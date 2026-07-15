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De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army

Jack White reconoció que jamás imaginó que su canción terminaría en las canchas: el cántico nació con los hinchas del Club Brujas y se extendió a selecciones, ligas y disciplinas de los cinco continentes

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El riff de “Seven Nation Army” se convirtió en un canto universal en estadios de todo el mundo y redefinió la relación entre música y deporte

La melodía inconfundible de “Seven Nation Army” se convirtió en un fenómeno global al convertirse en el cántico preferido de las tribunas deportivas, un proceso que surgió sin planificación previa y que redefinió la relación entre música y deporte.

El tema creado por Jack White e interpretado por The White Stripes fue lanzado en 2003, y pronto dejó su huella en la cultura popular, más allá del escenario musical.

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La tradición de los cánticos deportivos

Antes de que Seven Nation Army irrumpiera en los estadios, los cánticos deportivos ya ocupaban un lugar central en la identidad de los aficionados. Himnos tradicionales, melodías populares y canciones adaptadas por las hinchadas acompañaban partidos en Europa y América Latina.

The White Stripes - Seven Nation Army
Las tribunas han sido históricamente escenario de himnos y cánticos que reflejan la identidad y la pasión de los aficionados (V2 Records/XL Recordings)

Según Radioacktiva, la irrupción de la canción en ámbitos deportivos marcó un cambio en la forma en la que la música contemporánea se integró a las celebraciones colectivas, desplazando en parte a los clásicos del folclore futbolero.

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En muchos países, piezas como “We Will Rock You” de Queen o “We Are the Champions” ya formaban parte del repertorio habitual de los estadios. Sin embargo, el riff de “Seven Nation Army” aportó una novedad: su sencillez permitía que fuera coreado masivamente, sin distinción de idioma o edad.

De la Eurocopa a la consagración global

El salto de “Seven Nation Army” a las tribunas ocurrió en la Eurocopa 2004, cuando hinchas del Club Brujas, en Bélgica, entonaron el riff en el estadio.

El salto de la canción al fútbol comenzó en Bélgica y se consolidó tras el título mundial de Italia en 2006 (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)
El salto de la canción al fútbol comenzó en Bélgica y se consolidó tras el título mundial de Italia en 2006 (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)

Esta práctica pronto fue adoptada por seguidores de la selección italiana, quienes consolidaron el cántico durante el Mundial de 2006, tras el triunfo sobre Francia. Radioacktiva señala que el contagio fue inmediato y que la melodía se replicó en competencias como la Copa del Mundo, la UEFA Champions League y la Copa América.

El riff se instaló como ritual en celebraciones y momentos clave de los partidos. Su facilidad para ser tarareado y el carácter hipnótico de la secuencia musical facilitaron la expansión a otros deportes. Según Radioacktiva, rugby, béisbol, hockey sobre hielo y fútbol americano incorporaron la melodía en torneos internacionales y ligas nacionales.

Testimonios y reacciones de los protagonistas

Jack White y jugadores de distintas selecciones han expresado su sorpresa y admiración por la energía que genera el cántico en los estadios (Reuters)
Jack White y jugadores de distintas selecciones han expresado su sorpresa y admiración por la energía que genera el cántico en los estadios (Reuters)

El propio Jack White expresó en reiteradas ocasiones su sorpresa y satisfacción por la magnitud que alcanzó su creación.

“Nunca imaginé que una canción nacida en el estudio iba a terminar en los estadios de todo el mundo”, afirmó el músico, según Radioacktiva. La banda nunca planificó que su música se asociara con el deporte, pero reconoció que el fenómeno superó cualquier expectativa.

En distintos medios, aficionados y deportistas han manifestado la energía que genera el cántico en las tribunas. Para muchos, escuchar a miles de personas repitiendo el riff genera una atmósfera única que trasciende el resultado deportivo. Según Radioacktiva, jugadores de selecciones como Italia y clubes de Inglaterra y España destacaron la capacidad del cántico para unir a los presentes en una sola voz.

El impacto fuera del deporte

El riff trascendió el ámbito deportivo y se instaló como símbolo de celebración en eventos culturales, políticos y publicitarios (Reuters)
El riff trascendió el ámbito deportivo y se instaló como símbolo de celebración en eventos culturales, políticos y publicitarios (Reuters)

El alcance de “Seven Nation Army” no se limitó a los estadios. Publicidades, eventos políticos y manifestaciones sociales también utilizaron la melodía como símbolo de fuerza colectiva. Su incorporación en películas y series televisivas reforzó la presencia del tema en el imaginario global, según reportes de Radioacktiva. El riff se transformó en una referencia inmediata para identificar momentos de euforia, triunfo o comunión.

Algunos especialistas en cultura pop han señalado que la canción representa un caso excepcional de apropiación espontánea de una obra artística por parte del público. El fenómeno de “Seven Nation Army” puso en evidencia el poder de la música para adaptarse a distintos ámbitos y resignificarse en función de nuevas experiencias colectivas.

Otras canciones en la historia de los estadios

La influencia de “Seven Nation Army” abrió las puertas a nuevos himnos contemporáneos que también fueron adoptados por las hinchadas
La influencia de “Seven Nation Army” abrió las puertas a nuevos himnos contemporáneos que también fueron adoptados por las hinchadas

El caso de “Seven Nation Army” abrió la puerta a que otras canciones contemporáneas fueran adoptadas por las hinchadas. Temas como “Freed from Desire” de Gala o “Don’t You Worry Child” de Swedish House Mafia encontraron eco en partidos de fútbol y celebraciones deportivas. A pesar de esos ejemplos, ninguna pieza alcanzó la omnipresencia del riff compuesto por Jack White.

La transformación de “Seven Nation Army” en himno deportivo ilustra el modo en que el deporte y la música interactúan para dar forma a tradiciones compartidas. Según Radioacktiva, el fenómeno sigue vigente y demuestra la capacidad de una melodía simple para atravesar fronteras, generaciones y disciplinas.

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