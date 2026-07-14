Mick Jagger rompe el molde y apuesta por un nuevo rumbo en el último álbum de los Rolling Stones

Mick Jagger presentó en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend el nuevo álbum de The Rolling Stones, Foreign Tongues, y habló sobre su composición (YouTube: @TeamCoco)

En el podcast Conan O’Brien Needs A Friend, Mick Jagger conversó en Londres con Conan O’Brien sobre el nuevo álbum de The Rolling Stones, Foreign Tongues, el proceso de composición y la posibilidad de presentar esas canciones en vivo. O’Brien relató su viaje desde Los Ángeles para la entrevista y describió el encuentro como la concreción de “una entrevista con Mick Jagger”.

Durante la charla, Jagger remarcó que el álbum no nació desde la nostalgia. “No escribo así. En las letras del álbum no apelé en absoluto a la nostalgia”, afirmó. Explicó que, aunque toda escritura parte de vivencias, no buscó convertirlas en un regreso deliberado al pasado. “Estás usando experiencias pasadas, pero pueden ser recientes. No hago referencias al pasado en este disco”, sostuvo.

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Componer sin mirar atrás

Jagger también trasladó ese criterio al trabajo junto al productor Andy Watt: “Le pedí que no haga referencias musicales, que no busque que las canciones suenen como algo anterior”. Recordó una situación puntual: “En una canción, Andy me dijo que podría sonar más como ‘Jumping Jack Flash’ al final. Le respondí: ‘No quiero que se parezca en nada a eso’. No quiero que sea una referencia”.

Mick Jagger le pidió al productor Andy Watt que las canciones de The Rolling Stones no sonaran como material anterior de la banda (EUROPA PRESS)

O’Brien evocó el acto en Brooklyn para el lanzamiento del disco, donde compartió escenario con Keith Richards y Ronnie Wood. “Fue una experiencia, y pude estar con vos, Keith y Ronnie”, contó. Jagger, por su parte, recordó la dinámica grupal y agregó: “Ronnie cuenta muchos chistes malos. El único que cuenta peores era Bill Wyman, pero ya no está en la banda”.

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Grabación rápida y sin relleno

Sobre el método de grabación, Jagger describió una dinámica de avance continuo: “Llegábamos con las canciones preparadas, trabajábamos un par de horas sobre cada una y después seguíamos con la siguiente. Al final, escuchamos todo y decidimos qué queda. No queremos relleno. Queremos poner el listón alto, así que cada tema tiene que funcionar por sí mismo”.

En cuanto a su rol en la banda, rechazó la etiqueta de maniático del control: “No soy un maniático del control en absoluto. Me gusta delegar. Pero me interesa ver la sala llena, saber qué tipo de gente hay y cómo puede reaccionar el público”.

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El cantante rechazó la idea de ser un maniático del control y dijo que le interesa observar cómo puede reaccionar el público en una gira o en un estadio (REUTERS/Danny Moloshok)

El trabajo vocal y la interpretación

O’Brien elogió la voz de Jagger en el álbum y destacó el uso del falsete. El cantante relativizó el mérito y explicó: “El falsete me resulta bastante fácil. Lo difícil es pasar del falsete a la voz plena en una misma línea. Aprendí mucho escuchando a Don Covay y a Al Green, sobre todo cómo alternar registros en una misma frase. Todavía intento mejorar eso”.

Jagger describió el trabajo de capas vocales en el estudio: “En ‘Jealous Lover’ grabé partes en falsete y otras en voz plena, y después las armonicé. No hago el cambio dentro de una misma línea, como Al Green, pero lo intento”. También reflexionó sobre el carácter interpretativo de cantar: “En actitud, es como actuar. Cuando hacés una balada, sos el amante rechazado; cuando hacés otra cosa, cambiás de personaje”.

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Un disco pensado para el presente

Cuando O’Brien le planteó que Foreign Tongues suena pensado para hoy, Jagger dijo: “No me interesa mirar atrás. Estoy contento de recordar el pasado si me lo preguntan, pero no hago canciones desde la nostalgia. Este álbum está anclado en el presente, en lo que vivimos ahora”.

Mick Jagger destacó el uso del falsete en Foreign Tongues y explicó que aprendió a alternar registros al escuchar a Don Covay y a Al Green (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el futuro de las canciones y la posibilidad de una gira, Jagger no cerró la puerta: “Es posible. Me encantaría hacerlo también. Hay muchas canciones que funcionarían bien en vivo”. Al mismo tiempo, aclaró: “En los estadios, el público suele inclinarse por los temas que ya conoce. No se puede tocar mucho material nuevo, pero vale la pena intentarlo”.

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Longevidad y presente creativo

Jagger reflexionó sobre la longevidad artística y la dificultad de no quedar atrapado en relatos viejos: “A menudo me preguntan por episodios de hace décadas y uno termina repitiendo historias que ya ni siquiera son ciertas”, advirtió. “No quiero convertirme en ese futbolista que en el bar sólo habla del gol que hizo en 1972”.

Definió la escritura de canciones como un ejercicio anclado en el presente y sostuvo que cada disco representa una oportunidad para abordar lo que ocurre ahora. Explicó que buscó letras atravesadas por el momento actual y las tensiones de la época: “Hay una sensibilidad a los peligros y a lo que pasa en el mundo, y eso se filtra en las canciones, aunque no sea deliberado”.

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Jagger contó que en Jealous Lover grabó capas en falsete y en voz plena, y comparó la interpretación vocal con el trabajo de actuar (REUTERS/Hannah McKay)

Vivir el presente y buscar lo nuevo

O’Brien resumió su impresión sobre Jagger: “Sos una de las personas con las que he conversado. Das la sensación de vivir siempre en movimiento, con curiosidad e interés por todo”. Jagger respondió: “Creo que eso funciona para mí, pero no es para todos. Algunos necesitan volver sobre su pasado. Yo prefiero estar atento a lo que pasa ahora”.

Jagger también reflexionó sobre la dificultad de mantener el equilibrio entre la memoria y la creación. “Siempre te preguntan qué pasó en tal momento, pero a veces esas historias ya no son exactas. Hay que tener cuidado de no quedar atrapado contando el mismo relato una y otra vez. Para mí, la clave es no vivir en el recuerdo, sino seguir buscando cosas nuevas”, explicó.

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Durante la conversación, insistió en que cada disco representa una oportunidad para explorar lo que ocurre en el presente, y que esa búsqueda constante es lo que le permite sostener la vigencia creativa después de décadas de carrera.