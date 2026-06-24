Ofrecía tatuajes gratis por redes sociales para atraer a menores, drogarlas y abusar de ellas: enfrenta 10 cargos federales

Andrew Wilkinson enfrenta una acusación federal de 10 cargos por captar a tres adolescentes con promesas de tatuajes gratis a través de Instagram en El Bronx (NBC )

Andrew Wilkinson, un delincuente sexual registrado de 36 años residente en El Bronx, enfrenta una acusación federal de 10 cargos por atraer a tres adolescentes a su apartamento con promesas de tatuajes gratis, drogarlas y agredirlas sexualmente. El instrumento que usó para captarlas fue una cuenta de Instagram con el nombre @tattzbysteppa, donde promocionaba un servicio de tatuajes sin licencia.

La acusación formal, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo señala como un “depredador en serie” que usó las redes sociales para identificar y manipular a niñas vulnerables entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

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Caso por caso: cómo actuó con cada víctima

Wilkinson operaba un negocio de tatuajes clandestino y sin habilitación desde su apartamento en El Bronx. A través de Instagram y otras plataformas, contactaba a menores y les ofrecía tatuajes sin costo para atraerlas a ese espacio.

La primera víctima tenía 14 años cuando él se comunicó con ella por primera vez. Durante meses, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, le envió más de 800 mensajes para convencerla de visitarlo.

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El 27 de enero de 2025, cuando la joven ya había cumplido 15 años, Wilkinson la convenció de ir a su apartamento y grabó un video sexualmente explícito de ella con su teléfono celular, según el pliego de cargos del Departamento de Justicia.

La acusación del Departamento de Justicia sostiene que Andrew Wilkinson envió más de 800 mensajes a una víctima para convencerla de ir a su apartamento en El Bronx (REUTERS/Marco Bello)

Con la segunda víctima, de 17 años, el esquema fue el mismo: la convenció de viajar desde Long Island hasta El Bronx para obtener un tatuaje gratis. Una vez allí, la drogó y la agredió sexualmente, según los fiscales federales.

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El tercer caso, ocurrido el 23 de julio de 2025, incluyó un elemento adicional. Wilkinson le dijo a la víctima, de 16 años, que le haría el tatuaje gratis si ganaba tres partidas de cartas. Luego le suministró hongos alucinógenos con psilocina, metanfetamina y una bebida no identificada.

La joven perdió el conocimiento y Wilkinson la violó mientras estaba inconsciente, de acuerdo con la acusación formal.

Los 10 cargos y las penas que enfrenta

La acusación federal contra Wilkinson suma 10 cargos en total. Estos son:

1 cargo por explotación sexual de un menor — pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

3 cargos por coerción y captación de menores para actividad sexual ilegal — mínimo de 10 años por cada uno.

3 cargos por cometer delitos graves contra menores en calidad de delincuente sexual registrado — mínimo de 10 años cada uno, a cumplir de forma consecutiva a las otras condenas.

1 cargo por distribución de sustancias controladas — pena máxima de 20 años.

1 cargo por distribución de sustancias controladas con intención de cometer violación — pena máxima de 20 años.

1 cargo por distribución de sustancias controladas a un menor — pena máxima de 40 años.

El caso quedó asignado a la jueza federal Colleen McMahon, del Distrito Sur de Nueva York. Wilkinson fue presentado ante la magistrada Ona T. Wang para su lectura de cargos.

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Antecedentes: ya tenía condena por delitos similares

Este no es el primer proceso penal que enfrenta Wilkinson, conocido por el apodo “Steppa”. Ya acumulaba una condena estatal previa por violación y abuso sexual de una menor, lo que lo colocaba en el registro de delincuentes sexuales al momento de los nuevos ataques.

El caso en el Distrito Sur de Nueva York incluye cargos por explotación sexual de un menor, captación de menores y distribución de sustancias controladas (AP foto/Andrew Harnik)

Esa condición agrava su situación legal: los tres cargos por delinquir como agresor sexual registrado implican penas mínimas adicionales que corren en paralelo a las del resto de los delitos.

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Las reacciones de la Fiscalía y el NYPD

“Andrew Wilkinson, un delincuente sexual registrado y depredador en serie, usó las redes sociales para atacar a niñas vulnerables, drogarlas, agredirlas sexualmente y filmar el abuso”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, según el comunicado del Departamento de Justicia.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, fue directa: “Este acusado, que ya era un delincuente sexual registrado, presuntamente usó las redes sociales para atraer a menores a un negocio sin licencia con la promesa de tatuajes gratis, y luego las drogó, violó y filmó”.

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El abogado defensor federal de Wilkinson, Mark Gombiner, declinó hacer comentarios cuando NBC New York lo contactó por correo electrónico.

El llamado a posibles víctimas

Las autoridades publicaron la foto del acusado ante la preocupación de que existan más víctimas que aún no se presentaron a denunciar. La Fiscalía Federal habilitó un canal de contacto directo para este caso.

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Quienes hayan tenido contacto con Wilkinson a través de la cuenta @tattzbysteppa u otras cuentas similares pueden comunicarse al (212) 637-0076 o escribir a usanys.wilkinson-case@usdoj.gov, con referencia al caso.