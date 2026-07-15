Atropelló y mató a un veterano de la Marina por conducir ebria: fue sentenciada a 18 años de prisión

Terriny Krepps fue sentenciada a 18 años de prisión en Florida por homicidio involuntario bajo los efectos del alcohol tras un accidente mortal (Escambia County Jail)

Una joven de Pensacola, Florida, fue condenada a una larga pena de prisión tras un accidente que conmocionó a la comunidad local y puso de relieve los riesgos del consumo de alcohol al volante. Terriny Krepps, quien tenía solamente 19 años al momento de los hechos, enfrentó la justicia por cargos graves relacionados con un siniestro vial que terminó con la vida de un veterano retirado de la Marina y dejó secuelas en otros tres pasajeros. La sentencia, emitida en el condado de Escambia, marca el cierre de un proceso judicial que abordó no solo el impacto del accidente, sino también los antecedentes y el comportamiento previo de la acusada.

La fiscal estatal de Florida, Ginger Bowden Madden, comunicó oficialmente el fallo el 9 de julio, detallando que Terriny Krepps fue sentenciada a 18 años de prisión por homicidio involuntario bajo los efectos del alcohol, seguido de dos años de libertad condicional y la revocación permanente de su licencia de conducir.

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La joven se declaró culpable de múltiples cargos: además del homicidio involuntario, se le imputaron delitos por conducir bajo los efectos del alcohol causando lesiones corporales graves y otros dos cargos por daños a la propiedad o lesiones no graves. El juez de circuito John Simon dictaminó la pena máxima de 15 años —con un mínimo obligatorio de cuatro años— por el cargo principal, a los que se suman tres años adicionales por las lesiones graves ocasionadas a uno de los pasajeros.

La decisión judicial también establece que, tras cumplir la condena en prisión, Krepps deberá asistir a todos los cursos y cumplir con el servicio comunitario exigido por la ley durante la etapa de libertad condicional. El caso judicial estuvo marcado por la admisión de culpa de la acusada y la existencia de antecedentes previos relacionados con el consumo de alcohol siendo menor de edad.

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Detalles del accidente de tráfico y sus consecuencias

El accidente ocurrió el 29 de junio de 2024, cuando Terriny Krepps cruzó un semáforo en rojo en la intersección de Gulf Beach Highway y Navy Boulevard (Escambia County Jail)

La madrugada del 29 de junio de 2024, Terriny Krepps protagonizó un accidente en la intersección de Gulf Beach Highway y Navy Boulevard, en el condado de Escambia. Según el comunicado oficial, Krepps se saltó un semáforo en rojo, impactando el vehículo conducido por Kurt Kramer, un veterano retirado de la Marina que trabajaba como conductor de Uber. Kramer se dirigía a la Base Aeronaval de Pensacola, acompañado de tres pasajeros: Cameron Montoya, Semaj Jones y Quavon Brown.

El choque tuvo consecuencias inmediatas y fatales. Kramer falleció en el lugar del accidente a causa de sus heridas, según confirmaron los fiscales. Los servicios de emergencia atendieron a los pasajeros, constatando que Montoya sufrió lesiones graves, mientras que Jones y Brown presentaron heridas leves.

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El siniestro, ocurrido en una zona de tráfico intenso y cerca de una base militar, generó fuerte repercusión local y derivó en una exhaustiva investigación por parte de las autoridades estatales y de tránsito. El impacto del accidente no solo se reflejó en la pérdida de una vida, sino en las secuelas físicas y emocionales para los supervivientes y sus familias.

La condena a Krepps responde a la gravedad de los hechos: la combinación de imprudencia, consumo de alcohol y antecedentes previos culminó en un desenlace trágico para una familia y en lesiones de diversa magnitud para los pasajeros. El caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de las consecuencias legales y humanas de conducir bajo los efectos del alcohol.

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Circunstancias previas y nivel de alcohol en sangre de Krepps

Los análisis de sangre indicaron que Terriny Krepps tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,186, más del doble del límite legal en Florida (Escambia County Jail)

La investigación posterior al accidente reveló datos que agravaron la situación legal de Terriny Krepps. Tras el choque, la acusada accedió a que se le extrajera sangre para determinar su nivel de alcohol. Los análisis reflejaron que, dos horas después del accidente, Krepps presentaba un nivel de alcohol en sangre (BAC) de 0,186, más del doble del límite legal permitido en Florida. Esta cifra fue determinante en el proceso judicial, pues evidenció un alto grado de intoxicación al momento de los hechos.

Además, los investigadores hallaron en el vehículo dos paquetes de Twisted Tea, identificados como bebidas alcohólicas, lo que reforzó la hipótesis de consumo reciente. El expediente judicial incluyó también antecedentes: apenas tres semanas antes del accidente, Krepps había sido multada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida por posesión ilegal de alcohol siendo menor de edad.

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Este historial de infracciones por consumo de alcohol antes de alcanzar la mayoría de edad fue presentado como agravante durante el juicio. La fiscalía argumentó que existía un patrón de conducta riesgosa que finalmente desembocó en el accidente mortal.

Perfil de las víctimas y consecuencias para los pasajeros

En el centro de la tragedia se encuentra la figura de Kurt Kramer, veterano retirado de la Marina y conductor de Uber en el momento del accidente. Su muerte tuvo un profundo impacto tanto en su entorno familiar como en la comunidad militar de Pensacola. Kramer, cuyo servicio había finalizado tiempo atrás, se encargaba de transportar pasajeros en la zona, lo que le permitió entablar relación directa con otros miembros de la Marina y residentes locales.

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Entre los pasajeros, Cameron Montoya resultó gravemente herido, sufriendo lesiones que, según los fiscales, derivaron en su baja médica de la Marina. Por su parte, Semaj Jones y Quavon Brown experimentaron lesiones leves, aunque no exentas de consecuencias físicas y psicológicas. La colisión alteró la vida de todos los involucrados, dejando huellas que trascienden el ámbito judicial y afectan el tejido social de la comunidad.