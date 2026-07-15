Los incendios forestales fuerzan evacuaciones en Minnesota por el avance del fuego y el humo

Al menos 17 incendios forestales obligaron a evacuar a la población de Minnesota por la propagación del humo y el avance del fuego (REUTERS)

Al menos 17 incendios forestales han obligado a la evacuación de la población en Minnesota ante la propagación del humo y el avance del fuego, que ya ha consumido más de 13.355 hectáreas en el noreste de Estados Unidos. La magnitud de la emergencia ha puesto en alerta a una vasta región, donde tanto residentes como visitantes de áreas silvestres han debido abandonar sus hogares y campamentos ante el riesgo creciente de las llamas.

Los incendios comenzaron a multiplicarse en el área del Bosque Nacional Superior, cerca de la frontera con Canadá, una zona conocida por su riqueza natural y su popularidad entre quienes buscan actividades al aire libre. Hasta el martes, el Servicio Forestal de Estados Unidos había contabilizado un total de 17 focos activos en este bosque, de los cuales tres se localizaban dentro del Área Silvestre de Canotaje de Boundary Waters (BWCAW, por sus siglas en inglés), uno de los destinos más emblemáticos para los campistas en verano. Según los reportes oficiales, el fuego se había extendido rápidamente, arrasando con al menos 13.355 hectáreas y generando una situación de emergencia sin precedentes en la región.

PUBLICIDAD

Los incendios forestales en Minnesota ya consumieron más de 13.355 hectáreas en el noreste de Estados Unidos (REUTERS)

Las zonas más afectadas por los incendios incluyen extensas áreas del noreste de Minnesota, donde la vegetación densa y la orografía compleja han dificultado las labores de contención. Ante la gravedad del avance de las llamas, el Servicio Forestal de Estados Unidos emitió el martes una orden de cierre de emergencia para amplias partes del BWCAW y otras áreas cercanas dentro del Bosque Nacional Superior. Esta medida busca proteger tanto a la población como a los equipos de rescate, al restringir el acceso a zonas de alto riesgo y evitar la presencia de nuevos visitantes en lugares donde el fuego podría avanzar de manera impredecible.

La decisión de evacuar no solo ha afectado a residentes permanentes, sino también a decenas de propiedades de temporada y a campistas que se encontraban en la zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Lake desplegó equipos que realizaron notificaciones puerta a puerta, recorriendo distintos senderos y áreas de difícil acceso para alertar a quienes aún permanecían en el área de evacuación. En paralelo, el sheriff del condado de St. Louis, Gordon Ramsay, confirmó a través de un video difundido en redes sociales que para la tarde del martes ya se había evacuado a un número considerable de personas de propiedades estacionales, enfatizando la necesidad de actuar con rapidez ante el avance de las llamas.

PUBLICIDAD

El Bosque Nacional Superior concentra 17 focos activos cerca de la frontera con Canadá, según el Servicio Forestal de Estados Unidos (Anthony Soufflé/Minnesota Star Tribune via AP)

Las condiciones meteorológicas han jugado un papel determinante en la propagación de los incendios. De acuerdo con los pronósticos, la combinación de sequedad ambiental y temperaturas récord ha favorecido el desarrollo y la expansión del fuego por el bosque. Durante los días críticos, las temperaturas superaron los 32℃, lo que, sumado a la falta de humedad, creó un ambiente propicio para que las llamas se desplazaran de manera veloz y descontrolada entre las áreas boscosas. Este escenario ha dificultado enormemente el trabajo de los bomberos y los servicios de emergencia, que enfrentaron una situación donde cada hora era decisiva para la seguridad de las personas y la protección de los recursos naturales.

Frente a la magnitud de la emergencia, los bomberos y los servicios de emergencia han trabajado a contrarreloj para poner a salvo tanto a los residentes como a los visitantes de las zonas aledañas al bosque. Las tareas de contención han incluido el despliegue de brigadas terrestres y la colaboración de distintas agencias estatales y federales, que han coordinado esfuerzos para crear cortafuegos, proteger infraestructuras críticas y facilitar las evacuaciones en los sectores más comprometidos. Además de las labores en tierra, se ha recurrido al uso de vehículos especiales y a la vigilancia aérea para monitorear la evolución de los focos activos y anticipar posibles cambios en la dirección del fuego.

PUBLICIDAD

La sequedad ambiental y las temperaturas récord por encima de los 32 grados favorecieron la expansión de los incendios forestales en Minnesota (Anthony Soufflé/Minnesota Star Tribune via AP)

El humo generado por los incendios no solo ha afectado la visibilidad en la zona, sino que se ha convertido en un factor de riesgo para la salud de la población. Según las autoridades, una densa columna de humo era visible a kilómetros de distancia en todo el bosque y las áreas silvestres, cubriendo uno de los principales atractivos naturales del estado y obligando a suspender actividades recreativas al aire libre. El pronóstico indicaba que los incendios en Minnesota y en el este de Canadá continuarían activos al menos hasta la noche del martes, con la expectativa de que el humo se desplazara hacia el Medio Oeste y la Costa Este al día siguiente, ampliando el área de impacto y generando alertas sanitarias en regiones alejadas del epicentro del fuego.

La situación mantiene en vilo a autoridades, servicios de emergencia y población local, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas adversas y la persistencia de los incendios prolonguen la emergencia en los próximos días.

PUBLICIDAD