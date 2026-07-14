Estados Unidos

Nueva York emitirá nuevas tarjetas EBT con chip en 2027 para los beneficiarios del programa SNAP

El plan prevé la distribución de unos dos millones de plásticos nuevos para frenar la sustracción de ayudas alimentarias mediante clonación y robo de claves

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Primer plano de un letrero del programa SNAP con el logo de una bolsa de compras llena de alimentos. El texto blanco sobre fondo verde dice "SNAP" y "WE ACCEPT EBT". Precios visibles al fondo
La medida alcanzará a beneficiarios de SNAP y de Asistencia Pública que usan el sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios en Nueva York (Associated Press).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que Nueva York emitirá nuevas tarjetas EBT con chip desde comienzos de 2027 con el objetivo de limitar el robo de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) por parte de delincuentes que usan dispositivos ilegales para copiar los datos de las tarjetas y obtener el PIN de los usuarios.

La transición contempla la emisión de aproximadamente dos millones de nuevas tarjetas, financiadas en el Presupuesto del Año Fiscal 2027 aprobado con la Legislatura estatal.

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Nueva York comenzará a distribuir tarjetas EBT con chip en 2027

La empresa Fidelity Information Services proporcionará las nuevas tarjetas, que usarán la misma tecnología de chip ya extendida en tarjetas comerciales de débito y crédito. El sistema federal de Transferencia Electrónica de Beneficios incorporó recientemente la capacidad de aceptar este tipo de tarjetas.

Nueva York figura entre los pocos estados que avanzan con esta tecnología para EBT. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cinco estados ya emitieron tarjetas con chip y otros cinco, entre ellos Nueva York, se encuentran en proceso.

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La medida alcanza no solo a los beneficiarios de SNAP, sino también a quienes reciben Asistencia Pública a través del mismo sistema. Según la información oficial, las nuevas tarjetas serán prácticamente “inmunes” a la clonación y apuntan a resguardar fondos de los que dependen miles de familias para comprar alimentos.

La OTDA comenzó a contactar a minoristas e instituciones financieras para pedirles que actualicen sus equipos y sistemas, de modo que puedan aceptar las nuevas tarjetas con chip antes de fin de año. Ese paso busca evitar interrupciones cuando las tarjetas empiecen a circular.

La transición en Nueva York prevé reemplazar unos dos millones de plásticos EBT con fondos incluidos en el Presupuesto del Año Fiscal 2027 (REUTERS/Rebecca Noble).
La transición en Nueva York prevé reemplazar unos dos millones de plásticos EBT con fondos incluidos en el Presupuesto del Año Fiscal 2027 (REUTERS/Rebecca Noble).

Medidas de prevención ante la clonación de tarjetas EBT

Los titulares de tarjetas EBT recibirán una notificación antes de la emisión de su nuevo plástico. Hasta entonces, el estado mantiene otras medidas de prevención y alienta a los usuarios a proteger sus cuentas con las herramientas ya disponibles.

Los usuarios pueden activar la función de bloqueo cuando no se usa la tarjeta y desbloquearla antes de una compra a través de la aplicación móvil ebtEDGE o en el portal en línea para titulares. También pueden bloquear compras por internet y operaciones realizadas fuera del estado de Nueva York.

La administración estatal advirtió que ni la OTDA ni los departamentos locales de servicios sociales ni el proveedor de la tarjeta EBT pedirán a los clientes información de su tarjeta por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. Entregar esos datos por esas vías permite que terceros entren a la cuenta y gasten beneficios de SNAP y otros fondos en efectivo.

Además, se recomienda cambiar el Número de Identificación Personal (PIN) de manera frecuente, tanto antes de la emisión de los beneficios como después de su uso. El PIN puede modificarse por teléfono, con una llamada al 1-888-328-6399, a través del portal en línea o mediante la aplicación móvil, con acceso a ebtEDGE y la selección de la opción “Seleccionar PIN” en Servicios de cuenta.

La suscripción a alertas de cuenta en ebtEDGE facilita el monitoreo de los cambios de PIN y de las transacciones realizadas.

El gobierno estatal recomendó usar ebtEDGE para bloquear la tarjeta EBT, impedir compras por internet y restringir operaciones fuera del estado de Nueva York (REUTERS/Rebecca Noble).
El gobierno estatal recomendó usar ebtEDGE para bloquear la tarjeta EBT, impedir compras por internet y restringir operaciones fuera del estado de Nueva York (REUTERS/Rebecca Noble).

Qué hacer ante el robo de beneficios en una tarjeta EBT

Ante un robo de prestaciones, se debe informar lo antes posible a la línea de atención al cliente de EBT, al 1-888-328-6399, acceder al sitio ebtEDGE o usar la app ebtEDGE para informar el hecho y solicitar una tarjeta de reemplazo. Luego del aviso, se puede tramitar la reposición de los beneficios.

Si ya se recibió una tarjeta nueva tras el robo, no es necesario pedir otra. Si el reporte del robo ocurre después de solicitar el reemplazo de los beneficios, el departamento local de servicios sociales desactivará la tarjeta y emitirá una nueva.

Para los casos de robo de beneficios SNAP, se sugiere reemplazar la tarjeta SNAP EBT para evitar futuros incidentes, aunque no sea posible recuperar los fondos.

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