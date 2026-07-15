Estados Unidos

La Casa de Moneda de Estados Unidos lanza una moneda de USD 1 con el rostro de Donald Trump

Se prevé que salga en circulación en otoño, en el marco de los actos por los 250 años de la independencia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la pieza “celebra la fortaleza de los valores estadounidenses”

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Dos monedas doradas sobre fondo azul. Una exhibe el retrato de Donald Trump y las fechas 1776-2026. La otra muestra el Gran Sello de Estados Unidos y las palabras ONE DOLLAR.
La ley federal de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en monedas y billetes de Estados Unidos, aunque el Tesoro invocó una ley de 2020 para esta emisión (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

La Casa de Moneda de Estados Unidos ya produce una nueva moneda de USD 1 con el rostro del presidente Donald Trump. Se trata de una pieza con acabado dorado que el Departamento del Tesoro lanzará en otoño como parte de los actos por los 250 años de la Independencia, informaron The New York Times y CBS News.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en X que la pieza “honra el legado perdurable de la libertad y es un símbolo eterno de patriotismo” y agregó: “Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

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La iniciativa se inscribe en una serie de medidas con las que la administración intenta vincular la figura de Trump con símbolos federales e hitos históricos. Según The New York Times, entre esas acciones figuran la incorporación de su firma a nuevos billetes este año y el impulso a crear un billete de USD 250 con su retrato.

La moneda se ampara en una ley de 2020

Una ley federal de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en las monedas y billetes del país. El Código citado por CBS News establece: “Solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos. El nombre de la persona deberá inscribirse debajo del retrato”.

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En una rueda de prensa, Bessent explicó que para hacerlo se debe aprobar una legislación que cambie las normas. Además, recordó que toda divisa del país debe llevar la inscripción “In God We Trust” (En Dios confiamos).

Pese a ello, un portavoz del Tesoro aseguró que el presidente sí puede aparecer en esta nueva pieza en virtud de una ley de 2020 que habilita “diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos durante el período de un año que comienza el 1 de enero de 2026”.

Scott Bessent afirmó que la moneda con Donald Trump honrará la libertad y el patriotismo (REUTERS/Evan Vucci).
Scott Bessent afirmó que la moneda con Donald Trump honrará la libertad y el patriotismo (REUTERS/Evan Vucci).

Características y cambios en el diseño de la moneda conmemorativa

El diseño de la moneda conmemorativa recibió el visto bueno de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos a comienzos de este año. Esta comisión está integrada por miembros designados durante la administración Trump. No obstante, la pieza presentada oficialmente por Bessent difiere del diseño aprobado, precisó Associated Press.

El principal cambio es que la moneda no será de oro macizo, pero tendrá un acabado dorado. A su vez, el presidente ya no aparece inclinado hacia adelante, con los puños apoyados sobre lo que parecía ser un escritorio.

Así, en el anverso, la moneda muestra a Trump con traje y un semblante serio. En la mitad superior del borde aparece la palabra “LIBERTY” (Libertad), mientras que en la parte inferior figuran las fechas 1776-2026. En el centro se leen las palabras “IN GOD WE TRUST” (En Dios confiamos).

El reverso conserva la imagen tradicional del águila calva del Gran Sello de Estados Unidos. En la mitad superior lleva la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” (Estados Unidos de América) y, sobre el escudo del ave, aparece la frase en latín “E PLURIBUS UNUM”, que significa “De muchos, uno”.

El anverso de la nueva moneda incluye el retrato de Trump, la palabra LIBERTY, las fechas 1776-2026 y la inscripción IN GOD WE TRUST (EFE/EPA/GRAEME SLOAN/POOL).
El anverso de la nueva moneda incluye el retrato de Trump, la palabra LIBERTY, las fechas 1776-2026 y la inscripción IN GOD WE TRUST (EFE/EPA/GRAEME SLOAN/POOL).

El anuncio provocó críticas de republicanos y demócratas

La nueva moneda generó cuestionamientos por considerar que utiliza el aniversario nacional para exaltar la figura presidencial. El medio The New York Times recogió críticas de dirigentes de ambos partidos.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, escribió en X: “Eliminen el centavo, tapen el níquel y hagan algunas monedas de oro conmemorativas que nadie pueda pagar”. En el mismo mensaje añadió: “Siento lástima por la gente a la que los estafadores de siempre le venderán imitaciones sin valor”.

La senadora Maggie Hassan, demócrata por New Hampshire, calificó las monedas de “ridículas y antiestadounidenses”. También sostuvo: “El pueblo estadounidense se merece un presidente que se preocupe más por poner dinero en los bolsillos de la gente que por poner su rostro en el dinero de la gente”.

El trasfondo del debate no es nuevo. El mismo diario recordó el intento del gobierno de Barack Obama de colocar a la exesclava y abolicionista Harriet Tubman en el billete de USD 20. El plan se convirtió en una disputa política y quedó frenado durante la primera administración Trump. Este mes, Bessent dijo que el Tesoro no tiene planes de reactivar esa iniciativa.

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