Una persona muere y más de 75 son rescatadas por inundaciones repentinas en Texas

Las inundaciones repentinas en Texas Hill Country dejaron una muerte en el río Guadalupe y más de 75 rescates (Captura de video)

Texas Hill Country sufre inundaciones repentinas: el gobernador Greg Abbott confirmó una muerte y advirtió que las lluvias torrenciales podrían batir récords por volumen de agua y por el alcance del operativo, mientras seguían los rescates en curso en varios ríos de la región montañosa del estado.

Más de 75 personas habían sido rescatadas hasta el jueves —en su mayoría automovilistas atrapados—, mientras el estado activó a 1.300 efectivos de emergencia de más de 30 agencias y desplegó más de 800 vehículos, 75 embarcaciones y 20 aeronaves, según informó ABC News.

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Abbott confirmó que la víctima mortal se registró durante la noche entre Kerrville y Comfort, en el área del río Guadalupe. El gobernador añadió que continuaban las operaciones para evacuar a personas varadas en viviendas y en instalaciones de mayor tamaño.

A primera hora del jueves seguían activas dos emergencias por inundaciones repentinas en Texas Hill Country, con impacto sobre Kerrville, Hunt, Uvalde y Knippa. En esas zonas se registraron evacuaciones, rescates acuáticos, advertencias por riesgo mortal e ingreso de agua en edificios.

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Cómo subieron el Guadalupe y otros ríos

En Hunt, el río Guadalupe pasó de 2,7 m (nueve pies) a 5,8 m (19 pies) entre las 03:00 y las 04:00 y, poco antes de las 06:00, alcanzó 11,3 m (37 pies), de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Kerr. El aumento cortó accesos en carreteras y puentes.

El nivel del agua subió en horas en el Guadalupe y el Pedernales

El río Guadalupe subió de 2,7 a 11,3 metros en pocas horas en Hunt y cortó accesos en carreteras y puentes (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió otra emergencia por inundaciones repentinas a lo largo del río Pedernales, al norte del Guadalupe. El organismo advirtió sobre “una gran y mortal ola de inundación” y señaló que la marca del río en Fredericksburg había superado los 79 cm (31 pulgadas) y seguía en ascenso.

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En Center Point, el nivel del río subió 81 cm (32 pulgadas) en cuatro horas y se esperaba una cresta similar a la de la inundación del 4 de julio de 2025. El Servicio Meteorológico también advirtió que lo peor del episodio se concentraba en el tramo entre Center Point y Bergheim.

Otro dato citado por The Washington Post indicó: según el hidrólogo Reilly Dibble, el caudal del río Guadalupe en Comfort se multiplicó por 190 en apenas tres horas.

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Texas emitió declaraciones de desastre para 59 condados

Texas emitió declaraciones de desastre para 59 condados y advirtió que la tormenta podría superar los 76 centímetros de lluvia acumulada (Captura de video)

Abbott dijo que Texas emitió declaraciones de desastre para 59 condados y que podrían sumarse más. También sostuvo que la lluvia acumulada por esta tormenta podría superar los 76 cm (30 pulgadas), 10 pulgadas más que en las inundaciones mortales del año pasado.

“Estamos lidiando y respondiendo a una inundación que probablemente romperá récords”, dijo el gobernador. “Nuestro principal objetivo en este momento y durante el resto de esta lluvia torrencial es salvar vidas”.

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El pronóstico para la región incluyó tasas de precipitación de dos a cuatro pulgadas por hora. En las 48 horas previas habían caído hasta 51 cm (20 pulgadas) en el área de Uvalde, el equivalente a más de seis meses de lluvia en esa zona, y en otro tramo se registraron 20 cm (ocho pulgadas) en dos horas.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió una alerta de alto riesgo, nivel cuatro de cuatro, para el área al oeste de San Antonio hasta la madrugada del viernes. Según la publicación, ese tipo de alertas se emite solo el 4% de las veces, pero concentra el 80% de las pérdidas económicas por inundaciones y el 36% de las muertes.

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Campamentos bajo monitoreo y revisión de puentes ante una posible segunda ola

En Boerne, a unos 89 km (55 millas) al sudeste de Camp Mystic, campamento cristiano para niñas, el Servicio Meteorológico ordenó a los residentes buscar terreno alto de inmediato. Una estación cercana midió 9 cm (3,5 pulgadas) de lluvia en una hora, y el Cibolo Creek subió 25 cm (10 pulgadas) en 90 minutos hasta superar un récord de 56 cm (22 pulgadas).

También se emitió una emergencia por inundaciones repentinas en D’Hanis, donde habían caído entre 10 cm (cuatro pulgadas) y 25 cm (10 pulgadas) de lluvia. Las autoridades locales pidieron a quienes viven en áreas inundables que se trasladaran sin demora a zonas más elevadas.

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En Comfort, ingenieros evaluaron el puente sobre el río Guadalupe en la autopista 87 porque la fuerza del agua podría haber afectado su estabilidad, según dijo a ABC News el juez del condado de Kendall Shane Stolarcyz. La revisión concluyó que la estructura es sólida por ahora.

Abbott afirmó que hasta la tarde del jueves ningún campamento situado a lo largo del río había sufrido daños y que las sirenas de advertencia se activaron y funcionaron correctamente. En un centro de evacuación de la ciudad había 63 residentes con sus mascotas esperando que pasara la tormenta.

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Las autoridades observaron que el agua corría con rapidez bajo el puente y arrastraba escombros. Aunque el nivel empezaba a retroceder, esperaban una segunda ola más tarde el jueves, aunque no del tamaño de la registrada por la mañana.

La emergencia golpeó una zona marcada por el desastre de julio de 2025, cuando las inundaciones en Texas Hill Country dejaron al menos 137 muertos, incluidos 28 en Camp Mystic. Kerrville fue una de las localidades alcanzadas entonces y volvió a quedar bajo alerta ante esta nueva crecida.