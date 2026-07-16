Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. EFE/ Centcom

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este jueves una nueva ola de bombardeos contra Irán por quinta jornada consecutiva, con el objetivo declarado de “degradar aún más las capacidades militares iraníes”, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) en sus redes sociales. Los ataques comenzaron a las 2:00 p.m., hora del este (18:00 GMT).

El Centcom no ofreció detalles adicionales sobre los objetivos de esta nueva ola, aunque en operaciones previas señaló haber atacado centros de mando, sistemas de misiles y drones, e instalaciones de vigilancia destinadas a debilitar la capacidad iraní de hostigar embarcaciones en Ormuz. Las autoridades iraníes informaron del impacto de proyectiles estadounidenses contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, sin víctimas mortales reportadas hasta el momento.

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Teherán acusó además a Washington de “un crimen de guerra” por un ataque registrado en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil en la ciudad suroccidental de Ahvaz. La campaña de bombardeos actual es considerablemente menos intensa que la registrada en marzo y principios de abril, cuando Teherán y otras grandes ciudades estuvieron bajo fuego constante, según Bloomberg.

El presidente Donald Trump reinició la ofensiva el fin de semana al dar por concluido el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, luego de que Irán atacara buques comerciales en Ormuz. Trump ha advertido que escalará los ataques —mencionando plantas eléctricas y puentes como posibles blancos— hasta que la República Islámica reabra el estrecho, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes del conflicto.

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Un portavoz del mando militar central iraní respondió, citado por la agencia estatal Islamic Republic News Agency, que “todo lo que ha permanecido intacto hasta ahora debido a la nobleza de Irán será destruido, es decir, toda la infraestructura de la región”, si Washington ataca la red eléctrica del país. Irán también solicitó a sus aliados hutíes en Yemen que cierren la ruta petrolera del Mar Rojo en ese escenario, según reportó Reuters citando fuentes conocedoras del asunto.

Se observa humo elevándose en un lugar desconocido, tras lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describió como ataques contra objetivos militares iraníes, en esta captura de pantalla tomada de un video distribuido el 11 de julio de 2026. Comando Central de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS

El tráfico comercial en el estrecho de Ormuz cayó de forma pronunciada: el promedio móvil de siete días del flujo de crudo a través del estrecho —incluidos los suministros iraníes— descendió a aproximadamente 5,5 millones de barriles diarios hasta el miércoles, frente a los 9,4 millones de la semana anterior, de acuerdo con cálculos de Bloomberg basados en datos de rastreo de buques e información de las firmas Kpler y Vortexa.

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El estrecho permanece prácticamente cerrado al tráfico comercial convencional. Los tránsitos se limitan en su mayoría a buques vinculados a Irán que utilizan la ruta norte aprobada por Teherán, de acuerdo con datos de rastreo compilados por Bloomberg. Dos superpetroleros con crudo saudí e iraquí reaparecieron frente a las costas de Omán el miércoles por la noche tras haber desactivado sus sistemas de rastreo en el Golfo Pérsico durante el fin de semana, lo que sugiere que completaron el paso por Ormuz a inicios de semana.

El martes, el Centcom reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes, dos días después de que la República Islámica advirtiera sobre el cierre de la vía marítima. El bloqueo —que amenaza con agravar la ya deteriorada economía iraní— había sido impuesto originalmente en abril y luego levantado con la firma del acuerdo provisional. El rial iraní acumula una depreciación pronunciada: la divisa cotizaba en torno a 1,9 millones de riales por dólar el jueves, un 20% por debajo de su valor previo al acuerdo, según el sitio Bonbast.com.

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Analistas de RBC, entre ellos Helima Croft, señalaron en una nota a clientes: “El alto el fuego terminó, con buques bajo intenso fuego iraní”, y descartaron una normalización del tráfico en Ormuz mientras los armadores deban enfrentar amenazas de minas, misiles, drones y los peajes impuestos por Teherán. El precio del crudo Brent se mantenía sin variaciones el jueves en torno a USD 85 por barril, un 11% por encima de su valor de la semana anterior.

Se observa el disparo de un proyectil durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describió como ataques contra Irán, en esta captura de pantalla tomada de un video distribuido el 12 de julio de 2026. Comando Central de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en la región. Las Fuerzas Armadas de Kuwait advirtieron sobre explosiones provocadas por sus sistemas de defensa aérea al interceptar objetivos hostiles, mientras que Jordania y Bahréin también figuran entre los países afectados por las represalias de Teherán. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que su país “no tiene razón para seguir comprometido” con el acuerdo provisional, aunque detuvo sus declaraciones antes de anunciar una retirada formal del memorando.

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Un portavoz del ejército iraní fue más categórico: “Mientras Estados Unidos no acepte el sistema legal iraní, el estrecho permanecerá cerrado”, según la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency. La declaración alude a la exigencia de Teherán de que los buques soliciten su autorización antes de navegar por Ormuz y acaten sus normas, incluido el pago de tarifas de servicio.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, en una entrevista con el podcaster Joe Rogan, describió el enfoque de Washington como “un delicado baile diplomático” que combina presión económica, acción militar y negociaciones. Rechazó la idea de que los diálogos con Irán sean infructuosos y descartó el despliegue de tropas terrestres: “No vamos a enviar 150.000 soldados para lograr un cambio de régimen a menos que la propia población lo desee”, afirmó.

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En su primera acción contra una embarcación desde el reinicio del bloqueo, el ejército estadounidense atacó este jueves un superpetrolero de bandera de Curazao cerca de la terminal de exportación iraní de Kharg Island, después de que la nave ignorara múltiples advertencias mientras se dirigía a un puerto iraní.