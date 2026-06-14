“No cargaré con el odio”: la decisión de perdonar del padre de Austin Metcalf tras la sentencia al asesino de su hijo

Jeff Metcalf, padre de la víctima, expresó su dolor y compartió su decisión de no dejarse dominar por el rencor tras la condena por el crimen de su hijo (WFAA/Texas Department of Criminal Justice)

La condena a 35 años de prisión para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante un evento escolar en Frisco, Texas, provocó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre violencia juvenil, justicia y tensiones raciales en el sur de Estados Unidos.

Según New York Post, el crimen ocurrió el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo. Austin Metcalf, de 17 años, recibió una puñalada mortal de Anthony, quien tenía 19 años al momento del juicio.

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El jurado del condado de Collin no aceptó el argumento de defensa propia y dictó un veredicto de asesinato en primer grado tras menos de tres horas de deliberación.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, expresó “un poco de tristeza” por el joven condenado y remarcó que el caso “nunca” estuvo vinculado a la raza. “Perdonar no era para él. Perdonar era para mí. Para no cargar con la rabia, el odio y eso; me consumirá como un cáncer”, declaró Metcalf a CBS News. También afirmó que asistirá a la audiencia de libertad condicional para oponerse a la excarcelación anticipada.

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El tribunal del condado de Collin fue escenario de un juicio seguido de cerca por medios y vecinos, marcando un hito judicial en el norte de Texas (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Un proceso judicial bajo atención nacional

Según Fox News, la investigación y el juicio recibieron amplia cobertura mediática y generaron manifestaciones en las afueras del tribunal de McKinney. El proceso se realizó sin cámaras ni transmisión en vivo, por decisión del juez del 296th District Court, quien consideró que preservar el orden y la integridad del juicio era prioritario.

La fiscalía del condado de Collin presentó como prueba principal el arma blanca utilizada y testimonios de testigos presenciales, incluyendo la admisión de Anthony de haber portado y utilizado la navaja.

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La defensa, liderada por el abogado Mike Howard, alegó que Anthony actuó en defensa propia luego de una confrontación relacionada con la ocupación de una carpa del equipo escolar.

La cobertura mediática y las protestas en torno al veredicto pusieron el caso en el centro del debate sobre justicia y violencia adolescente en Estados Unidos (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

Sin embargo, el jurado no encontró evidencia suficiente para reducir los cargos o considerar una condena menor. De acuerdo a Fox News, una vez dictada la sentencia de 35 años, Anthony fue trasladado al Texas Department of Criminal Justice, donde cumplirá la condena con opción de revisión de libertad condicional tras 17 años y medio.

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Durante y después del proceso judicial, la familia de Austin Metcalf recibió amenazas y mensajes hostiles, según reportó Fox News.

Por otro lado, la familia y los seguidores de Anthony denunciaron supuesto racismo en la selección del jurado y en la rapidez del proceso, argumento que según el entorno del condenado, será parte de la apelación ya presentada por la defensa.

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El joven fue sentenciado a 35 años de prisión tras ser hallado culpable del homicidio durante un evento deportivo escolar (KCEN-TV)

Debate social y tensiones en Frisco

La cobertura de NPR subraya que el caso de Austin Metcalf y Karmelo Anthony expuso profundas divisiones en la comunidad de Frisco, una ciudad marcada por un rápido crecimiento y diversidad étnica. Ambos jóvenes eran estudiantes destacados y atletas reconocidos en sus escuelas, lo que amplificó la conmoción social.

Testigos y allegados describieron una comunidad impactada por la violencia y la sensación de que el sistema judicial enfrenta desafíos para equilibrar justicia, percepción pública y tensiones raciales.

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Según NPR, la fiscalía y la defensa coinciden en que la disputa surgió por la presencia de Anthony en la carpa de otro equipo.

La comunidad de Frisco vivió jornadas de movilización, con opiniones divididas y reclamos sobre el sistema judicial tras el trágico episodio (KCEN-TV)

La secuencia de los hechos fue confirmada por testimonios y videos presentados en la corte: tras un intercambio verbal y un empujón, Anthony utilizó una navaja y apuñaló a Metcalf en el pecho, lo que derivó en la muerte del estudiante en el lugar del incidente.

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El debate sobre posibles motivaciones raciales se mantuvo en el centro de la discusión pública. Jeff Metcalf y las autoridades reiteraron que “el caso nunca fue sobre la raza”, una postura que la defensa y los seguidores de Anthony discuten y que podría ser clave en la apelación en curso.

La ciudad de Frisco permanece atenta a la resolución de los recursos judiciales, mientras familiares, estudiantes y autoridades buscan respuestas para reducir la violencia y restaurar la confianza en el sistema de justicia.

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