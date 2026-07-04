Estados Unidos

El FBI desmanteló redes criminales en un megaoperativo secreto que dejó 305 detenidos y 24 menores rescatados

La intervención se desplegó durante 60 días en Chicago bajo una estrategia donde 11 agencias actuaron sin identificación oficial. Las acciones en Illinois finalizaron a inicios de julio de 2026 y ya derivaron en cargos formales contra 179 acusados en tribunales federales

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Kash Patel, director del FBI, describió la Operación New Dawn como "un enfoque masivo de todo el gobierno" bajo el liderazgo del presidente Trump para combatir los crímenes violentos y los crímenes contra niños en las grandes ciudades estadounidenses (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Kash Patel, director del FBI, describió la Operación New Dawn como "un enfoque masivo de todo el gobierno" bajo el liderazgo del presidente Trump para combatir los crímenes violentos y los crímenes contra niños en las grandes ciudades estadounidenses (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La Operación New Dawn del FBI concluyó con 305 arrestos y 24 niños recuperados en el área de Chicago en apenas 60 días, desde el 1 de mayo hasta principios de julio de 2026. Un total de 11 agencias federales actuaron de forma coordinada bajo un modelo de trabajo inédito, sin identificación de organismo.

Muchos de los 24 menores habían sido reportados como secuestrados o desaparecidos antes de su rescate. La operación también derivó en cargos formales contra 179 acusados en tribunales federales, distribuidos en 140 nuevos casos penales.

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Qué fue la Operación New Dawn

La operación se definió desde el inicio como “sin insignias” —badgeless, en la terminología oficial—. Las agencias participantes no actuaron bajo el escudo de ningún organismo en particular, sino bajo la bandera de Estados Unidos.

La operación badgeless reunió a once agencias federales bajo la bandera de Estados Unidos en un despliegue coordinado en Chicago (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
La operación badgeless reunió a once agencias federales bajo la bandera de Estados Unidos en un despliegue coordinado en Chicago (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Así lo explicó el fiscal federal Andrew S. Boutros, titular de la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. “Para combatir la violencia, las fuerzas del orden federales deben moverse a la velocidad de la violencia. El notable éxito de la Operación New Dawn lo demuestra de forma contundente”, indicó, según información de Fox News.

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Boutros agregó que el aparato federal antiviolencia de Chicago se unió bajo un solo estandarte —la bandera de Estados Unidos— “para hacerse sentir en las calles de Chicago y dejar claro que son una fuerza con la que hay que contar en la batalla contra la violencia”.

Las agencias que participaron

La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois confirmó la participación de 11 organismos. Entre los identificados:

  • FBI — Buró Federal de Investigaciones.
  • DEA — Administración para el Control de Drogas.
  • ATF — Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
  • HSI — Investigaciones de Seguridad Nacional.
  • ICE — Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
  • U.S. Marshals Service — Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
  • IRS-CI — División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.
  • NCIS — Servicio de Investigación Criminal Naval.
  • U.S. Postal Inspection Service — Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos.
  • Great Lakes Regional Fugitive Task Force — Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de los Grandes Lagos.
  • HHS-OIG — Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los delitos perseguidos

La operación abarcó una amplia variedad de actividades criminales. Según el comunicado de la Fiscalía Federal, los sospechosos detenidos enfrentaron cargos relacionados con:

  • Robo
  • Secuestro
  • Tráfico de drogas
  • Explotación infantil
  • Tráfico de armas
  • Delitos con armas de fuego
  • Violaciones migratorias

Los casos más destacados

Uno de los arrestos que la HSI destacó fue el de Felipe Dejesus Gomez Ramirez, identificado como un asesino convicto y extranjero en situación irregular en el país, de acuerdo a Fox News.

Tres fotografías tipo retrato de hombres. Un hombre con cabeza rapada, gafas y bigote. Un hombre con cabeza rapada y barba. Un hombre con cabeza rapada y barba rala
Felipe Dejesus Gomez Ramirez, asesino convicto e inmigrante en situación irregular; y David Collins y Tyrone Thomas, presuntos miembros de los Traveling Vice Lords acusados de tráfico de drogas, fueron detenidos durante la operación (Homeland Security Investigations)

La operación también permitió detener a David Collins y Tyrone Thomas, señalados por las autoridades como miembros de los Traveling Vice Lords, una banda criminal de Chicago con profunda implicación en el tráfico de drogas.

Ambos enfrentan cargos federales por conspiración para poseer con intención de distribuir heroína y fentanilo.

La palabra de los funcionarios

Christopher Amon, agente especial a cargo del ATF en Chicago, resumió la filosofía detrás del operativo en diálogo con New York Post: “Las fuerzas del orden siempre han sido, y siempre serán, un deporte de equipo. Juntos logramos un impacto real al retirar de nuestras calles a tiradores y otros delincuentes violentos, haciendo Chicago más seguro para todos”.

Todd C. Smith, agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Chicago, subrayó el vínculo entre violencia y narcotráfico: “Las importantes incautaciones de drogas resultantes de esta operación ponen de relieve la estrecha relación entre la violencia y el tráfico de estupefacientes”.

Smith agregó que reducir la criminalidad violenta sigue siendo “una de las principales prioridades estratégicas de la DEA”.

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