Un agente policial murió baleado mientras intentaba capturar a un hombre prófugo en Luisiana

Un subjefe de los U.S. Marshals murió baleado en Alexandria, Luisiana, durante el cumplimiento de una orden de arresto contra un prófugo (KALB 5)

Un subjefe de los U.S. Marshals murió baleado el lunes por la tarde en Alexandria, Luisiana, mientras participaba en el cumplimiento de una orden de arresto contra un prófugo; el sospechoso quedó bajo custodia tras un largo enfrentamiento y el FBI encabeza ahora la investigación, que describió como una agresión contra un agente federal.

El tiroteo ocurrió cerca de las 15 hora local y el cerco posterior se extendió durante unas tres horas, según reportó el medio local KALB 5. La Oficina del Sheriff de la parroquia de Rapides indicó que sus detectives acompañaban a los marshals cuando se produjo el ataque.

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Tras el enfrentamiento, el sospechoso, que sufrió heridas, fue detenido y trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. Las autoridades añadieron que no existe una amenaza activa para el público.

El FBI encabeza la investigación en Alexandria y calificó el caso como una agresión contra un agente federal (KALB 5)

El FBI asumió la conducción de una investigación conjunta

La respuesta en el lugar reunió a decenas de agentes de varias corporaciones en un barrio del sur de Alexandria. Entre las agencias que intervinieron estuvieron los U.S. Marshals, la Oficina del Sheriff de Rapides, el Departamento de Policía de Alexandria y la Policía Estatal de Luisiana, indicó la cobertura de Action News 5.

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La oficina del FBI en Nueva Orleans señaló que lidera una investigación conjunta con la policía estatal y las autoridades locales. En su comunicado, la agencia federal sostuvo: “El FBI respondió a un incidente esta tarde en Alexandria junto con el Departamento de Policía de Alexandria, la Oficina del Sheriff de Rapides y la Policía Estatal de Luisiana. El FBI ahora lidera la investigación sobre una agresión a un agente federal. La Policía Estatal de Luisiana también investiga posibles violaciones de la ley estatal”.

Dicho mensaje institucional también aclaró: “La persona, ahora bajo investigación, fue detenida y no hay una amenaza en curso para el público. Debido a que se trata de una investigación muy activa y en desarrollo, no podemos hacer más comentarios en este momento”.

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El sospechoso quedó bajo custodia tras un enfrentamiento de unas tres horas y fue trasladado a un hospital local por sus heridas (KALB 5)

El director del FBI, Kash Patel, escribió en redes sociales que la agencia está “ofreciendo todos sus recursos” a la oficina del sheriff y al Servicio de Alguaciles. También pidió oraciones por la familia y los amigos del agente fallecido.

Las autoridades no difundieron hasta el momento el nombre del marshal muerto, la identidad del sospechoso ni el motivo por el que era buscado. Alexandria está situada a unos 152 kilómetros al noroeste de Baton Rouge.

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El director del FBI Kash Patel, se manifestó públicamente a través de redes sociales con un mensaje de condolencias para conocidos del agente asesinado (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Vecinos describieron ráfagas de disparos y horas de tensión

Varios residentes contaron que escucharon múltiples disparos y vieron una presencia policial masiva en la zona. Una vecina que pidió no ser identificada relató al medio local: “Yo solo les repetía: ‘Tírense al suelo’. Los tenía en la habitación, agachados. Porque no sabía qué estaba pasando”.

La misma mujer describió la secuencia de los disparos: “Ni siquiera pasaron cinco segundos cuando escuchamos los tiros. Entonces los policías salieron corriendo de nuevo”.

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Louis Means, cajero de un comercio cercano llamado Tobacco Plus, planteó que el despliegue le impidió concentrarse en su trabajo. “Fue una distracción. Ni siquiera podía hacer mi trabajo. Era una distracción, hombre. No saber realmente qué estaba pasando”, afirmó.

Means y otros vecinos aseguraron que conocían al sospechoso y que vivía a pocas casas del lugar del tiroteo.

La vecina que habló bajo reserva sostuvo: “Era un buen hombre. Siempre estaba de buen ánimo. De verdad no esperaba esto”. Mientras que el empleado del comercio lo describió: “Era un buen tipo y tenía mucha sabiduría. Nunca hubieras esperado algo así”.

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Las autoridades no difundieron el nombre del marshal muerto, la identidad del sospechoso ni el motivo por el que era buscado (KALB 5)

El impacto del episodio también dejó inquietud entre habitantes del vecindario. Un residente identificado como Mohammed Gazawaneh declaró que está cansado de los tiroteos en la ciudad y pidió que la comunidad se una para frenar la violencia.

El representante del estado de Luisiana, Ed Larvadain III, también expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros del agente muerto en cumplimiento del deber.

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