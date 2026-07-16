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Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a Wall Street y a los mercados globales

Los descensos de Nvidia, Micron y otras firmas del sector tecnológico presionaron a los índices pese a reportes económicos en general favorables y a un inicio sólido de la temporada de resultados del segundo trimestre

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Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a los principales índices bursátiles de Estados Unidos y a los mercados globales este jueves, en una jornada en que los datos económicos del país resultaron en general positivos y la temporada de ganancias del segundo trimestre arrancó con solidez.

El S&P 500 perdió 38,63 puntos, o un 0,50%, hasta las 7.533,77 unidades; el Nasdaq Composite cedió 387,28 puntos, o un 1,47%, hasta las 25.881,95 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 105,67 puntos, o un 0,21%, hasta las 52.552,97 unidades. La caída se produjo pese a que casi tres de cada cuatro acciones dentro del S&P 500 terminaron en terreno positivo.

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El sector tecnológico fue uno de los de mayor retroceso porcentual dentro del S&P 500, con el índice de semiconductores Philadelphia Semiconductor Index (SOX) como principal lastre. Paul Nolte, asesor patrimonial senior y estratega de mercado en Murphy & Sylvest en Elmhurst, Illinois, explicó la magnitud del problema: “Hace tres o cuatro años, representaba el 8%, y ahora supera el 20%”, en referencia al peso de los chips dentro del índice. “Si observamos el resto del mercado, se encuentra en buen estado”, añadió.

Nvidia cayó un 2,4% y fue el mayor lastre individual sobre el S&P 500, dado que es la empresa de mayor capitalización bursátil en Wall Street. Micron Technology retrocedió un 5,6%, aunque acumula una ganancia de casi un 199% en lo que va del año. Sandisk se desplomó un 12,6%, a pesar de mantener un alza del 494% en el año, mientras que Western Digital cedió un 9,2%, con una revalorización anual todavía del 171%.

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La debilidad del sector se produjo incluso después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), referente de la demanda de chips a escala mundial, publicara un aumento del 77% en sus ganancias trimestrales, por encima de lo esperado por los analistas. Sus acciones en Taiwán subieron un 1,2%, pero los títulos cotizados en Estados Unidos cayeron un 2,3% durante la jornada.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

El resultado ilustra las elevadas expectativas que pesan sobre un sector que se ha disparado cerca de un 70% en lo que va del año. La presión sobre los valores de chips se acumula desde hace semanas por la preocupación de que sus precios hayan subido demasiado y de que la demanda voraz de memoria y procesadores no sea sostenible si la inteligencia artificial no genera los beneficios de productividad prometidos.

Las pérdidas del Dow Jones se vieron parcialmente contenidas por el avance de UnitedHealth Group, que superó las estimaciones de ganancias de Wall Street y elevó su pronóstico para 2026. Abbott trepó un 10,7% tras publicar un beneficio superior al previsto y mejorar su guía anual. J.B. Hunt Transport Services subió un 8% después de que la empresa de transporte de carga también superara las expectativas de los analistas para el trimestre. En sentido contrario, United Airlines retrocedió debido a que el alza en los precios del petróleo afectó sus perspectivas futuras.

El barril de crudo Brent llegó a superar brevemente los USD 86 durante la mañana, impulsado por la preocupación de que el conflicto con Irán mantenga a los buques cisterna fuera del estrecho de Ormuz e interrumpa los envíos de crudo del Golfo Pérsico. Al cierre, el Brent retrocedió un 0,8% hasta los USD 84,23 por barril. En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió levemente hasta el 4,56%, frente al 3,97% registrado antes del inicio del conflicto con Irán.

Archivo. EFE/OLGA FEDOROVA
Archivo. EFE/OLGA FEDOROVA

El impacto fue especialmente pronunciado en Corea del Sur, donde las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix arrastraron al índice Kospi un 6,4% a la baja. El índice surcoreano ha registrado descensos del 8,9%, 7,8% y 5,3% en las últimas semanas, y el alza de tasas decretada por el Banco de Corea —la primera desde 2023— sumó presión adicional sobre las acciones en Seúl.

En el resto de Asia, Shanghái cayó un 1,8% y Tokio un 2,8%. La excepción fue el Hang Seng de Hong Kong, que avanzó un 1,3% tras conocerse que el regulador chino de ciberespacio aprobó el miércoles el uso de la herramienta Apple Intelligence en China. Un portavoz de Alibaba confirmó que su modelo Qwen se integrará en esa plataforma. En Europa, los índices también cerraron mayoritariamente a la baja.

Los indicadores económicos publicados este jueves en Estados Unidos ofrecieron una lectura mixta. Las ventas minoristas subyacentes —excluyendo las estaciones de gasolina— mostraron un gasto del consumidor resistente, las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada y la actividad manufacturera en la región del Atlántico Medio superó las previsiones de los economistas.

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