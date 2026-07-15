Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

El mundo que conocíamos ya no existe. #LaGuerraDeLosÚltimos, una película de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. Estreno este 27 de agosto, solo en cines y en IMAX. (20th Century Studios)

Ridley Scott vuelve a uno de los terrenos que mejor conoce: los grandes relatos de supervivencia. Con el lanzamiento del tráiler final de “La guerra de los últimos”, 20th Century Studios reveló un adelanto más profundo de una de las producciones más esperadas del año, una ambiciosa adaptación del bestseller The Dog Stars, de Peter Heller, que combina ciencia ficción, aventura y emoción en un escenario postapocalíptico.

El filme, que llegará exclusivamente a los cines y salas IMAX el 27 de agosto, tiene como protagonista a Jacob Elordi, quien encarna a Hig, un joven piloto que intenta reconstruir una rutina en un mundo donde la civilización prácticamente desapareció. Junto a Bangley, un experimentado militar interpretado por Josh Brolin, logra levantar un refugio aislado donde la supervivencia depende de reglas estrictas y de mantenerse alejado de las amenazas del exterior.

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El nuevo tráiler anticipa una historia donde la supervivencia y la humanidad entran en constante conflicto. (20th Century Studios)

Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una misteriosa transmisión de radio irrumpe en sus vidas. Convencido de que todavía existe algo más allá del aislamiento, Hig decide abandonar la seguridad del refugio para iniciar un viaje hacia lo desconocido en busca de respuestas, pero también de algo que parecía perdido: la esperanza.

El nuevo adelanto deja en claro que Scott no construye únicamente una historia de supervivencia física. Como suele ocurrir en gran parte de su filmografía, el conflicto principal gira alrededor de la condición humana. En un planeta devastado, donde sobrevivir se convirtió en una necesidad básica, la verdadera pregunta es cuánto queda de humanidad cuando todo lo demás desaparece.

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Jacob Elordi interpreta a Hig, un piloto que emprende un viaje en busca de esperanza en un mundo devastado. (20th Century Studios)

Basada en la novela publicada por Peter Heller, la película fue adaptada por Mark L. Smith, guionista de The Revenant, quien vuelve a trabajar sobre personajes enfrentados a entornos extremos. Smith también participa como productor junto a Ridley Scott, Michael Pruss y Cliff Roberts.

Uno de los principales atractivos del proyecto es su elenco. Además de Elordi y Brolin, la producción reúne a Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce, conformando un reparto que combina nuevas figuras de Hollywood con intérpretes de extensa trayectoria.

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Margaret Qualley integra el destacado elenco de la nueva producción de 20th Century Studios. (20th Century Studios)

Para Jacob Elordi, el proyecto representa un nuevo paso en una carrera que continúa alejándose de los papeles que lo hicieron popular. Después de títulos como Saltburn y Priscilla, el actor australiano asume aquí un personaje marcado por la vulnerabilidad, la incertidumbre y la necesidad de creer que todavía existe un futuro posible.

El regreso de Ridley Scott también despierta expectativas por su capacidad para construir universos visualmente imponentes. Director de clásicos como Alien, Blade Runner y Gladiador, Scott vuelve a explorar escenarios extremos donde los personajes deben enfrentarse tanto al entorno como a sus propios dilemas morales.

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Josh Brolin interpreta a Bangley, un militar experto en supervivencia que acompaña al protagonista. (20th Century Studios)

El tráiler final alterna momentos de acción, paisajes desoladores y secuencias de enorme escala con escenas más íntimas que refuerzan el eje emocional de la historia. Esa combinación de espectáculo y sensibilidad parece ser el corazón de una película que busca diferenciarse dentro del género postapocalíptico.

Más allá del colapso de la civilización, “La guerra de los últimos” plantea una idea sencilla pero poderosa: incluso cuando todo parece perdido, siempre puede existir una razón para seguir adelante.

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Basada en el bestseller de Peter Heller, la historia combina aventura, drama y ciencia ficción. (Fabio Lovino. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Con el respaldo de una novela muy valorada, un director ganador de múltiples premios y un elenco de primer nivel, la producción ya se perfila como uno de los grandes estrenos cinematográficos del segundo semestre.