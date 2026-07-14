Darline Graham Nordone reemplazará a su hermano Lindsey Graham en el Senado y será la primera mujer en representar a Carolina del Sur

Darline Graham Nordone fue designada senadora interina de Carolina del Sur para completar el mandato de Lindsey Graham tras su muerte (AP foto/Rainier Ehrhardt)

Darline Graham Nordone, hermana del senador republicano Lindsey Graham, fue designada el lunes 13 de julio como senadora interina de Carolina del Sur para completar el mandato de su hermano, quien murió el sábado a los 71 años.

Será la primera mujer en representar al estado en el Senado de Estados Unidos, según informaron AP y la BBC.

Cómo fue la designación

El gobernador Henry McMaster llamó a Nordone “en la madrugada del domingo” tras la muerte de Graham y le pidió que ocupara el escaño. Ella aceptó “entre lágrimas”, según AP.

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Darline Graham Nordone será la primera mujer en representar a Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos (Europa Press)

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que recomendaba a Nordone: “Sería un homenaje fabuloso a Lindsey, ¡quien la quería muchísimo!”. El senador Tim Scott (R-SC) también respaldó el nombramiento en redes sociales y estuvo presente en la conferencia de prensa, de acuerdo con AP.

McMaster la presentó ante la prensa en el Capitolio estatal de Columbia el lunes 13 de julio. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, informó que Nordone prestaría juramento el martes 14 de julio.

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Lindsey Graham fue tutor legal de Darline Graham Nordone tras la muerte de sus padres y marcó su vida personal y política (REUTERS/Shannon Stapleton)

En la conferencia, Nordone se dirigió directamente a su hermano con dos frases que concentraron la atención de los presentes: “Lindsey siempre estuvo ahí para mí. Y ahora yo estaré ahí para él” y “Te extraño más de lo que puedo expresar con palabras. Pero voy a hacerlo. Yo me encargo”.

Quién es Darline Graham Nordone

Darline Graham Nordone tiene 62 años, vive en Lexington, Carolina del Sur, y es madre de dos hijos. Se graduó del College of Charleston y luego obtuvo una maestría en consejería de rehabilitación.

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Su carrera profesional la llevó por la optometría y diversas agencias estatales hasta llegar, en 2019, a la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur, donde ocupó el cargo de comisionada y ayudó a personas con discapacidad a encontrar empleo, según AP, The Guardian y la BBC.

La designación de Darline Graham Nordone se inscribe en la tradición estadounidense de nombrar familiares para completar mandatos en el Congreso (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Nunca ocupó un cargo electivo. Su vínculo con Lindsey Graham, sin embargo, fue tan estrecho que él la adoptó legalmente para que pudiera recibir sus beneficios militares en caso de que algo le ocurriera.

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Una historia de hermanos

Cuando sus padres murieron con 15 meses de diferencia, Lindsey tenía 22 años y Darline, 13. Él se convirtió en su tutor legal y fue quien le enseñó a deletrear su nombre, aunque con un error: su acta de nacimiento dice “Darlene”, pero ella adoptó la versión con “i”. También le enseñó a andar en bicicleta, según The Guardian.

Darline Graham Nordone completará el escaño de Lindsey Graham hasta enero de 2027, mientras Carolina del Sur define una primaria especial y la elección general (REUTERS/Christopher Aluka Berry/File Photo)

“Es como un hermano, un padre y una madre en uno solo”, dijo Nordone sobre Graham en 2015.

Estuvo presente en los momentos clave de su carrera política:

Hizo campaña puerta a puerta en 1992.

Apareció en un aviso electoral en 2014.

Lo presentó cuando lanzó su candidatura presidencial en 2015.

En 2016, Graham bromeó que, si ganaba la presidencia, su hermana sería su primera dama.

La causa de muerte de Lindsey Graham

Graham murió el sábado por la noche a los 71 años por una disección aórtica, es decir, un desgarro en la pared interna de la aorta, relacionado con arteriosclerosis, de acuerdo al informe preliminar. El certificado de defunción quedará pendiente hasta que se completen los análisis toxicológicos y microscópicos.

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Lindsey Graham murió a los 71 años por una disección aórtica, según un informe preliminar (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

Según la BBC, Graham había regresado de un viaje a Kyiv, Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky el viernes, y habló con Trump la noche anterior a su muerte.

Qué pasa ahora con el escaño

El mandato de Graham vence en enero de 2027. Nordone completará ese período, pero no confirmó si se presentará a las primarias especiales del mes que viene.

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El calendario electoral, según la ley de Carolina del Sur, es el siguiente:

21 al 28 de julio: período de inscripción de candidatos para la primaria especial republicana.

11 de agosto: primaria especial republicana.

25 de agosto: posible segunda vuelta, si ningún candidato obtiene mayoría.

3 de noviembre: elección general.

Hay una complicación legal: la ley federal exige que las papeletas para militares y votantes en el exterior salgan 45 días antes de cualquier elección federal. Para la primaria del 11 de agosto, esa fecha ya pasó el 27 de junio.

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Entre los posibles candidatos republicanos se encuentran:

Pamela Evette , exvicegobernadora.

Nancy Mace , congresista.

Ralph Norman , congresista.

Russell Fry , congresista y aliado de Trump.

Mark Lynch , empresario que quedó segundo en las primarias de junio.

Mark Sanford, exgobernador.

El secretario del Tesoro Scott Bessent recibió llamados para postularse, pero según una fuente reservada citada por AP, no tiene interés en el cargo.

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Por el lado demócrata, Annie Andrews, pediatra de Charleston, ganó la nominación y recaudó más de USD 8 millones. Los republicanos históricamente ganan en Carolina del Sur por amplios márgenes, según la agencia de noticias.

Una tradición en la política estadounidense

La designación de familiares para completar mandatos tiene larga historia en Estados Unidos. Se la conoce como widow’s succession (sucesión de viudas) y fue una de las vías por las que más mujeres llegaron al Congreso durante el siglo XX, según The Guardian.

Según datos de la Cámara de Representantes de 2025 citados por la BBC, 45 viudas sucedieron directamente a sus esposos en el Congreso: 38 en la Cámara y 8 en el Senado.

Entre los casos recientes más conocidos, The Guardian menciona a Jean Carnahan (Missouri, 2000) y a Lisa Murkowski (Alaska, 2002), quien fue nombrada por su propio padre.