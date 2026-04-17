Estados Unidos

Cómo aplicar al programa de ayuda alimentaria SNAP en Nueva York

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite en línea, por correo, fax o de manera presencial. Tras presentar la solicitud, deberán completar una evaluación y aportar datos sobre su situación financiera y familiar

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A través de una tarjeta EBT, los beneficiarios pueden comprar alimentos y productos básicos autorizados en comercios participantes del estado de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon).
A través de una tarjeta EBT, los beneficiarios pueden comprar alimentos y productos básicos autorizados en comercios participantes del estado de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon).

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ofrece asistencia alimentaria mensual a través de una tarjeta electrónica (EBT) que puede usarse como débito en comercios autorizados de Nueva York. Según la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA), este apoyo se dirige a personas con bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Este beneficio permite comprar alimentos como pan, cereales, frutas, verduras, carnes, pescado, productos lácteos, así como semillas y plantas que producen comida. No se permite adquirir bebidas alcohólicas, tabaco, comidas preparadas para consumir en el lugar, ni artículos no alimenticios como productos de limpieza, vitaminas o alimentos para mascotas.

Requisitos y proceso de solicitud

A pesar de que el programa opera a nivel federal, cada estado establece formularios y requisitos propios. Para acceder a SNAP en Nueva York, la elegibilidad depende principalmente del tamaño del hogar y del nivel de ingresos. La OTDA detalla que la verificación de ingresos se realiza a partir del total bruto antes de deducciones y se lo compara con los límites establecidos por el Estado.

Cumplir con el umbral de ingresos es un requisito indispensable, pero no garantiza la aprobación automática: la elegibilidad solo se confirma al presentar la solicitud y superar una evaluación del presupuesto familiar.

La mayoría de los solicitantes no debe superar una prueba de bienes o ahorros, dado que activos como cuentas bancarias, inversiones y fondos de retiro generalmente no se consideran en el análisis.

El beneficio SNAP cubre alimentos básicos, frutas, verduras, productos lácteos y carnes, pero excluye artículos no alimenticios, comidas listas para consumo inmediato, alcohol y tabaco (REUTERS/Jeenah Moon).
El beneficio SNAP cubre alimentos básicos, frutas, verduras, productos lácteos y carnes, pero excluye artículos no alimenticios, comidas listas para consumo inmediato, alcohol y tabaco (REUTERS/Jeenah Moon).

El trámite puede realizarse online, o bien a través del envío de la documentación por correo, fax o de forma presencial en las oficinas locales de servicios sociales. Una vez presentada la solicitud, el solicitante debe asistir a una entrevista, donde las autoridades pueden solicitar información o documentos adicionales sobre ingresos o composición familiar.

Asimismo, quienes poseen beneficios SNAP reciben un paquete de recertificación por correo aproximadamente dos meses antes de que finalice su periodo de certificación. El proceso contempla el envío de un paquete de recertificación por correo, la realización de una nueva entrevista y la presentación de documentos actualizados si corresponde.

Estudiantes: condiciones de acceso a SNAP

Los estudiantes universitarios deben cumplir criterios específicos para acceder a SNAP. Además de satisfacer los requisitos de ingreso, deben acreditar al menos una de las siguientes condiciones:

  • Tener menos de 19 años o más de 50;
  • Presentar una discapacidad física o mental;
  • Trabajar un mínimo de 20 horas semanales remuneradas;
  • Participar en un programa de trabajo-estudio;
  • Cuidar a un niño menor de 6 años, o cuidar a un niño de entre 6 y 11 años sin acceso a los servicios de cuidado infantil necesarios para asistir a la escuela y trabajar 20 horas semanales;
  • Ser madre soltera de menores de 12 años con estudios de tiempo completo;
  • Recibir Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
  • Asistir a una universidad integral, una universidad tecnológica o un colegio comunitario de la Universidad Estatal de Nueva York o la Universidad Municipal de Nueva York y estar inscrito en un programa de educación técnica y profesional calificado;
  • Asistir a cualquiera de los 10 Centros de Oportunidades Educativas (EOC) del estado de Nueva York y estar inscrito en un programa de formación profesional y técnica, un curso de recuperación académica, educación básica para adultos, alfabetización o inglés como segundo idioma.
Los estudiantes universitarios califican para SNAP en Nueva York si cumplen condiciones específicas relacionadas con la edad, empleo, maternidad, discapacidad o participación en programas educativos y de trabajo-estudio. (REUTERS/Shannon Stapleton).
Los estudiantes universitarios califican para SNAP en Nueva York si cumplen condiciones específicas relacionadas con la edad, empleo, maternidad, discapacidad o participación en programas educativos y de trabajo-estudio. (REUTERS/Shannon Stapleton).

Migrantes: acceso y protección de estatus migratorio

Muchos inmigrantes pueden calificar para SNAP si se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

  • Refugiados;
  • Inmigrantes cubanos/haitianos;
  • Solicitantes de asilo;
  • Inmigrantes amerasiáticos;
  • Personas con suspensión de la deportación o expulsión;
  • Laosianos hmong o de las tierras altas;
  • Víctimas de trata de personas;
  • Personas en libertad condicional por al menos un año;
  • Personas con entrada condicional;
  • Indígenas norteamericanos nacidos en Canadá;
  • Miembros de tribus reconocidas federalmente;
  • Veterano estadounidense dado de baja con honores, su cónyuge e hijos dependientes solteros;
  • Extranjeros en servicio activo en las fuerzas armadas de EE. UU., su cónyuge e hijos dependientes solteros;
  • Extranjeros en libertad condicional en los EE. UU. por al menos un año;
  • Ciertos inmigrantes maltratados y sus hijos o padres;
  • Residente permanente legal (LPR) en los EE. UU. durante 5 años;
  • Residente permanente legal con ciertas prestaciones por discapacidad;
  • Residente permanente legal con 40 trimestres que califican;
  • Residente permanente legal menor de 18 años.

Las autoridades federales confirman que solicitar o recibir SNAP no afecta el estatus migratorio. Por lo tanto, no perjudica la permanencia en el país, ni impide solicitar, mantener o renovar la Tarjeta Verde (Green Card), ni avanzar en el trámite de naturalización.

Muchos inmigrantes califican para SNAP en Nueva York sin que esto afecte su estatus migratorio (REUTERS/Jeenah Moon).
Muchos inmigrantes califican para SNAP en Nueva York sin que esto afecte su estatus migratorio (REUTERS/Jeenah Moon).

Condiciones laborales y excepciones

Desde marzo de este año, las reglas federales obligan a muchos adultos sanos sin dependientes a cumplir requisitos laborales para conservar el beneficio en Nueva York. Estas personas, conocidas como ABAWD (Adultos Aptos Sin Dependientes), deben trabajar o participar en actividades laborales o formativas un mínimo de 20 horas semanales, o realizar tareas de voluntariado equivalentes, de acuerdo con el monto del beneficio y el salario mínimo estatal.

No todos los beneficiarios están sujetos a estas reglas. Quedan excluidos los menores de 18 años, mayores de 65, personas embarazadas, quienes cuidan niños pequeños o personas con discapacidad, quienes reciben asistencia por desempleo, estudiantes de tiempo completo o quienes ya trabajan 30 horas semanales o más, entre otras excepciones que se pueden consultar en la página oficial de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA).

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