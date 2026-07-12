Cómo Qatar reinventó su agricultura con nuevas tecnologías que permiten cubrir hasta el 90% de sus productos frescos

El plan nacional prioriza el aumento de la oferta interna y la reducción de la dependencia externa, tras el bloqueo regional de 2017 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qatar impulsa una transformación en su modelo agrícola para lograr la autosuficiencia alimentaria, basándose en innovación tecnológica y una visión estratégica plasmada en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2024–2030. El país, históricamente dependiente de las importaciones, apuesta por la producción local y nuevas técnicas para asegurar el abastecimiento de alimentos en un entorno marcado por la escasez de recursos naturales.

Durante décadas, Qatar enfrentó un reto mayúsculo: con solo un 2% de tierras cultivables, temperaturas extremas y precipitaciones mínimas, la agricultura tradicional parecía inviable. Según la agencia de noticias Euronews, la dependencia de productos importados era la norma hasta que el bloqueo regional de 2017 evidenció la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Esta situación provocó un giro en la política nacional y el surgimiento de una hoja de ruta que busca garantizar el acceso a alimentos, incluso en contextos adversos.

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El programa "Qatar in Motion" muestra cómo la nación reescribe las reglas de la agricultura a través de estrategias innovadoras, inversiones en tecnología y una visión de largo plazo. La experiencia de los últimos años impulsó el desarrollo de soluciones adaptadas a las características del desierto.

Una visión estratégica frente a la adversidad

Un diseño digital ilustra la transformación agrícola de Qatar en el desierto, la cual indica 90% de abastecimiento local de productos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal de noticias, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2024–2030 constituye el eje central de la transformación agrícola catarí. El documento plantea metas enfocadas en incrementar la producción local y reducir la dependencia de mercados externos, aspectos considerados vitales para enfrentar interrupciones en el comercio global. El plan fue diseñado tras el bloqueo de 2017, cuando las importaciones se vieron limitadas y la autosuficiencia se convirtió en una prioridad de Estado.

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La estrategia contempla la implementación de técnicas agrícolas no convencionales, como la hidroponía y la acuaponía. Estas prácticas permiten cultivar frutas y vegetales utilizando sustratos alternativos y sistemas de reciclaje de agua, reduciendo el consumo de recursos y adaptándose a las limitaciones climáticas de Qatar. “En un país con más arena que suelo fértil, lograr la seguridad alimentaria no es tarea sencilla”, destaca el informe.

El impulso a la innovación se traduce en el apoyo a empresas como Agri-Co, que lideró la adopción de agricultura vertical y métodos de cultivo sin suelo. Las autoridades estiman que estas iniciativas permitieron abastecer hasta el 90% de las necesidades de productos frescos, como verduras y lácteos, según cifras citadas por Euronews.

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Innovación tecnológica y sostenibilidad

Las autoridades atribuyen el avance a métodos como el cultivo sin suelo, la iluminación LED y el reaprovechamiento de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación agrícola se apoya en el desarrollo y la aplicación de tecnologías avanzadas. El uso de sistemas hidropónicos, iluminación LED para horticultura y el reciclaje de agua forman parte de los pilares de esta nueva etapa. “Todo el residuo orgánico y el exceso de agua se reciclan hasta tres veces, optimizando el consumo y cerrando el ciclo productivo”, explicó uno de los responsables de Agri-Co en declaraciones recogidas por la agencia de noticias internacional.

La sostenibilidad es otro de los objetivos centrales de la estrategia. El modelo promueve la reutilización de residuos y la adopción de prácticas que reduzcan la huella ambiental. Además, la diversificación de los cultivos y la integración de la acuicultura han permitido incrementar la oferta alimentaria, generando incluso excedentes para la exportación. “El país ya no solo abastece su demanda interna, sino que también exporta parte de su producción agrícola”, señalaron.

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La resiliencia del sistema se refuerza con la creación de infraestructuras logísticas y la modernización de la cadena de suministro. Las autoridades insisten en que los productos de vida útil corta, como hortalizas y carnes frescas, deben producirse localmente, mientras que los de larga duración, como granos y aceites, seguirán importándose a través de acuerdos estratégicos.

Resultados y proyecciones a futuro

La restricción de importaciones durante la crisis evidenció riesgos en el abastecimiento y aceleró una hoja de ruta estatal para garantizar acceso a alimentos (Foto: Arne Bänsch/dpa)

La apuesta por la autosuficiencia mostró resultados tangibles. Según el informe, Qatar alcanzó niveles cercanos al autoabastecimiento en hortalizas y productos lácteos, garantizando el suministro a la población incluso ante escenarios de crisis. El modelo también generó oportunidades para el sector privado, incentivando inversiones y transferencias de tecnología.

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El gobierno sostiene que la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2024–2030 servirá como referente para otros países con condiciones similares. La experiencia catarí demuestra que la combinación de visión estratégica, innovación tecnológica y gestión eficiente de los recursos puede modificar el destino agrícola de una nación.

Con este enfoque, el país busca consolidarse como un ejemplo de resiliencia y adaptación en el contexto de la seguridad alimentaria global. El seguimiento de los próximos años permitirá evaluar el impacto real de la estrategia y su capacidad para sostener el crecimiento agrícola en un entorno desafiante.

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