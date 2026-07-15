Una empresa de remolque del condado de Orange deberá pagar 160.000 dólares por subastar ilegalmente vehículos de militares

S&K Towing deberá pagar 160.000 dólares por subastar ilegalmente vehículos de militares de Camp Pendleton en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Una empresa de remolque del condado de Orange, California deberá pagar 160.000 dólares por subastar ilegalmente vehículos pertenecientes a militares de Camp Pendleton, en una resolución que marca un precedente relevante para la protección de los derechos de los miembros de las fuerzas armadas. El acuerdo fue alcanzado entre S&K Towing Inc., con sede en San Clemente, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras una demanda que puso en evidencia una serie de prácticas irregulares de la empresa.

El caso giró en torno al pago de 160.000 dólares que S&K Towing deberá desembolsar a quienes resultaron afectados por el remolque y la subasta ilegal de sus vehículos. La demanda alegaba que, entre agosto de 2020 y abril de 2025, la empresa vendió o se deshizo de casi 150 automóviles, muchos de ellos registrados a nombre de personas con domicilio en Camp Pendleton. La suma acordada no implica una admisión de culpa por parte de S&K Towing, pero sí representa una compensación económica directa para los militares perjudicados. Según el acuerdo extrajudicial, la empresa tampoco niega los hechos señalados por el gobierno federal. Esta resolución incluye la obligación de S&K Towing de acatar en el futuro las disposiciones legales que protegen a los miembros del servicio militar, en caso de que retome sus actividades de remolque o almacenamiento de vehículos.

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Prácticas ilegales de remolque y subasta de vehículos de militares por parte de S&K Towing

La demanda sostuvo que la empresa de remolque del condado de Orange vendió o desechó casi 150 autos entre agosto de 2020 y abril de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia detalló que S&K Towing Inc. remolcó hasta 148 vehículos pertenecientes a militares en activo, muchos de los cuales fueron retirados de la base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton. Estos vehículos, en lugar de ser resguardados conforme a la normativa, fueron vendidos o subastados sin que la empresa obtuviera la autorización judicial necesaria. En algunos casos, la empresa procedió a la subasta incluso después de haber sido informada de que el propietario del vehículo era militar, lo que agrava la vulneración a los derechos de este grupo protegido.

La demanda subrayó que la conducta de la empresa no fue un hecho aislado, sino una práctica sostenida a lo largo de varios años, afectando a un número considerable de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. El texto señala que la empresa continuó con estas acciones a pesar de recibir advertencias de abogados de Asistencia Legal Militar, lo que evidencia una actitud reiterada y consciente frente a la normativa vigente.

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Durante el periodo señalado, S&K Towing actuó sin solicitar las órdenes judiciales que exige la ley antes de disponer del patrimonio de los militares. Este proceder fue calificado por el Departamento de Justicia como una infracción directa a los derechos civiles de los miembros del servicio militar, quienes, por sus condiciones de servicio, suelen enfrentarse a desventajas particulares en la protección de sus bienes personales.

Obligaciones legales de las empresas de remolque según la Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio Militar (SCRA)

La Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio Militar exige que las empresas de remolque obtengan autorización judicial antes de vender vehículos de militares (Europa Press)

La Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio Militar (SCRA, por sus siglas en inglés) establece que las empresas de remolque deben obtener una orden judicial antes de vender o deshacerse de vehículos pertenecientes a militares en activo. Esta normativa busca proteger los bienes de quienes se encuentran prestando servicio, garantizando que no sean despojados de su patrimonio sin el debido proceso legal.

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El Departamento de Justicia remarcó que la SCRA confiere protecciones específicas a los militares, reconociendo que sus obligaciones de servicio pueden impedirles defender sus intereses patrimoniales de manera oportuna. En consecuencia, cualquier empresa que remolque vehículos de personas protegidas por esta ley debe cumplir con los procedimientos legales correspondientes, lo cual incluye la obtención previa de una autorización judicial.

Este marco legal no solo protege a los titulares de los vehículos, sino que también establece un estándar de diligencia para todas las empresas del sector, que deben verificar el estatus de los propietarios antes de proceder con la venta o subasta de los bienes remolcados.

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Reacción y advertencia de las autoridades ante el caso

La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, fue contundente al señalar que el acuerdo alcanzado representa un mensaje claro para todas las empresas de remolque del país. “Este acuerdo envía un mensaje contundente de que todas las empresas de remolque deben reconocer los derechos de los miembros de las fuerzas armadas y tomar las medidas necesarias para cumplir con la SCRA”, destacó Dhillon en un comunicado de prensa difundido tras el anuncio del acuerdo.

Las autoridades federales recalcaron la importancia de respetar los derechos de los militares y advirtieron que el incumplimiento de la SCRA tendrá consecuencias legales severas, como ha quedado demostrado en este caso. La intervención del Departamento de Justicia subraya la vigilancia sobre el sector y la disposición a actuar ante cualquier vulneración de los derechos civiles de los militares en servicio activo.

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Respuesta y actitud de S&K Towing frente a las denuncias

S&K Towing está en proceso de cesar sus operaciones y aceptó cumplir con la SCRA si vuelve a operar en el futuro (Facebook)

La respuesta de S&K Towing frente a las advertencias legales fue particularmente reveladora. En mayo de 2024, un abogado de Asistencia Legal Militar contactó a la empresa y explicó que sus acciones constituían una infracción a la SCRA. Ante esta información, un gerente de la compañía respondió: “Hacemos esto todo el tiempo”, mostrando una actitud de indiferencia frente a la gravedad de la falta. Esta declaración, consignada por el Departamento de Justicia, refleja que la empresa estaba al tanto de la normativa, pero optó por ignorarla de manera sistemática.

El acuerdo judicial, aunque no implica un reconocimiento formal de responsabilidad, obliga a la empresa a resarcir económicamente a los afectados y deja constancia de la gravedad de las acciones cometidas.

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Estado actual y futuro de las operaciones de S&K Towing

Actualmente, S&K Towing se encuentra en proceso de cesar sus operaciones. Según lo informado por el Departamento de Justicia, la empresa ha aceptado cumplir plenamente con las políticas y los procedimientos de la SCRA en caso de que decida volver a operar en el futuro. Este compromiso forma parte integral del acuerdo alcanzado y busca prevenir la repetición de conductas similares por parte de la compañía o de cualquier otra empresa del sector.