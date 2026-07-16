El precio del petróleo Brent caýó luego de tres sesiones al alza

FOTO DE ARCHIVO: Bombas de extracción de petróleo en un yacimiento de Ecopetrol en Barrancabermeja, Colombia, el 11 de octubre 2024. REUTERS/Nelson Bocanegra

El precio del barril de petróleo Brent cayó un 0,85% este jueves, hasta situarse en USD 84,23, mientras el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 0,82%, a USD 78,95, pese a que ambos contratos se mantienen cerca de sus máximos de un mes. La baja se produjo tras tres sesiones consecutivas de ganancias, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las crecientes amenazas sobre las principales rutas de exportación de crudo en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte cerró la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con una pérdida de USD 0,72 frente al cierre previo de USD 84,95. Los futuros del Brent habían alcanzado el miércoles su nivel más alto desde el 12 de junio, y los del WTI, el más alto desde el 15 de junio.

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El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) anunció en redes sociales, poco antes del cierre de la jornada, que sus efectivos habían lanzado una nueva ola de ataques contra Irán “por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes”. La situación se recrudeció tras la decisión del presidente Donald Trump de dar por finalizada la tregua con Teherán y reanudar el martes el bloqueo naval contra la República Islámica, después de una serie de ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

La liberación por parte de Irán de un ciudadano estadounidense generó cierta presión bajista sobre los precios al abrir una posible vía para evitar la reanudación de una guerra total. No obstante, el intercambio de disparos entre ambas potencias se intensificó a lo largo del día, lo que mantuvo la tensión en los mercados.

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Irán pidió a los rebeldes hutíes de Yemen que se mantengan preparados para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo si Estados Unidos ataca infraestructuras energéticas iraníes, según informaron tres fuentes a Reuters. Trump reiteró esta semana sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes en territorio iraní. “Con el estrecho de Ormuz ya cerrado, esta amenaza plantea el grave riesgo de que las dos principales rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio se vean interrumpidas al mismo tiempo”, advirtió Alex Hodes, director de estrategia del mercado energético de la correduría StoneX.

El VLCC Mobassa B (anteriormente llamado Front Forth), uno de los dos buques cisterna que, según el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, en Róterdam, Países Bajos, el 18 de agosto de 2024, en esta fotografía obtenida por Reuters el 14 de julio de 2026. Edwin van Werd/vía REUTERS

El volumen de crudo que transita por el estrecho de Mandeb ascendió a 7,4 millones de barriles diarios en junio —alrededor del 7% de la producción mundial—, frente a los 4,2 millones del año anterior, de acuerdo con datos de la firma de análisis Kpler. Antes del inicio del conflicto, el estrecho de Ormuz concentraba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial diario de petróleo y gas natural licuado (GNL).

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Wael Makarem, responsable de estrategia de mercados financieros en Exness, señaló que “las interrupciones simultáneas que afecten a Ormuz y Mandeb amplificarían significativamente la tensión en la cadena de suministro, aumentarían las limitaciones en la disponibilidad de petroleros y elevarían las primas de los seguros”. La frágil tregua alcanzada en junio ya había interrumpido los flujos de energía a través de Ormuz antes de que CENTCOM confirmara la quinta noche de operaciones.

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdelmalek al Huti, advirtió este jueves que las instalaciones petroleras de Arabia Saudí —el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)— serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación “a gran escala” contra el territorio controlado por el grupo respaldado por Irán.

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