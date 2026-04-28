Procesaron al soldado de Estados Unidos acusado de usar información secreta para apostar sobre la captura de Nicolás Maduro

El sargento Gannon Ken Van Dyke enfrenta cargos en Nueva York por usar información privilegiada y apostar sobre la captura de Nicolás Maduro en Polymarket (REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo)

El sargento de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, Gannon Ken Van Dyke, enfrenta un proceso judicial en Nueva York, acusado de usar información secreta para apostar y ganar más de USD 400.000 en una plataforma de mercados predictivos sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades lo liberaron bajo una fianza de USD 250.000 y deberá comparecer ante la corte para responder por cargos de uso ilegal de datos confidenciales y fraude financiero.

La investigación señala que Van Dyke aprovechó su participación en la operación oficial que culminó con la detención de Maduro para realizar 13 apuestas en Polymarket, la plataforma de mercados predictivos. Según la acusación, el militar realizó sus jugadas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, horas antes de que comenzara oficialmente la misión militar, utilizando información privilegiada sobre la fecha y el resultado del operativo.

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El resultado financiero de las maniobras de Van Dyke fue significativo: los fiscales calculan que transformó una inversión inicial de USD 33.034 en una ganancia total de USD 409.881, de acuerdo con información difundida por ABC News.

El proceso judicial y los cargos: detalles del caso y la respuesta oficial

La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Van Dyke violó la ley al utilizar información clasificada para obtener lucro personal. El fiscal Jay Clayton explicó en diálogo con la cadena estadounidense que el acusado “violó la confianza que le otorgó el Gobierno de Estados Unidos al usar información confidencial sobre una operación militar para apostar sobre el desenlace y la fecha del operativo, únicamente para obtener un beneficio económico. Eso es insider trading y está prohibido por la ley federal”.

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La investigación federal detalla que Van Dyke participó en la operación militar que detuvo a Maduro y usó esa información para lucrar en Polymarket (Facebook)

El caso constituye el primer proceso por uso de información privilegiada en un mercado de predicción digital, categoría en la que convergen apuestas y tecnología blockchain para la especulación sobre eventos futuros. Tras su detención en Carolina del Norte, Van Dyke aceptó las condiciones de la fianza, que incluyen entregar su pasaporte, restringir sus viajes a ciertas zonas de Nueva York y Carolina del Norte, y no portar armas salvo que sea en servicio activo.

Los protagonistas del expediente y el rol de las plataformas digitales

La jueza Margaret Garnett quedó a cargo del expediente en Manhattan. El caso involucra como actores centrales tanto al acusado como a Polymarket, la plataforma de mercados predictivos mencionada en la causa.

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Shayne Coplan, CEO de Polymarket, afirmó que la empresa colabora con las autoridades y destacó que la transparencia del sistema facilita la detección de movimientos sospechosos: “La transparencia que ofrecen los mercados en la cadena de bloques hace que el cumplimiento global sea más efectivo que nunca. Cada operación es pública, permanente y auditable”.

El Departamento de Justicia investiga si Van Dyke intentó borrar las huellas de sus actividades al eliminar su cuenta en Polymarket y modificar los datos de acceso en su billetera de criptomonedas.

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La mecánica del delito: cronología, ejecución y reacción oficial

Los hechos investigados ocurrieron durante la última semana de diciembre y los primeros días de enero, antes y durante la operación militar que derivó en la captura del presidente venezolano. Van Dyke, quien participó en la planificación y ejecución del operativo, utilizó conocimiento previo para apostar en el mercado predictivo.

La justicia de Nueva York evalúa si las pruebas contra Van Dyke son suficientes para llevarlo a juicio por fraude financiero y uso ilegal de información secreta (Europa Press)

La operación militar se hizo pública el mismo día tras un anuncio del expresidente Donald Trump. Según la acusación, una vez obtenidas las ganancias, el acusado intentó transferir los fondos a cuentas en el extranjero y posteriormente a una plataforma de compraventa de criptomonedas, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.

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Implicancias legales y debates sobre los mercados predictivos y la tecnología blockchain

El proceso judicial se desarrolla en Manhattan, bajo la jurisdicción de la corte federal. El caso ha generado controversia sobre la seguridad de los mercados predictivos y la gestión de información sensible.

El CEO Shayne Coplan remarcó que la empresa remite cualquier sospecha de actividad ilegal a las autoridades y sostuvo que el carácter público y rastreable de las transacciones en la blockchain permite detectar a quienes violan la ley.

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Van Dyke enfrenta cargos que pueden llevarlo a años de prisión, además de la posibilidad de tener que devolver las ganancias obtenidas ilícitamente. El proceso judicial continúa en Nueva York, donde la jueza Garnett deberá determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Mientras tanto, Polymarket y otras plataformas similares reforzaron sus sistemas de monitoreo y colaboración con las autoridades para evitar futuros episodios de uso de información privilegiada.

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