reacciones químicas complejas. Entre los compuestos orgánicos sobresalen los compuestos organometálicos de magnesio, que en la Tierra se encuentran en la sangre y se utilizan en la fotosíntesis.

El meteorito contenía aproximadamente 1,8 % de carbono y 0,07 % de nitrógeno en peso, con isótopos que coinciden con otros meteoritos de tipo CM. La diversidad de aminoácidos hallada en Hillsborough supera incluso a la de las muestras recolectadas en las misiones OSIRIS-REx (asteroide Bennu) y Hayabusa2 (Ryugu), reforzando su carácter excepcional.

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Relevancia astrobiológica: implicaciones sobre el origen de la vida en la Tierra

Los resultados del estudio sugieren que meteoritos como el de Hillsborough pudieron haber tenido un papel fundamental en el suministro de materia orgánica a la Tierra primitiva. La presencia de compuestos orgánicos complejos y salmueras indica que estos cuerpos celestes habrían transportado ingredientes claves para el surgimiento de la vida.

Los investigadores destacan que la química facilitada por las salmueras podría haber generado moléculas esenciales, como aminoácidos y ácidos carboxílicos, colaborando con la formación del inventario prebiótico terrestre. Estudios isotópicos apuntan a que las condritas carbonáceas primitivas aportaron carbono y nitrógeno en formas compatibles con el desarrollo posterior de organismos vivos.

Destino de los fragmentos y colaboración con instituciones científicas

Tras la finalización del análisis forense, varios fragmentos del meteorito de Hillsborough fueron enviados al Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Allí, estos restos únicos serán preservados y puestos a disposición de la comunidad científica internacional para investigaciones futuras.

La colaboración entre instituciones como el Instituto SETI, la NASA, y museos de prestigio subraya la importancia de este hallazgo, que abre nuevas vías para comprender el origen del agua y la materia orgánica en la Tierra y, por extensión, el surgimiento de la vida.