Arrestan a tres adolescentes por arrojar ácido sulfúrico a seis mujeres en Nueva Jersey

Tres adolescentes de 13, 14 y 15 años fueron arrestados por arrojar ácido sulfúrico sobre seis mujeres en Jersey City, Nueva Jersey (CBS )

Tres adolescentes —de 13, 14 y 15 años— quedaron arrestados por arrojar ácido sulfúrico sobre seis mujeres en Jersey City, Nueva Jersey. El ataque dejó quemaduras de segundo grado en una de las víctimas y conmocionó al vecindario de Greenville.

Kim Wallace Scalcione, vocera del Departamento de Seguridad Pública de Jersey City, confirmó los arrestos.

Quiénes son los detenidos y qué cargos enfrentan

Los tres detenidos son menores de edad, por lo que las autoridades no revelaron sus identidades. Cada uno enfrenta cargos de agresión agravada con arma mortal con lesiones corporales, entre otros delitos.

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El Departamento de Seguridad Pública señaló que el incidente “parece haber sido un ataque dirigido” y que pudo haberse originado en una disputa previa entre un grupo numeroso de personas. La investigación permanece abierta.

Lo que ocurrió el 15 de junio de 2026

El ataque tuvo lugar alrededor de las 7:30 p.m. del 15 de junio frente a una vivienda en Wilkinson Avenue, cerca de Ocean Avenue, en el barrio Greenville de Jersey City. Seis mujeres y jóvenes estaban afuera del edificio cuando dos sospechosos pasaron en un ciclomotor y les arrojaron lo que la policía identificó como ácido sulfúrico.

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Las seis víctimas del ataque en Jersey City fueron hospitalizadas por quemaduras e irritación en la piel, y una joven de 21 años sufrió quemaduras de segundo grado (X)

Las seis víctimas, entre ellas tres adolescentes, fueron trasladadas de urgencia a un hospital local. De acuerdo con CBS News, todas sobrevivieron, aunque sufrieron quemaduras e irritación en la piel. La más afectada fue una joven de 21 años, trasladada a la unidad de quemados del hospital St. Barnabas con quemaduras de segundo grado en la cara y el cuero cabelludo.

Scalcione describió el alcance de las lesiones: “Las seis víctimas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento por heridas no mortales que incluyeron quemaduras e irritación en la piel”, según recogió NBC News.

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El testimonio de los vecinos

La escena que se vivió en Wilkinson Avenue quedó grabada en la memoria de quienes estaban cerca. La vecina Emilia Sanchez relató a CBS News lo que escuchó en los momentos posteriores al ataque: “Escuché a una de las chicas decir: ‘¡Nos tiraron ácido!’ Hubo mucho alboroto, chicas peleando, puertas que se cerraban de golpe. Minutos después de los gritos y el caos, escuché a algunas chicas gritar: ‘¡Quema! ¡Quema!’”.

El ataque ocurrió el 15 de junio de 2026 frente a una vivienda de Wilkinson Avenue, cerca de Ocean Avenue, en el barrio Greenville de Jersey City (PIX 11)

Otra vecina, Vantisha Govia, también habló con CBS News y apuntó a algo más profundo detrás del hecho. “La gente ya no tiene compasión por los demás. Parece que todos quieren hacerse daño y vengarse”, dijo.

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La respuesta de las autoridades

Desde el primer momento, la policía descartó que el ataque fuera al azar. Las víctimas fueron elegidas como blanco tras una discusión ocurrida más temprano ese mismo día, según estableció la investigación inicial.

El alcalde de Jersey City, James Solomon, condenó el hecho en términos directos: “Mis pensamientos están con las heridas en este ataque terrible, y quiero que nuestras comunidades sepan que la violencia como esta no tiene absolutamente ningún lugar en nuestras calles”, declaró el funcionario.

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Solomon también garantizó que el departamento de policía contaría con todos los recursos necesarios para identificar a los responsables. Semanas después, ese compromiso se tradujo en los tres arrestos.

Un caso que sigue bajo investigación

Aunque los tres adolescentes ya están detenidos, las autoridades no han cerrado el expediente. El Departamento de Seguridad Pública de Jersey City confirmó que la investigación continúa, lo que podría indicar que se busca determinar si hubo más personas involucradas en la planificación o ejecución del ataque.

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El caso puso bajo la lupa a un vecindario que, según sus propios residentes, enfrenta tensiones que van más allá de un incidente aislado. El uso de ácido como arma —una sustancia capaz de causar daño permanente en segundos— elevó la gravedad del hecho por encima de una riña común y lo convirtió en un caso que las autoridades de Nueva Jersey siguen con atención.