La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba fijar el horario de verano todo el año

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Sunshine Protection Act para terminar con el cambio de hora dos veces al año y hacer permanente el horario de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que pondría fin al cambio de hora dos veces al año y haría permanente el horario de verano en todo el país. La votación fue de 308 a 117, un margen que refleja un amplio respaldo bipartidista en esa cámara del Congreso.

El proyecto, conocido como la Sunshine Protection Act (Ley de Protección de la Luz Solar), ahora pasa al Senado, donde su suerte es incierta. La Casa Blanca respaldó la medida antes de la votación y señaló que sus asesores recomendarían al presidente Donald Trump firmarla si llega a su escritorio.

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Trump ha apoyado públicamente el fin del cambio de hora en reiteradas ocasiones.

Qué es el horario de verano y qué cambiaría

El horario de verano es el período entre la primavera y el otoño en que los relojes se adelantan una hora respecto al horario estándar. En la práctica, eso significa que anochece más tarde. Actualmente, los relojes se adelantan en marzo y se retrasan en noviembre.

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Si la ley se aprueba, los relojes ya no retrocederían en noviembre: el país quedaría fijo en el horario de verano durante todo el año, con más luz en las tardes pero menos luz en las mañanas de invierno.

La Sunshine Protection Act pasa ahora al Senado, mientras la Casa Blanca dijo que Donald Trump firmaría la ley si llega a su escritorio (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estados podrían optar por no aplicar la medida si sus legislaturas actúan antes de que la ley entre en vigor. Hawaii y Arizona ya no observan el horario de verano en la actualidad.

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Un debate que lleva décadas en el Congreso

Este no es un debate nuevo. Estados Unidos adoptó el horario de verano permanente durante la Segunda Guerra Mundial y lo volvió a aplicar en 1974 para reducir el consumo de energía. Pero resultó muy impopular y el Congreso lo derogó ese mismo año.

Si la ley entra en vigor, Estados Unidos mantendría el horario de verano todo el año, con más luz por la tarde y menos luz en las mañanas de invierno (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Más recientemente, el Senado aprobó por unanimidad en marzo de 2022 una medida similar, pero la Cámara nunca la sometió a votación. En mayo de 2026, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara aprobó la Sunshine Protection Act por 48 votos a 1.

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El lunes previo a la votación final, la Cámara rechazó una propuesta alternativa que habría hecho permanente el horario estándar en lugar del horario de verano.

Los argumentos a favor

Los defensores del proyecto señalan que el cambio de hora dos veces al año altera el sueño, eleva los accidentes laborales y contribuye a más choques en las carreteras. También sostienen que mantener una hora extra de luz en las tardes impulsaría la actividad económica durante los meses de invierno.

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La Casa Blanca afirmó que la medida “eliminaría el tiempo, la molestia y el costo de cambiar los relojes dos veces al año, ahorrando a los estadounidenses cientos de millones de dólares anuales“.

El proyecto prevé que los estados puedan excluirse antes de la entrada en vigor de la ley, como ya ocurre con Hawaii y Arizona respecto del horario de verano (Canva)

El representante republicano Gus Bilirakis, de Florida, fue uno de los promotores de la iniciativa. Según recogió la agencia Associated Press, Bilirakis declaró: “En mi estado natal de Florida, donde el turismo es una piedra angular de nuestra economía, tener horas de luz más predecibles es una mejora práctica que beneficia a trabajadores, empresas y visitantes por igual”.

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El representante demócrata Frank Pallone, de Nueva Jersey, también apoyó el proyecto. De acuerdo con Reuters, Pallone afirmó: “Es momento de poner fin de una vez por todas al proceso de adelantar y atrasar los relojes”.

Una encuesta de 2025 del Centro de Investigación AP-NORC muestra que el 56% de los adultos preferiría hacer permanente el horario de verano si tuvieran que elegir una sola opción. Cerca de 4 de cada 10 prefieren el horario estándar.

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Las voces en contra

Los críticos advierten que, en invierno, el sol saldría hasta casi las 9 a.m. o más tarde en algunas zonas del país. Eso dejaría a niños esperando el autobús escolar y a adultos viajando al trabajo en plena oscuridad.

La representante demócrata Mary Gay Scanlon, de Pensilvania, lo planteó así ante la Cámara, según AP: “Millones de estadounidenses se despertarán durante los meses de invierno en completa oscuridad, con el sol sin salir mucho después de que la gente se levante y viaje a la escuela o al trabajo”.

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El debate sobre el cambio de hora en Estados Unidos lleva décadas y el Congreso ya derogó en 1974 un esquema de horario de verano permanente por su impopularidad (Foto: Opy Morales)

El senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, se opone a la medida por esa misma razón y representa uno de los obstáculos que el proyecto enfrentará en el Senado.

El grupo Airlines for America, que representa a las principales aerolíneas del país, también expresó su preocupación. Reuters detalló que la organización advirtió que el proyecto “tendría considerables implicaciones para la aviación, incluyendo la interrupción de pasajeros, el posicionamiento de tripulaciones y aeronaves, y problemas de conectividad doméstica e internacional”.

Una pregunta sobre prioridades

No todos los opositores cuestionaron el fondo del proyecto. El representante demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, dijo apoyar la iniciativa pero puso en duda que fuera la mejor forma de usar el tiempo del Congreso.

Según recogió AP, McGovern preguntó: “Para la gente aplastada por el alquiler, los víveres, las facturas de servicios y los costos de salud, ¿es esto realmente lo mejor que puede hacer la mayoría?”