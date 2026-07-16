Una rotura masiva de caño inunda West Hollywood y abre un enorme socavón en Sunset Boulevard

El flujo bajó por Holloway Drive, anegó cocheras subterráneas, cubrió Palm Avenue y Hancock Avenue y siguió hasta Santa Monica Boulevard, donde un depósito de autobuses quedó convertido en una laguna poco profunda

Una rotura de una tubería principal de agua en West Hollywood inundó este jueves por la mañana la intersección de Sunset Boulevard y calles cercanas, abrió un socavón en medio de la calzada y alteró el tránsito y la actividad comercial en una de las zonas más transitadas del sector. Este episodio volvió a exponer la antigüedad de la infraestructura hídrica de Los Ángeles.

La cañería afectada fue una línea troncal de 36 pulgadas instalada en 1916, según Los Angeles Times. El sistema forma parte de una red de unas 7.400 millas de tuberías de la ciudad, mientras el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles reemplaza cerca de 45 millas por año, de acuerdo con funcionarios del organismo.

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El corte del flujo no fue inmediato. Personal del Departamento de Agua y Energía acudió al lugar poco antes de las 4:00 y tardó varias horas en cerrar la fuga porque debió reducir de forma gradual la presión del sistema para evitar daños adicionales.

“Fíjense en el volumen de agua que está saliendo, este es uno de los grandes”, dijo el capitán del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Aaron Katon, a un reportero de KTLA hacia las 5:30.

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Una rotura de una tubería principal de agua en West Hollywood inundó Sunset Boulevard, abrió un socavón y alteró el tránsito y la actividad comercial (Captura de video)

La tubería rota inundó garajes, calles y un depósito de autobuses

El agua descendió por Holloway Drive y anegó estacionamientos subterráneos de edificios residenciales del barrio. También cubrió Palm Avenue y Hancock Avenue mientras siguió su curso cuesta abajo hacia Santa Monica Boulevard.

Imágenes del lugar mostraron que un depósito de autobuses en Santa Monica Boulevard y San Vicente Boulevard quedó convertido en una laguna poco profunda.

La televisora KABC-TV difundió un video en el que una persona era arrastrada por la corriente en una calle antes de recuperar el equilibrio y ponerse de pie.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló durante una conferencia de prensa que el incidente reflejó uno de los problemas de una red envejecida. “Entiendo que estas tuberías tienen más de 100 años”, afirmó, con el socavón a sus espaldas.

Karen Bass afirmó que el incidente reflejó los problemas de una red de agua envejecida en Los Ángeles, con tuberías de más de 100 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anselmo Collins, director de operaciones y subgerente general adjunto del Departamento de Agua y Energía, explicó que, una vez cerrado por completo el sistema, las cuadrillas debían extraer el agua del pozo abierto y evaluar los daños para determinar cuánto tiempo demandarán las reparaciones.

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Collins sostuvo que el agua que reciben los clientes del organismo siguió siendo segura para beber. También reconoció que la red es antigua, aunque defendió el programa de infraestructura del servicio y dijo que, a veces, aparecen puntos débiles en algunos tramos y las filtraciones terminan revelándolos.

El anegamiento provocó cierres viales y frenó la apertura de negocios

El servicio de transporte L.A. Metro advirtió que los pasajeros debían esperar demoras importantes en las líneas 2, 4, 10/48, 14/37, 16, 20, 28, 30, 35, 134, 217, 602 y 617 por la rotura de la tubería y la inundación posterior.

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El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles tardó varias horas en cerrar la fuga porque debió reducir de forma gradual la presión del sistema (REUTERS/Daniel Cole)

Entre los cierres previstos durante el día quedaron el tramo este de Sunset Boulevard entre Larrabee Street y Sherbourne Drive; el tramo este de Holloway Drive entre Sunset Boulevard y Westmount Drive; y el tramo este de Santa Monica Boulevard entre San Vicente Boulevard y Hancock Drive.

Larrabee Street, Palm Avenue y Hancock Avenue también quedaron cerradas en ambos sentidos entre Sunset Boulevard y Santa Monica Boulevard.

Varios comercios del corredor no pudieron abrir este jueves. Propietarios y empleados se acercaron al área para revisar daños causados por el agua y para determinar qué sectores seguían accesibles, mientras el tránsito era desviado en las calles aledañas.

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Uno de ellos fue Tadeh Ghazalian, copropietario de Dialog Cafe en Holloway Drive, quien contó al diario que comenzó a recibir llamadas hacia las 5:00 por la rotura en Sunset Boulevard. El agua descendió por toda la calle, inundó el restaurante y dañó varios autos estacionados en la zona.

“Era como una cascada”, relató. Ghazalian, que comparte la propiedad del negocio con su familia desde hace 18 años, dijo que no sabía cuánto demandará la reparación del local ni cuándo podrá reabrir.

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La inundación en Holloway Drive afectó comercios como Dialog Cafe, donde el agua ingresó al local y dañó autos estacionados (REUTERS/Daniel Cole)

Añadió que la prioridad era trabajar con seguridad porque en algunos sectores el agua arrastró la arena situada debajo de la acera y dejó áreas hundidas que las cuadrillas intentaban evitar.

En paralelo, el Departamento de Agua y Energía avanzó con la tarea de bajar la presión del sistema, aislar el tramo afectado y preparar la evaluación del pozo abierto para definir el alcance de la reparación.

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