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Irán volvió a atacar objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, pero casi todos sus misiles fueron interceptados

El régimen intenta alcanzar bases del país norteamericano en el Golfo Pérsico, donde opera la Quinta Flota. Pero los gobiernos de ambos reinos aseguraron que los drones de Teherán fueron eliminados sin que causaran daños significativos

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El régimen intenta alcanzar objetivos de Estados Unidos en la región

Ataques iraníes interceptados contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Baréin marcaron este miércoles una nueva escalada entre Washington y Teherán, casi un mes después del memorando de entendimiento firmado por ambas partes para encaminar el fin de la guerra iniciada en febrero.

Irán afirmó que atacó objetivos estadounidenses en Kuwait y la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, pero ambos países dijeron que interceptaron esas ofensivas. Teherán sostuvo además que el renovado bloqueo naval de Estados Unidos dejó sin efecto, en cierta forma, el memorando de Islamabad firmado el mes pasado.

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Las Fuerzas Armadas de Kuwait dijeron que interceptaron drones de ataque y atribuyeron la ofensiva a una agresión iraní. Más tarde, el Ejército de Baréin afirmó que interceptó y destruyó varios ataques aéreos iraníes.

En las primeras horas de la mañana, el Ministerio del Interior bareiní activó sirenas de alerta y pidió a ciudadanos y residentes mantener la calma y acudir al lugar seguro más cercano. Medios estatales iraníes sostuvieron que Teherán había lanzado ataques separados contra objetivos estadounidenses en Kuwait y contra la Quinta Flota en Baréin.

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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que su blanco en Baréin era esa fuerza naval estadounidense. Las autoridades bareiníes, por su parte, dijeron que los interceptores actuaron ante ataques dirigidos contra objetivos civiles.

Las Fuerzas Armadas de Jordania informaron además que derribaron tres misiles iraníes.

Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait (Europa Press)
Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait (Europa Press)

Amenazas tras los ataques fallidos

La escalada siguió con advertencias de ambos lados sobre una ampliación de las operaciones. El presidente Donald Trump amenazó con extender la ofensiva la próxima semana contra centrales eléctricas y puentes si Teherán no vuelve a la mesa de negociación.

La próxima semana será muy dura para ellos”, dijo Trump a Fox News. Pese al retorno de las hostilidades, las conversaciones mediadas entre las partes no han terminado de forma oficial.

El choque gira en gran parte en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el flujo mundial de petróleo y gas. Desde el inicio de la guerra, Irán ha reivindicado su control sobre ese paso y ha disparado contra buques por usar rutas que considera no autorizadas.

La Guardia Revolucionaria dejó claro que mantendrá sus operaciones de represalia y que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado mientras Estados Unidos no ponga fin a lo que describe como actos de agresión.

Explosión de un drone en un almacén de Al Shuaiba, Kuwait (Social Media/via REUTERS)
Explosión de un drone en un almacén de Al Shuaiba, Kuwait (Social Media/via REUTERS)

La disputa por el memorando y el estrecho de Ormuz

Irán bloqueó Ormuz después del ataque de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero y lo usó durante meses como herramienta de presión antes de reabrirlo de forma breve. Después volvió a prometer que lo cerraría hasta que cese la agresión estadounidense.

Estados Unidos restableció a su vez su bloqueo de puertos iraníes. Trump también retiró un gravamen previsto del 20% para los barcos que cruzaran el estrecho y anunció que lo sustituiría por acuerdos comerciales y de inversión con aliados del golfo.

El viceministro iraní de Exteriores Kazem Gharibabadi afirmó que ese bloqueo renovado “ha, de alguna manera, desmantelado el memorando de Islamabad”. El funcionario aludía al acuerdo interino alcanzado el mes pasado para frenar las hostilidades y abrir conversaciones de paz.

Trump dijo que EEUU protegerá la libre navegación en el estrecho de Ormuz a cambio de inversiones de países del Golfo
Trump dijo que EEUU protegerá la libre navegación en el estrecho de Ormuz a cambio de inversiones de países del Golfo

Consecuencias de la nueva escalada

Cinco días después del retorno a la guerra, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que atacó decenas de objetivos militares iraníes cerca del estrecho y a lo largo de la costa. Según el mando, buscaba reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial y a las tripulaciones civiles.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones cerca de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm y en Bandar Imam Jomeini. Después señalaron nuevos ataques estadounidenses contra Bushehr, ciudad portuaria del sur donde está la única central nuclear civil del país.

El almirante Brad Cooper, jefe de CENTCOM, afirmó el martes que durante la última semana Irán atacó siete barcos comerciales y dejó casi una docena de tripulantes civiles muertos, desaparecidos o heridos. El mando estadounidense añadió que sus fuerzas exigían responsabilidades a Irán por una agresión que seguía poniendo en riesgo vidas civiles.

Un gran petrolero azul y rojo con superestructura blanca navega en un canal. Se aprecian tanques de almacenamiento y turbinas eólicas
Petrolero Mombasa B, uno de los alcanzados por drones de Irán (Reuters)

La nueva fase del conflicto también alcanzó a Kuwait, blanco repetido durante la guerra. Las autoridades kuwaitíes dijeron que uno de sus buques navales fue alcanzado durante una andanada iraní de misiles y drones, con cuatro tripulantes heridos.

En Irán, los ataques estadounidenses renovados han causado al menos 30 muertos desde la semana pasada, según la portavoz del Gobierno Fatemeh Mohajerani. El Ejército iraní añadió por separado que siete de sus miembros murieron en los bombardeos del miércoles en el sureste.

La tensión también golpeó la navegación comercial en la zona. Una empresa de respuesta a crisis informó que un petrolero noruego sufrió una explosión causada por un artefacto no identificado frente a la costa de Omán a primera hora del martes.

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