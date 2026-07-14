Del balón de la final a la camiseta de Messi: se subastarán piezas icónicas del Mundial 2026 por la educación infantil

Una camiseta de la Selección Argentina firmada por su capitán Lionel Messi será parte de la subasta de Christie's (REUTERS/John Sibley).

La casa Christie’s y Global Citizen lanzarán una subasta en línea de memorabilia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con camisetas firmadas, entre ellas una del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, balones utilizados en los partidos y elementos relacionados con el show de medio tiempo de la final, informó The Athletic.

La subasta, titulada One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund, se realizará en el sitio web de la casa de subastas del 22 al 29 de julio y el dinero se destinará al Fondo Educativo Global Citizen de la FIFA.

PUBLICIDAD

Ese fondo busca recaudar USD 100 millones para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en comunidades desfavorecidas, además de apoyar organizaciones y programas de aprendizaje inclusivos en 200 países.

Julien Pradels, presidente de Christie’s Americas, dijo al The New York Post: “No hay historia global más grande que la Copa del Mundo de la FIFA y no hay mejor casa de subastas para contar historias que Christie’s”.

PUBLICIDAD

Pradels añadió: “Esta venta, la primera de su tipo, ayudará a introducir a los aficionados al deporte en el apasionante mundo de las subastas y a los coleccionistas de larga trayectoria en la pasión por la Copa del Mundo”.

La subasta reunirá recuerdos deportivos y objetos del show de medio tiempo

Según The New York Post, la subasta tendrá 20 lotes de objetos vinculados con jugadores, equipos y partidos. Muchos de ellos comenzarán con ofertas iniciales de USD 100 y estará habilitada la participación de compradores de distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

Entre los artículos anunciados figuran camisetas firmadas por Lionel Messi, Santiago Gimenez y jugadores de la selección masculina de Estados Unidos.

A su vez, se subastarán balones, entre ellos el que se utilizará en la final del torneo y los empleados en los encuentros inaugurales disputados en Canadá, Estados Unidos y México. Otro será el usado por la selección masculina de Estados Unidos en la victoria por 4-1 ante Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

El catálogo sumará además un vestuario que Shakira empleó en el video de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y otro que la cantante colombiana llevará durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final, el primero de este tipo en el evento.

La memorabilia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también incluirá vestuarios de Shakira vinculados a Dai Dai y al show de medio tiempo de la final (EFE/Shakira).

Asimismo, se ofrecerá un balón con los nombres de todos los artistas del show, escritos a mano por Chris Martin, cantante de Coldplay.

PUBLICIDAD

El espectáculo durará 11 minutos y contará con la participación de Shakira junto a Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay y personajes de The Muppets y Sesame Street.

Otro de los balones en subasta estará firmado por Shakira, el exfutbolista brasileño Kaká y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Uno de los balones que saldrá a subasta lleva los nombres de todos los artistas del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, escritos a mano por Chris Martin, líder de Coldplay (REUTERS/John Sibley).

Calendario de semifinales y final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las semifinales del Mundial 2026 comenzaron a disputarse este martes 14 de julio. El primer encuentro fue entre Francia y España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde España derrotó al seleccionado francés por 2 a 0.

PUBLICIDAD

El miércoles 15 de julio, Argentina, campeón del Mundial 2022, se jugará un pase a la final en su enfrentamiento contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 15:00 (hora del este de Estados Unidos).

La final está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las 15:00 (hora del este de Estados Unidos). España será uno de los protagonistas, con el próximo finalista por definirse tras el partido entre Inglaterra y Argentina.

PUBLICIDAD