Trump ordenó vaciar la Reflecting Pool del Lincoln Memorial para iniciar las reparaciones

La administración Trump vació la Reflecting Pool del Lincoln Memorial el 14 de julio por presuntos daños de vandalismo (AP Photo/Jose Luis Magana)

El fondo del estanque más famoso de Washington ya no refleja nada. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial amaneció este martes casi sin agua: solo barro seco, algas y restos de sedimento sobre lo que debería ser una superficie azul recién renovada.

La piscina quedó vaciada por orden de Donald Trump. La Casa Blanca lo presentó como una medida necesaria para reparar los daños que, según el presidente, causaron vándalos hace dos semanas.

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La renovación de la Reflecting Pool supera los USD 14 millones y forma parte de los preparativos por el 250° aniversario de Estados Unidos (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Es la tercera vez que el estanque queda sin agua en los últimos meses, desde que comenzó una renovación que ha encadenado problema tras problema.

La versión de Trump

El lunes 13 de julio por la noche, Donald Trump publicó en Truth Social su explicación: “Vaciamos la hermosa ‘Reflecting Pool’ hoy para reparar las cicatrices y el daño causado por los vándalos hace dos semanas”.

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Donald Trump afirmó en Truth Social que vándalos provocaron cortes de 300 yardas en el fondo de la Reflecting Pool (Truth Social )

En el mismo mensaje, el presidente afirmó que “los cortes tenían 300 yardas de largo” y que “el piso de la piscina fue cortado y luego jalado hacia arriba, con gran fuerza, por estos matones”. Agregó que su administración “quiso esperar hasta después del fin de semana del 4 de julio” para hacer las reparaciones, y exigió que los responsables “paguen un alto precio por el daño causado”.

La obra de la Reflecting Pool acumuló problemas con algas, grietas y desprendimientos desde el inicio del proyecto (AP Photo/Mark Schiefelbein)

La cifra de 300 yardas equivale a 900 pies, o la longitud de tres canchas de fútbol americano. No es la primera vez que Trump menciona una medida: primero habló de un corte de 250 pies, luego de “numerosos cortes a lo largo de 350 pies”. Ahora la cifra saltó a 300 yardas. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con evidencia pública que las respalde, según reportaron CBS News y CNN.

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Trump sostuvo que el daño afectó un revestimiento impermeabilizante y rechazó la versión de ABC News sobre pintura descascarada (REUTERS/Jonathan Ernst)

En una segunda publicación esa noche, Trump arremetió contra la cobertura de ABC News y aseguró que el fondo no era “pintura descascarada” sino un “revestimiento impermeabilizante de alta calidad” cortado con “un cuchillo o un cúter”. También culpó a los presuntos vándalos de las floraciones de algas, un problema que ha afectado al estanque durante años, mucho antes de esta renovación.

Un proyecto de USD 14 millones con problemas desde el arranque

Trump impulsó la renovación de la Reflecting Pool en abril de 2026, en el marco de los preparativos para el 250° aniversario de Estados Unidos. El costo del proyecto supera los USD 14 millones.

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Tres personas arrestadas por supuesto vandalismo en la Reflecting Pool se declararon no culpables ante las acusaciones (REUTERS/Daniel Heuer)

Desde el inicio, la obra acumuló contratiempos. El agua se volvió verde fluorescente por una floración masiva de algas. Luego aparecieron grietas y desprendimientos en el fondo recién pintado del color que Trump llamó “azul bandera americana”. El mes pasado, el Servicio de Parques Nacionales reportó que el daño fue causado por un cuchillo, aunque no explicó con qué evidencia llegó a esa conclusión.

Arrestos, acusaciones y un exolímpico en el centro de la polémica

A medida que la controversia creció, la administración comenzó a señalar a personas concretas:

El exolímpico David Hearn fue acusado por el caso de la Reflecting Pool y aseguró que solo tocó el material del fondo por curiosidad (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Al menos tres personas fueron arrestadas por supuesto vandalismo relacionado con el estanque, acusadas de arrancar trozos de la pintura azul del fondo. Las tres se declararon inocentes.

David Hearn, expiragüista olímpico estadounidense, fue acusado del mismo cargo. Según su versión, pasó por el lugar durante un recorrido en bicicleta de 64 millas, se agachó por curiosidad para tocar el material del fondo y fue arrestado. La semana pasada también se declaró inocente.

Sin pruebas a la vista

La pregunta que recorre toda esta historia es simple: ¿dónde están las pruebas? Cuando el periodista Ed O’Keefe de CBS News le preguntó a Trump por la evidencia en junio, el presidente respondió: “A su debido tiempo las verán. Las verán en la corte”, y remitió a la prensa al Departamento de Parques y al Departamento del Interior.

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Los visitantes observan cómo se vacía el agua del estanque reflectante del Monumento a Lincoln (AP Photo/Mark Schiefelbein)

El secretario del Interior, Doug Burgum, aseguró en CNN el 5 de julio que el gobierno puede “absolutamente” probar que hubo vandalismo y que existen fotografías. Pero cuando le preguntaron si esas fotos muestran a alguien dañando el estanque, no respondió.

Varias personas se detienen para tomar fotografías junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln (Foto AP/Jose Luis Magana)

Los reporteros de CNN que visitaron el lugar el lunes por la tarde no encontraron señales visibles de los grandes cortes descritos por Trump, aunque el cerco instalado alrededor del monumento les impidió recorrer la extensión completa de la piscina.

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Según reportó Forbes, ninguna de las publicaciones del presidente incluyó material que respalde sus afirmaciones.