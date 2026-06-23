Las tasas de hipoteca en EE. UU. caen a su nivel más bajo en un mes: cómo impacta en quienes buscan comprar casa

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos bajaron a 6,47% en el préstamo fijo a 30 años, su nivel más bajo en más de un mes (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos bajaron esta semana hasta 6,47% en el préstamo fijo a 30 años, su nivel más bajo en más de un mes.

El movimiento ocurrió mientras el mercado seguía la evolución del acuerdo temporal con Irán y la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de referencia.

PUBLICIDAD

Según FOX Business, la encuesta Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac mostró el jueves que la tasa promedio del crédito hipotecario fijo a 30 años cayó desde 6,52% la semana pasada. Un año antes, ese mismo préstamo promediaba 6,81%.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 15 años también retrocedió, de 5,84% a 5,81%. La baja llegó después de varias semanas de tasas elevadas por la incertidumbre generada por la guerra con Irán y su impacto en los mercados.

PUBLICIDAD

Qué cambia para quienes buscan comprar una casa

La baja recortó el costo de financiamiento respecto de la semana previa, según Freddie Mac. En el mercado, este tipo de variación suele seguirse por su efecto sobre la demanda: el economista jefe de la entidad, Sam Khater, señaló que los datos recientes muestran un consumidor resistente y mencionó una mejora de las ventas minoristas y un fortalecimiento de las ventas pendientes de viviendas.

La Reserva Federal mantuvo la tasa entre 3,5% y 3,75% por 12 votos a cero y advirtió que la inflación sigue por encima de la meta de 2%

Khater dijo a FOX Business que esas señales sugieren que la demanda de compra avanza de forma moderada. Los cambios semanales en las tasas se convierten así en una referencia para quienes evalúan si avanzar con una búsqueda o esperar nuevas condiciones.

PUBLICIDAD

El alivio coincidió con un principio de distensión en Medio Oriente

El 17 de junio, el presidente Donald Trump firmó en Francia un memorando de entendimiento, mientras Irán lo hizo de forma remota.

El marco temporal prevé un cese inmediato de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al stock iraní de uranio enriquecido y un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear de Teherán.

PUBLICIDAD

El pacto también contempla medidas para aliviar la presión económica sobre Irán, entre ellas el acceso a parte de los activos congelados y el levantamiento de algunas restricciones.

FOX Business indicó que sectores conservadores criticaron el entendimiento por considerar que concede demasiado sin exigir el desmantelamiento inmediato de la infraestructura nuclear iraní.

El acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán incluyó un cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y 60 días para negociar sobre el programa nuclear (EFE/JIM LO SCALZO)

Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, describió la secuencia reciente como semanas de avances y retrocesos, con señales de resolución seguidas por una intensificación militar.

PUBLICIDAD

Aun así, afirmó que las rondas más recientes fueron más prometedoras que treguas anteriores porque ya existe un acuerdo tentativo redactado y firmado por Trump.

Las tasas hipotecarias no dependen de forma directa de las decisiones de la Reserva Federal, pero suelen moverse en línea con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Ese rendimiento rondaba 4,45% el viernes por la tarde.

PUBLICIDAD

La Reserva Federal mantuvo su tasa entre 3,5% y 3,75%

La Reserva Federal anunció el miércoles que dejaría sin cambios las tasas de interés ante la preocupación por una inflación todavía alta en medio de la guerra con Irán. La decisión marcó el arranque efectivo de la gestión de Kevin Warsh al frente del banco central.

Los responsables de política monetaria votaron 12 a cero para mantener la tasa de fondos federales en el rango de 3,5% a 3,75%.

La medida llegó después de otra serie de pausas en enero, marzo y abril, tras tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos aplicados en septiembre, octubre y diciembre del año pasado.

PUBLICIDAD

La hipoteca fija a 15 años retrocedió a 5,81% tras semanas de tasas elevadas por la incertidumbre ligada a la guerra con Irán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Comité Federal de Mercado Abierto señaló en su comunicado que la inflación se mantiene por encima de la meta de 2%. El organismo atribuyó parte de esa presión a shocks de oferta que elevaron precios en algunos sectores, incluida la energía.

En la parte final del reporte, FOX Business citó de nuevo a Smith, quien sostuvo que Warsh usó su primera decisión como presidente para señalar un cambio más amplio de régimen.

PUBLICIDAD

El economista resumió esa lectura con una frase: “El sesgo hacia la flexibilización desapareció, la orientación futura quedó archivada y la declaración del comité fue reescrita en torno a un único compromiso, sin matices, con la estabilidad de precios”.

Smith añadió que los mercados reaccionaron con una suba del bono del Tesoro a 10 años y con mayores probabilidades de un aumento de tasas antes de fin de año.

Según explicó, esa falta de orientación clara puede hacer que el mercado exija una prima en el corto plazo y limite una baja más rápida de las tasas hipotecarias, incluso con la tregua entre Estados Unidos e Irán en marcha.