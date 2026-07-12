Estados Unidos

Karmelo Anthony busca revertir su condena: su nueva defensa denuncia irregularidades y exige un nuevo juicio

El joven sentenciado por el caso de Frisco enfrenta ahora una ofensiva legal que pone en duda la transparencia del proceso y la actuación del tribunal, mientras crecen las expectativas sobre una posible reapertura del expediente

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Joven afroamericano con traje gris y cabello rizado oscuro es escoltado por hombres con traje oscuro en un exterior iluminado por el sol
La apelación al fallo reaviva el debate sobre garantías procesales y equidad en los tribunales de Texas (KCEN-TV)

La reciente apelación presentada por los abogados de Karmelo Anthony reavivó el debate sobre el sistema judicial en Texas y la transparencia de los procesos penales en Estados Unidos.

Condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia de atletismo en Frisco, el joven enfrenta un panorama incierto mientras la causa gana repercusión nacional y abre interrogantes sobre derechos constitucionales y posibles sesgos en la administración de justicia.

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Vista aérea de policías inspeccionando una escena del crimen en un estadio, con un cuerpo cubierto por una lona azul en las gradas y una pista de atletismo
El incidente ocurrió durante un torneo escolar, donde la rivalidad entre equipos derivó en una tragedia que marcó al deporte local (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Un crimen en Frisco y una condena que generó repercusión nacional

El 2 de abril de 2025, durante un torneo de atletismo entre Centennial High School y Memorial High School, Karmelo Anthony—entonces de 17 años—apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, de la misma edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de Frisco, en las afueras de Dallas.

El juicio, realizado meses después, concluyó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 35 años de prisión para Anthony, quien actualmente tiene 19 años.

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La defensa de Anthony, que no estuvo a cargo del proceso principal, sostiene que el joven actuó en legítima defensa luego de ser intimidado físicamente por miembros del equipo rival.

La fiscalía, por su parte, describió al acusado como el agresor, negando que existiera presión o amenaza previa. El caso se transformó rápidamente en un tema de interés nacional, no solo por la violencia involucrada, sino también por el trasfondo racial: Metcalf, la víctima, era blanco, mientras que Anthony es afroamericano.

Esta circunstancia, sumada a la composición del jurado—sin integrantes negros—, alimentó un intenso debate en medios y redes sociales.

Imagen dividida de dos hombres jóvenes: un hombre negro con cabello rizado a la izquierda y un hombre blanco con cabello castaño a la derecha, ambos mirando al frente
El caso movilizó a la opinión pública y expuso tensiones raciales y sociales en el sistema judicial estadounidense (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

Los ejes de la apelación: transparencia, derechos vulnerados y recusación del juez

Según la última información publicada por NBC News, la nueva defensa de Anthony presentó dos mociones claves: una para solicitar un nuevo juicio y otra para exigir la recusación del juez John Roach.

El escrito judicial argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron los derechos del acusado. Entre los puntos destacados, la defensa denuncia que el juicio no fue plenamente público, con restricciones para la prensa y el público en general, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, los abogados alegan que existía un acuerdo informal entre las partes para limitar la presentación de pruebas de carácter y antecedentes.

Un hombre caucásico de mediana edad, con barba, viste un traje azul marino y corbata roja, hablando frente a un fondo borroso de madera y una placa
El magistrado fue señalado por la defensa por supuesta falta de imparcialidad y declaraciones públicas tras el veredicto (@WFAA)

Sin embargo, afirman que la fiscalía desestimó ese entendimiento en la etapa final, lo que obligó a Anthony a renunciar a su derecho a testificar para no exponerse a información perjudicial, tal y como detallaron medios como New York Post y The Guardian.

Otro aspecto cuestionado es la rapidez del proceso: se fijaron audiencias en días atípicos, como un sábado, y se concedió un tiempo “insuficiente” para que el joven decidiera si declaraba en el estrado.

La defensa también apunta contra el juez Roach, sosteniendo que perdió la apariencia de imparcialidad al brindar entrevistas a medios como WFAA y Fox News y defender públicamente el veredicto y su propia actuación.

En una carta emitida tras el fallo y dirigida a la “familia del condado de Collin”, Roach calificó el caso como uno de los grandes honores de su carrera, lo que—según la apelación—afecta la neutralidad necesaria mientras sigue teniendo potestad para decidir sobre un eventual nuevo juicio.

Vista frontal del Tribunal del Condado de Collin, un edificio de piedra clara con columnas y ventanas grandes, y una patrulla de policía aparcada cerca
La sede judicial texana concentra la atención mediática ante un proceso que pone a prueba la confianza en la justicia local (@WFAA)

El futuro del caso: tiempos judiciales y repercusiones

El fiscal Bill Wirskye, en declaraciones recogidas por NBC News y otros medios estadounidenses, rechazó todas las acusaciones de parcialidad o irregularidad, afirmando que la fiscalía actuó con ética y respeto absoluto a las resoluciones judiciales.

Aseguró que el jurado contó con pruebas suficientes y defendió la integridad del proceso. La respuesta oficial de la fiscalía a las mociones de la defensa será presentada por escrito en las próximas semanas, de acuerdo con reportes recientes.

Hombre calvo de mediana edad con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul con patrón, mirando hacia abajo. Fondo desenfocado oscuro
El representante del Ministerio Público defendió la integridad del juicio y desestimó las acusaciones de la defensa (WFAA)

Mientras tanto, el juez Roach debe decidir primero si se aparta o no del expediente, aunque es probable que el pedido pase a un juez administrativo regional, quien podría fijar una audiencia específica para analizar la recusación.

Anthony permanece detenido en la prisión Pack Unit de Texas, a la espera de novedades en el expediente. La defensa, integrada por reconocidos abogados de derechos civiles y penalistas como Gary Bledsoe y Russell Wilson, trabaja pro bono tras la condena.

Imagen satelital de un complejo penitenciario con edificios blancos, canchas, estacionamientos con vehículos, zonas verdes y campos agrícolas
El joven permanece recluido en este centro penitenciario mientras se resuelve el futuro de su apelación (Google Earth)

El proceso de apelación puede extenderse por varios meses antes de que haya una resolución definitiva sobre la posible repetición del juicio o la confirmación de la condena.

Si la solicitud de un nuevo juicio no prospera, la defensa ya anticipó que llevará la causa a instancias superiores del sistema judicial texano.

En paralelo, la opinión pública y la comunidad de Frisco siguen atentas a un caso que, para muchos, refleja los desafíos y tensiones del sistema de justicia estadounidense en materia de acceso, imparcialidad y derechos constitucionales.

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