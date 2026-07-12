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Pakistán pidió a Irán una “desescalada” de las tensiones tras los recientes ataques en Medio Oriente

Islamabad movió su mediación tras la ruptura de la tregua, mientras Washington bombardea territorio iraní y Teherán responde con misiles y drones sobre varios países del Golfo

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Pakistán pidió una “desescalada” de la guerra a Irán tras los recientes ataques en Medio Oriente. (REUTERS/ARCHIVO)
Pakistán pidió una “desescalada” de la guerra a Irán tras los recientes ataques en Medio Oriente. (REUTERS/ARCHIVO)

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, solicitó este domingo una desescalada inmediata a Irán, en conversación telefónica de urgencia con su homólogo iraní, Abás Araqchí, luego de la ruptura de la tregua y la nueva ola de ataques en Medio Oriente. La cancillería paquistaní informó en un comunicado que Dar pidió a las partes actuar con contención y adherirse al Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado en junio de 2026.

Dar sostuvo que el diálogo es “la única vía viable para resolver las disputas” y reiteró la disposición de Islamabad, que actúa como mediador oficial, para seguir desempeñando un papel constructivo a fin de restaurar la estabilidad regional.

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La llamada se produjo tras la escalada militar registrada desde la madrugada del domingo. Un buque de bandera chipriota, el GFS Galaxy, fue atacado e incendiado en el estrecho de Ormuz, en un hecho atribuido por Estados Unidos a la Guardia Revolucionaria de Irán. En respuesta, Washington lanzó una tercera oleada de bombardeos contra 140 objetivos en territorio iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Archivo)

Teherán respondió con el cierre total del estrecho de Ormuz y una serie de contrataques con misiles y drones que impactaron en posiciones situadas en Baréin, Kuwait, Jordania, Qatar y Omán, lo que llevó a varios países a activar sus sistemas de defensa antiaérea.

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El sábado, Dar también mantuvo una conversación con el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Exteriores de Arabia Saudita, solicitando dar “el tiempo y espacio necesarios” a los mecanismos de mediación. La ofensiva diplomática paquistaní siguió a las llamadas del primer ministro Shehbaz Sharif con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, países que, junto a Islamabad, impulsan los esfuerzos de mediación.

Estrategia de Estados Unidos y reacciones de Irán

El miércoles, Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán tras la promesa del presidente Donald Trump de “golpear duro” a la república islámica, en represalia por los ataques a barcos en Ormuz. Lo propio ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando el Ejército norteamericano bombardeó objetivos militares del régimen en respuesta al ataque a un buque de bandera chipriota.

Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos contra 140 objetivos en Irán tras los ataques a barcos en Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos contra 140 objetivos en Irán tras los ataques a barcos en Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

ElComando Central de Estados Unidos (CENTCOM)detalló que las fuerzas estadounidenses atacaron "aproximadamente 140 objetivos militares" iraníes empleando municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate terrestres y marítimos, drones y buques navales.

Según el CENTCOM, los blancos incluyeron instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera. Durante la madrugada, medios iraníes reportaron varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, así como en localidades cercanas al estrecho de Ormuz. Hasta el momento, no se informó sobre daños o víctimas.

En respuesta,Teheránlanzó misiles y drones contra países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses, comoJordania,Kuwait,QataryBahréin.

Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos contra 140 objetivos en Irán tras los ataques a barcos en Ormuz. (@CENTCOM)
Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos contra 140 objetivos en Irán tras los ataques a barcos en Ormuz. (@CENTCOM)

El estrecho de Ormuz permanece como un punto crítico desde que el conflicto recrudeció a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que resultaron en la muerte de Alí Khamenei, líder supremo de Irán. Teherán busca controlar el paso mediante el cobro de tasas y ha amenazado con atacar a embarcaciones fuera de los corredores autorizados.

Desde junio, Irán sostiene negociaciones con Washington para hallar una solución duradera al conflicto. Los recientes bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones desencadenaron la ofensiva estadounidense, seguida de la respuesta iraní sobre países aliados de Estados Unidos en el Golfo.

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